Megszűnhet a Balaton olyannak, mint amilyennek eddig ismertük

Hangsúlyozza. „Kevesen tudják, hogy

az ökoszisztémák kaotikus rendszerek, és amikor egy küszöbértéket elérnek, onnantól kezdve kiszámíthatatlanul változhatnak. Jelenleg úgy érzem, hogy ezen a küszöbértéken vagyunk,

vagy már túl is léptük azt. Ez komoly, akár drámai változásokat is eredményezhet, bár azt, hogy mikor és pontosan hogyan, nem tudjuk megjósolni. Lehet, hogy az idei nyár még teljesen nyugodt lesz, de az is lehet, hogy éppen most mondom, hogy minden rendben van, és aztán hirtelen fordulat következik be. Itt a gond az lesz, hogy

minden egyszerre fog változni... Tehát vízminőség-romlás, halpusztulás, madárpusztulás, bármi

egyszerre előfordulhat.”

Nyitókép: Varga György. Tulajdonos: MTI/MTVA