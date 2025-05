„A nyugaton egyre terjedő és gyarmatok hiányában teljesen indokolatlan dekolonizációs hisztéria már nem csak Izraelnek árt, hanem az egész Atlanti-civilizáció biztonságára is veszélyes. Az Indiai-óceán legfontosabb brit-amerikai támaszpontja mehet a levesbe a brit kormány idiotizmusa miatt, ami után nehéz lesz Kelet-Afrikában és Délnyugat-Ázsiában bármilyen érdeket is érvényesíteni. Az oroszok cserébe röhöghetnek, hogy ezek az angol hülyék, hülye angolok Diego Garcia kapcsán is sikeresen tökön lőtték magukat.

Tavaly télen örömittasan üdvözölte a fejlett világ, hogy Nagy-Britannia visszaszolgáltatta Mauritiusnak a Chagos-szigeteket. Ebben a lépésben legalább annyi értelem és logikus sűrűsödött, mint mikor amerikai egyetemeken azt tanítják, hogy a XX. század közepén lengyel zsidók gyarmatosították Palesztinát, így jött létre Izrael. És ezért kell a divatos dekolonizációs elméletek alapján gyűlölködni. Az univerzum és az emberi hülyeség végtelen. Ebbe a sorba illeszkedik az amerikai ostobaságokat mindig lelkesen és tiszta szívvel másoló angolok döntése, mely szerint a Chagos-szigeteket, benne Diego Garcia atolljával együtt odaadják Mauritiusnak. Annak a szigetországnak, aminek semmi köze nem volt soha az európai felfedezésekig lakatlan, mindenki előtt ismeretlen szigetekhez. Fun fact, Mauritius is lakatlan volt a 17. század közepéig, a hollandok kezdték el benépesíteni.

Vagyis duplán értelmetlenek a dekolonizációs törekvések az Indiai-óceán közepén. Az egyik európaiak által benépesített (persze, nem csak önmagukkal, hanem főként behurcolt rabszolgákkal) szigetcsoportot odaadják a másiknak, azzal a szöveggel, hogy ez visszaszolgáltatás, és hogy ezzel a gesztussal véget ért a gyarmatosítás kora. Nem az ért véget, hanem az értelem alkonyát láthattuk. Az agy letűnt a horizonton, és azóta a Brit Birodalom felett sosem nyugszik le a sötétség.

Aztán eltelt bő fél év, és a hülye angolok, az angol hülyék elkezdtek aggódni, hogy talán még valami problémájuk is származhat abból, hogy az oroszokkal paklizó Mauritiusnak adták át ingyen és bérmentve az Indiai-óceánon található szigeteiket. Bár szólt volna nekik valaki, hogy épeszű ember nem csinál olyasmit, amit a brit kormány. Hogy lemond a szuverenitásról a Chagos-szigetek felett Mauritius javára, majd hosszú távú bérleti szerződést köt a legnagyobb szigetre, Diego Garciára, ahol a kulcsfontosságú katonai bázis található. Az egyezség értelmében a 100 évre szóló bérleti jogot 9 milliárd fontjába kerül majd az országnak. Ez korábban nulla (számmal kiírva: 0) fontjába fájt Nagy-Britanniának, sőt, ők kérhettek pénzt az amerikaiaktól. Nos, az angolok hülyék.”

***

Nyitókép: Adrian DENNIS / AFP