„Elképesztően meleg van, a lábkörmeim is fájnak” – nehéz körülményekről vallott egy évvel a vb előtt a sztárfocista

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a Bajnokok Ligája-győztes Paris Saint-Germain könnyedén, 4–0-ra legyőzte vasárnap a végig alárendelt szerepet játszó Atlético Madridot az Egyesült Államokban zajló klubvilágbajnokság 3. mérkőzésén. Bár előzetesen arról szóltak a hírek, hogy a politikai zavargások miatt nem sokan fognak kilátogatni a meccsre, sőt videók jelentek meg a találkozó előtt szinte üres lelátókról, valójában dugig megtelt a 90 ezer néző befogadására alkalmas Los Angeles-i stadion. A sima vereség ellenére a madridiak nem saját magukban keresték a hibát, hanem részben Kovács Istvánt okolták a történtekért. A Marca és az AS egyaránt élesen bírálta a nagykárolyi születésű sípmestert, de Diego Simeone, az Atlético vezetőedzője sem fogta vissza magát: szerintük Kovács többször is amatőr módon hibázott.