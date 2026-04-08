„Az őseink rengeteget dolgoztak azért, hogy mi itt megmaradhassunk magyarnak” – sorsok Kalotaszegről és a Felvidékről

A mi történetünk hetedik epizódjában előbb a Felvidékre utazunk, a magyar olimpikon kézilabdázó, Zácsik Szandra szüleihez. Szandi tizennégy éves korában költözött el Szlovákiából Magyarországra a sport nyújtotta itteni jobb lehetőségek miatt. Az adásban nem csak ennek az időszaknak a nehézségeiről esik szó, egy hasonló cipőben járó fiatal lánnyal is találkozunk: a 17 éves Barbinak ugyancsak döntenie kell, hogy kihasználja-e a balatonboglári Nemzeti Kézilabda Akadémia által számára felkínált lehetőséget egy hasonlóan sikeres sportolói karrier reményében,

ám cserében elhagyva barátokat, családot, szülőföldet.

A kétgyermekes sportoló házaspárnak – Szandra férje, Szöllősi Szabolcs szintén profi kézilabdázó – ugyanakkor megvannak a maga átgondolnivalói is; míg a feleség egy nagy sérülés után fokozatosan készül a visszatérésre, a férj lassan a kézis pályafutása lezárásán gondolkodik. A vendéglátásban képzeli el a jövőt, egy barátjával pizzázót nyitnának Budapest közelében, a starthoz igénybe véve többek közt az eszközbeszerzést támogató Demján Sándor-program, illetve később a vállalkozásfejlesztést elősegítő Kisfaludy-program nyújtotta lehetőségeket.