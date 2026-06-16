„A Fidesz választási vereségének egyik legfontosabb, ám talán kevesebbet elemzett tényezője a párt hagyományos kulturális hátországának a leépülése, elvesztése. Ha közelebbről megvizsgáljuk a Nemzeti Kulturális Alap körüli botrányt, pontosan láthatjuk a probléma gyökerét.

Az ott helyzetbe hozott és támogatott szereplők jelentős része ma már nyomokban sem képviseli azt a kulturális minőséget és nívót, amely korábban sajátja volt egy magát polgárinak tartó politikai közösségnek. Ez az intellektuális és minőségi erózió hitelességi deficitet teremtett. Azt is mondhatnánk, hogy az út a Professzorok Batthyányi Körétől Jaberig vezetett.