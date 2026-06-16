Negatív csúcson Friedrich Merz pártja: sohasem volt még ekkora a lemaradásuk az AfD-től

Hamarosan megbukik Merz kancellár? Teljes fordulat jöhet Berlinben
Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
A kereszténydemokraták teljesen összeomlottak.
Történelmi előnyre tett szert az Alternatíva Németországért (AfD) a CDU/CSU-val szemben egy friss német közvélemény-kutatás szerint – derül ki a Süddeutsche Zeitung beszámolójából.
A YouGov legújabb felmérésében
Ekkora különbségre még nem volt példa a két politikai formáció között.
A kutatás szerint az AfD egy hónap alatt további 1 százalékpontot erősödött, miközben a CDU/CSU 2 pontot veszített az eddigi eredményéhez képest. A lap kiemeli: az uniópártok támogatottsága ezzel 2021 szeptembere óta nem volt ilyen alacsony.
A harmadik helyen a Zöldek állnak 14 százalékkal, mögöttük 12-12 százalékon a szociáldemokrata SPD és a szélsőbaloldali Die Linke található. Az SPD számára ez az eredmény szintén történelmi mélypontot jelent a YouGov rendszeres felméréseiben.
A Süddeutsche Zeitung emlékeztet arra, hogy nem elszigetelt eredményről van szó:
Bár az egyes intézetek között vannak eltérések, a tendencia egyértelmű: az AfD stabilan az első helyen áll, miközben a kormánykoalíció pártjai folyamatosan csúsznak vissza.
A YouGov felmérését június 13. és 16. között készítették 2154 ember megkérdezésével.
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Erre még soha nem volt példa!
A Focus Online által összegyűjtött olvasói reakciók alapján sokan a hagyományos pártok politikájának kudarcát látják az AfD előretörése mögött.
Az egyik idézett hozzászólás szerint a felmérés
a berlini elefántcsonttorony-politika kudarcát jelzi”.
A kommentelő úgy vélte, hogy
egyre többen fordulnak el a korábbi kormánypártoktól.
Egy másik olvasó azt írta:
Megértem minden AfD-szavazó döntését. Aki ebben az országban keményen dolgozik egy átlagos jövedelemért, és látja, hogyan költik el az adóját, annak aligha marad más lehetősége.”
Többen külön Friedrich Merz kancellár politikáját bírálták. Egy kommentelő szerint a CDU vezetője korábban arról beszélt, hogy megfelezi az AfD támogatottságát, ehelyett azonban
véletlenül megduplázta azt”.
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Sorsdöntő hónapok jönnek a német politikában.
Az AfD növekedésének egyik legfontosabb tanulsága, hogy a párt már nem csupán a keletnémet tartományokban erős. Az elmúlt hónapokban több nyugatnémet régióban is jelentősen javította pozícióit, ami arra utal, hogy a növekvő támogatottság országos tendenciává vált.
Politikai elemzők szerint ebben szerepet játszik a gazdasági stagnálás, az ipari termelés problémái, a migráció körüli viták, valamint az a benyomás, hogy a berlini politikai elit nem talál hatékony válaszokat ezekre a kihívásokra.
A következő szövetségi választás ugyan csak 2029-ben esedékes, de a mostani felmérések azt mutatják, hogy a német pártrendszer erőviszonyai jelentős átalakuláson mennek keresztül, és az AfD jelenleg minden korábbinál kedvezőbb helyzetből várhatja a következő politikai megmérettetéseket.
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Alexander Sell, AfD-s EP-képviselő arról beszélt egy interjúban, hogy a német társadalom most kezdi érezni a katasztrofális gazdasági döntések és a meggondolatlan zöldpolitika következményeit.
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Fotó: Soeren STACHE / POOL / AFP