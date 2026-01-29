Tényleg csak Orbán Balázs suta importterméke itthon az eltörléskultúra?

A tudományos kirekesztés módszertanát, az általam jegyzett monográfiát sem ez az ügy ihlette, hiszen amikor Orbán Balázs ügye „kitört”, eme kötet szövegének nagyrésze már rég készen volt

– az ötlet maga is sok éves volt részemről, talán 2016-ig nyúlik vissza. Igaz, végül írtam egy pluszfejezetet Balázs ügyéről a kötetbe. És együtt is mutattuk be eme köteteket, szóval értem, hogy „úgy tűnik, mintha”, de inkább csak a tematikus hasonlóság és ez az egy fejezet terelte „egybe” a harmadik kötettel, az Egy védés történetével, amely tényleg Balázs ügyét igyekszik értelmezni tágabb kontextusban, és aminek én írtam az első fejezetét, rekonstruálván az eseményeket és kifaggatván a résztvevőket, és amit volt alkalmam nekem szerkeszteni. S való igaz, Palkó Attila és jómagam kivételével eme tanulmánykötet többi szerzője mind amerikai: Rod Dreher, Peter Boghossian és Patrick Deneen.

Kováts Eszternek két dologban igaza van: abban, ahogy felvázolja az „Orbán Balázs doktori ügyének” két hazai narratíváját; illetve az amerikaiak viselkedésével kapcsolatban.

Magam is tapasztaltam, hogy megkérdezte egy amerikai kolléga, mi a helyzet a „first amendment rights”-cal (az amerikai alkotmány első kiegészítésével, mely kimondja, hogy szólásszabadság van). Jeleztem neki, hogy szerencséje, hogy tudom, miről beszél, de tartsa észben, hogy Amerika területén kívül nem az amerikai alkotmány van érvényben. Észbe kapott. Hozzátettem, itt nem voltak rabszolgák, meg szegregáció, s ilyesmik. És hogy az alapító atyáink nem deista 18. századi alakok voltak, hanem Szent István király. Felfogta.

Szóval amit az amerikaiakról ír Kováts Eszter, abban sok igazság van. Ellen kell tudni állni. Azt kell átvenni, aminek van értelme.