Király a (Fehér) Házban: Trump Károlyt fogadta, ebből még lehetnek protokolláris izgalmak

Donald Trump amerikai elnök és felesége, Melania Trump hétfőn fogadta a Fehér Házban III. Károly brit királyt és feleségét, Kamilla királynét, akik az amerikai függetlenség 250. évfordulója alkalmából látogattak el az Egyesült Államokba. Azt követően, hogy Donald Trump ismételten bírálta Keir Starmer brit miniszterelnököt az iráni háború kapcsán, a király érkezése egyfajta békéltető gesztus is a két nemzet közötti feszült viszony közepette – értékelte az Euronews.

A királyi pár négynapos látogatásra érkezett az USA-ba. A Fehér Ház-beli látogatás után a brit nagykövetségen rendezett kerti partin vettek részt.