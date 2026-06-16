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jaber nemzeti kulturális alap fidesz

Az út a Professzorok Batthyányi Körétől Jaberig vezetett

2026. június 16. 19:35

Úgy gondolom, hogy a Fidesz régi és új vezetésének egyaránt szembe kell néznie ezzel a valósággal.

2026. június 16. 19:35
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Fodor Gábor
Fodor Gábor
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„A Fidesz választási vereségének egyik legfontosabb, ám talán kevesebbet elemzett tényezője a párt hagyományos kulturális hátországának a leépülése, elvesztése. Ha közelebbről megvizsgáljuk a Nemzeti Kulturális Alap körüli botrányt, pontosan láthatjuk a probléma gyökerét. 

Az ott helyzetbe hozott és támogatott szereplők jelentős része ma már nyomokban sem képviseli azt a kulturális minőséget és nívót, amely korábban sajátja volt egy magát polgárinak tartó politikai közösségnek. Ez az intellektuális és minőségi erózió hitelességi deficitet teremtett. Azt is mondhatnánk, hogy az út a Professzorok Batthyányi Körétől Jaberig vezetett.  

Természetesen egy széles támogatottságra igényt tartó politikai erőnek támaszkodnia kell a populáris kultúrára is, nemcsak a vezető művészekre, tudósokra. De a celebvilágban is megfelelő ízléssel érdemes válogatni. 

Úgy gondolom, hogy a Fidesz régi és új vezetésének egyaránt szembe kell néznie ezzel a valósággal. Amíg ezt a belső, kritikus önvizsgálatot nem végzik el, addig nehezen lesznek képesek reálisan értékelni a helyzetüket. Enélkül pedig keservesen hosszú folyamat lehet túljutni a választási vereség által okozott politikai válságon.”

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 7 komment

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Sorrend:
mandiner-8as
2026. június 16. 20:46
Sajnos ebben van igazság. Ugyanakkor az is igaz, hogy akit viszont sikerült becsatornázni, arra az előző ellenzék és bélpesti érttelmységh masszív fosáradatot indított, vagy most a nobeldíjast, akit a Tisza piranhái csontra rágnak.
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Mich99
2026. június 16. 20:46
Gabona csak azt akarja mondani, hogy ő kész leszopni Patkány Petit.
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dryanflowd__
2026. június 16. 20:12
...a celebvilágban is megfelelő ízléssel érdemes válogatni. – (egy vérből valók) "Kedves Gáspár Győző! ... A pénzügyeket intézem. Üdvözlettel: Orbán Viktor" (nóta benne: talán már nem is lesz rá alkalom)
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Nagyhuba1
2026. június 16. 19:55
Fodor Fjodorovics Gábor mindig igyekszik mindenhová nyalintani egy kicsit, hogy a betevője meglegyen.
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