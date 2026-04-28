fehér ház keir starmer melania trump egyesült államok donald trump III. Károly király

Király a (Fehér) Házban: Trump Károlyt fogadta, ebből még lehetnek protokolláris izgalmak

2026. április 28. 10:31

A brit miniszterelnökkel fagyos a viszony, de a királyt nem győzi dicsérni az amerikai elnök.

Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump hétfőn fogadta a Fehér Házban III. Károly brit királyt és feleségét, Kamilla királynét, akik az amerikai függetlenség 250. évfordulója alkalmából látogattak el az Egyesült Államokba. Azt követően, hogy Donald Trump ismételten bírálta Keir Starmer brit miniszterelnököt az iráni háború kapcsán, a király érkezése egyfajta békéltető gesztus is a két nemzet közötti feszült viszony közepette – értékelte az Euronews.

A királyi pár négynapos látogatásra érkezett az USA-ba. A Fehér Ház-beli látogatás után a brit nagykövetségen rendezett kerti partin vettek részt.

Az amerikai gyarmatok pontosan két és fél évszázaddal ezelőtt, III. György király uralma alatt kiáltották ki függetlenségüket Nagy-Britanniától. Károly eddig 19 alkalommal látogatott az Egyesült Államokba, de most először 2022-es királlyá koronázása óta. Édesanyja, II. Erzsébet királynő négy állami látogatást tett az Egyesült Államokban.

Az Euronews által idézett elemzők szerint a látogatás kimondottan feszült időszakban zajlik a két ország között, mivel a közelmúltban Donald Trump többször is élesen bírálta Keir Starmer brit miniszterelnököt, amiért nem hajlandó csatlakozni az Egyesült Államok Irán elleni katonai műveleteihez.

III. Károly királyt ugyanakkor rendszeresen dicsérettel illeti. A Trump házaspár legutóbb tavaly szeptemberben volt hivatalos látogatáson az angol királynál. Ez már a második állami látogatása amerikai elnökként, ami példa nélkülinek számít.

„Trump elnök mindig is nagy tisztelettel viseltetett Károly király iránt, és kapcsolatuk tovább erősödött az elnök tavalyi történelmi brit látogatása során”

 – mondta a Fehér Ház szóvivője, Anna Kelly a királyi pár érkezése előtt. Hozzátette: „Az elnök várakozással tekint Felségeik különleges látogatása elé, amely egy gyönyörű állami vacsorát és a hét folyamán több eseményt is magában foglal.”

Nyitókép: Suzanne Plunkett / POOL / AFP
 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
sin-fej
•••
2026. április 28. 10:38 Szerkesztve
Jójó, de ki az, aki fogadta Trump Károlyt ? Csak nem a Donald kacsa ?
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!