Benézték a klímakutatók, úgy tűnik, mégsem süllyednek el a Maldív-szigetek

Egy megdöbbentő új felfedezés megkérdőjelezte azt a régóta fennálló nézetet, hogy az Indiai-óceáni Maldív-szigetek szigetcsoportja az olvadó jégsapkák miatt arra van ítélve, hogy eltűnjön az emelkedő tengerszint miatt – írta a The Diplomat.

A szörnyű előrejelzésekkel ellentétben néhány alacsonyan fekvő sziget annak ellenére nőtt, hogy a tengerszint évtizedenként körülbelül egy hüvelykkel (2,54 cm) emelkedik – állapították meg a kutatók, akik egy tanulmányban, a XX. század közepén készült légi felvételeket hasonlították össze a legújabb műholdfelvételekkel.

Bizonyos szigetek zsugorodtak az erózió hatására. A legtöbb sziget mérete azonban stabil maradt, míg több sziget területe még növekedett is, a vizsgált időszak alatt, állapították meg a kutatók.

A tudósok most azt próbálják megérteni, hogy a hullámok hogyan képesek egyszerre pusztítani és növelni a partvonalakat, egyik oldalon a partokat erodálva, a másikon pedig homokot és üledéket halmozva fel.

Minden eddigi bizonyíték arra utal, hogy a szigetek dinamikusan változnak. Nagyon kevés példa van arra, hogy a szigetek teljesen eltűnnek. A bizonyítékok nagy része – nemcsak a Maldív-szigeteken, hanem a Csendes-óceánon is – azt mutatja, hogy a szigetek változnak”

– mondta Paul Kench, a Szingapúri Nemzeti Egyetem trópusi partvidéki változásokkal foglalkozó professzora a The Times című brit napilapnak. Ezt a mintázatot azonosították a Maldív-szigetek 1192 szigetének változásai között – számolt be róla a New York Times.

Az új kutatás alátámasztotta a szigetek természetes „védekezőképességével” kapcsolatos korábbi megállapításokat. Ezzel kapcsolatban Kench arra hívta fel a figyelmet, hogy „a kihívás az, hogyan tudunk együtt élni az eljövendő változásokkal?”