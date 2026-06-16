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afd Németország közvélemény-kutatás CDU AfD Friedrich Merz

Negatív csúcson Friedrich Merz pártja: sohasem volt még ekkora a lemaradásuk az AfD-től

2026. június 16. 18:10

A kereszténydemokraták teljesen összeomlottak.

2026. június 16. 18:10

Történelmi előnyre tett szert az Alternatíva Németországért (AfD) a CDU/CSU-val szemben egy friss német közvélemény-kutatás szerint – derül ki a Süddeutsche Zeitung beszámolójából.

A YouGov legújabb felmérésében

  • az AfD már 29 százalékon áll,
  • míg a CDU/CSU pártszövetség támogatottsága már 20 százalékos mélypontra csökkent.

Ekkora különbségre még nem volt példa a két politikai formáció között.

A kutatás szerint az AfD egy hónap alatt további 1 százalékpontot erősödött, miközben a CDU/CSU 2 pontot veszített az eddigi eredményéhez képest. A lap kiemeli: az uniópártok támogatottsága ezzel 2021 szeptembere óta nem volt ilyen alacsony.

A harmadik helyen a Zöldek állnak 14 százalékkal, mögöttük 12-12 százalékon a szociáldemokrata SPD és a szélsőbaloldali Die Linke található. Az SPD számára ez az eredmény szintén történelmi mélypontot jelent a YouGov rendszeres felméréseiben.

A YouGov friss németországi közvélemény-kutatása
Forrás: X

Más intézeteknél is az AfD vezet

A Süddeutsche Zeitung emlékeztet arra, hogy nem elszigetelt eredményről van szó:

  • az Insa kutatásai hetek óta 29 százalékon mérik az AfD-t, míg a CDU/CSU ott 22 százalékon áll;
  • a Forsa legutóbbi felmérésében pedig 27–22 százalék volt az arány az AfD javára.

Bár az egyes intézetek között vannak eltérések, a tendencia egyértelmű: az AfD stabilan az első helyen áll, miközben a kormánykoalíció pártjai folyamatosan csúsznak vissza.

A YouGov felmérését június 13. és 16. között készítették 2154 ember megkérdezésével.

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A Focus Online által összegyűjtött olvasói reakciók alapján sokan a hagyományos pártok politikájának kudarcát látják az AfD előretörése mögött.

Az egyik idézett hozzászólás szerint a felmérés

a berlini elefántcsonttorony-politika kudarcát jelzi”.

A kommentelő úgy vélte, hogy

  • a gazdasági problémák,
  • a közbiztonság kérdése és
  • az adóterhek miatt

egyre többen fordulnak el a korábbi kormánypártoktól.

Egy másik olvasó azt írta:

Megértem minden AfD-szavazó döntését. Aki ebben az országban keményen dolgozik egy átlagos jövedelemért, és látja, hogyan költik el az adóját, annak aligha marad más lehetősége.”

Többen külön Friedrich Merz kancellár politikáját bírálták. Egy kommentelő szerint a CDU vezetője korábban arról beszélt, hogy megfelezi az AfD támogatottságát, ehelyett azonban

véletlenül megduplázta azt”.

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Már Nyugat-Németország sem immunis a nemzeti alternatívára

Az AfD növekedésének egyik legfontosabb tanulsága, hogy a párt már nem csupán a keletnémet tartományokban erős. Az elmúlt hónapokban több nyugatnémet régióban is jelentősen javította pozícióit, ami arra utal, hogy a növekvő támogatottság országos tendenciává vált.

Politikai elemzők szerint ebben szerepet játszik a gazdasági stagnálás, az ipari termelés problémái, a migráció körüli viták, valamint az a benyomás, hogy a berlini politikai elit nem talál hatékony válaszokat ezekre a kihívásokra.

A következő szövetségi választás ugyan csak 2029-ben esedékes, de a mostani felmérések azt mutatják, hogy a német pártrendszer erőviszonyai jelentős átalakuláson mennek keresztül, és az AfD jelenleg minden korábbinál kedvezőbb helyzetből várhatja a következő politikai megmérettetéseket.

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Fotó: Soeren STACHE / POOL / AFP

 

Összesen 1 komment

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makapaka2
2026. június 16. 18:48
Hajrá AfD!
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