Láthatatlan veszély les ránk a Balatonban – ezt mindenkinek tudnia kell, mielőtt megmártózna a vízben

Kevesen tudják, hogy a Balaton déli partjának egyik legnagyobb veszélyforrása egy természetes, árokszerű képződmény, az úgynevezett marásvonal. Ez a meder hirtelen mélyülő része, amely akár 2 métert is süllyedhet 30-50 méteren belül – különösen azok számára lehet veszélyes, akik a kijelölt fürdőterületen túl merészkednek. Szakter Roland, a Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakértője elmondta, hogy a marásvonal nem bójával jelölt, így a strandolóknak kell tudatosítaniuk, hogy létezik ez a kockázat. Aki nem számol vele,

életveszélyes helyzetbe kerülhet, főként viharos időben, amikor a hullámzás szinte „kirajzolja” a vonalat

– olvasható a Vizimentok.hu-n.

A marásvonal létezése azért különösen megtévesztő, mert sokan úgy gondolnak a Balatonra – főként a déli parton –, mint egy lavórra, ahol kilométereket is lehet sétálni anélkül, hogy a víz derékig érne. A valóság azonban más:

a meder nem egyenletesen mélyül, hanem természetes folyamatok – főként az északnyugati szél által keltett hullámzás – alakítják.

A hullámok forgó mozgása nem a parton, hanem kicsit beljebb adja le energiáját, ezzel mélyedést vájva a tófenékbe. Így alakul ki a marásvonal, amelyet a nyugodt víz nem jelez, és amelynek közelsége fürdés közben szinte érzékelhetetlen.

A veszélyt fokozza, hogy a déli parton nemcsak egy, hanem két marásvonal is előfordul. A parthoz közelebb eső „külső” marásvonal csak félméteres mélyedés, mégis komoly kockázatot jelenthet, különösen kisgyermekek számára. A sekély vízben hirtelen térdig érő víz mellkasig is emelkedhet, majd újra visszasekélyedik – egy kisgyerek könnyen elmerülhet egy ilyen váltásban. A vízibiciklisek, SUP-ozók és matracon strandolók is gyakran kerülnek bajba:

ha a marásvonal fölé sodródnak, ugrás után már nem érik el a talajt, pánikba esnek, ami úszni tudóknál is tragédiához vezethet.

Továbbá az iszapos, mozgó homokpadok – úgynevezett turzások – további veszélyt jelentenek: ezek felett fejest ugrani gerincsérüléshez is vezethet, hiszen egyik napról a másikra elmozdulhatnak. A Balaton élő tó – és ezt minden vízbe merészkedőnek tiszteletben kell tartania.