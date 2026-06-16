Nincs megállás, ez a Magyarflix – de valamit elfelejtett közölni a miniszterelnök!
Egyelőre nem sok kormányzást láttunk. Kovács András írása.
Úgy gondolom, hogy a Fidesz régi és új vezetésének egyaránt szembe kell néznie ezzel a valósággal.
„A Fidesz választási vereségének egyik legfontosabb, ám talán kevesebbet elemzett tényezője a párt hagyományos kulturális hátországának a leépülése, elvesztése. Ha közelebbről megvizsgáljuk a Nemzeti Kulturális Alap körüli botrányt, pontosan láthatjuk a probléma gyökerét.
Az ott helyzetbe hozott és támogatott szereplők jelentős része ma már nyomokban sem képviseli azt a kulturális minőséget és nívót, amely korábban sajátja volt egy magát polgárinak tartó politikai közösségnek. Ez az intellektuális és minőségi erózió hitelességi deficitet teremtett. Azt is mondhatnánk, hogy az út a Professzorok Batthyányi Körétől Jaberig vezetett.
Természetesen egy széles támogatottságra igényt tartó politikai erőnek támaszkodnia kell a populáris kultúrára is, nemcsak a vezető művészekre, tudósokra. De a celebvilágban is megfelelő ízléssel érdemes válogatni.
Úgy gondolom, hogy a Fidesz régi és új vezetésének egyaránt szembe kell néznie ezzel a valósággal. Amíg ezt a belső, kritikus önvizsgálatot nem végzik el, addig nehezen lesznek képesek reálisan értékelni a helyzetüket. Enélkül pedig keservesen hosszú folyamat lehet túljutni a választási vereség által okozott politikai válságon.”
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