Új korszak köszönthet be a labdarúgásban: a szakértők szerint a tűzzel játszanak az Egyesült Államokban

„Átköltöztetném a tornát egy légkondicionált, fedett stadionba, és lehetőleg az év hűvösebb időszakába” – közölte, hozzátéve, ha ez mégsem lehetséges, akkor legalább a nap hűvösebb szakaszában kellene megrendezni a mérkőzéseket. „Termikus-fiziológiai szempontból, de egészségügyi, sőt teljesítménybeli okokból is az lenne a legjobb, ha a lehető legkorábban kezdenék el a meccseket. De megértem a logisztikai fenntartásokat” – folytatta Tipton. Úgy véli, az egészségügyi kockázatok nem kizárólag a játékosokat érintik, hanem a rendezőket és a nézőket is, akik közül sokan sokkal, de sokkal kevésbé fittek a sportolóknál. A jelenlegi racionális tudományos adatok alapján elképzelhető, hogy a szervezetünk az mondja, hogy „állj”, így a szervezők jelentős felelősséget vállalnak a folytatással. Valószínűleg a futball is gyökeresen megváltozna – állapította meg.

A FIFA-nak el kellene gondolkodnia azon, hogy hol, mikor és hogyan játsszák le az ilyen találkozókat. Nem légből kapott ötlet az sem, hogy az összecsapásokat inkább negyedekre, nem pedig félidőkre kell osztani”

– jelentette ki a szakértő.

Bár az ilyen javaslatok egyesek számára a valóságtól elrugaszkodottnak tűnhetnek, a labdarúgók érdekképviseletét ellátó Fifpro is azon van, hogy valamit sürgősen tenni kell. Hétfőn egy sajtótájékoztatón a szervezet orvosigazgatója, Dr. Vincent Gouttebarge felvetette, hogy meg kellene fontolni a játékrészek közötti szünetek meghosszabbítását (15-ről 20 percre) rendkívüli hőségben, hogy a sportolók testhőmérséklete a normál tartományon belül maradhasson.