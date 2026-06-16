Negatív csúcson Friedrich Merz pártja: sohasem volt még ekkora a lemaradásuk az AfD-től

Ekkora különbségre még nem volt példa a két politikai formáció között.

A kutatás szerint az AfD egy hónap alatt további 1 százalékpontot erősödött, miközben a CDU/CSU 2 pontot veszített az eddigi eredményéhez képest. A lap kiemeli: az uniópártok támogatottsága ezzel 2021 szeptembere óta nem volt ilyen alacsony.

A harmadik helyen a Zöldek állnak 14 százalékkal, mögöttük 12-12 százalékon a szociáldemokrata SPD és a szélsőbaloldali Die Linke található. Az SPD számára ez az eredmény szintén történelmi mélypontot jelent a YouGov rendszeres felméréseiben.