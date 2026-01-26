Egyre nagyobb a demokráciadeficit az Európai Unióban

Mint Lewis írja: 2022-ben a Bizottság 1 millió 200 ezer euróval finanszírozott egy kísérleti projektet egy „Narratívák Terjedésének Európai Megfigyelőközpontja” (European Observatory on the Narrative Distribution) létrehozására. Ez hivatalosan „A dezinformáció elleni európai narratíva-megfigyelőközpont” (Narratives Observatory combatting Disinformation in Europe Systemically’, NODES) néven volt ismert. Elsődleges célja annak elemzése és nyomon követése volt, hogy a narratívák – különösen a dezinformációhoz hozzájáruló narratívák – hogyan jelennek meg és terjednek az európai nyilvános szférában. A projekt olyan témákra összpontosított, mint az éghajlatváltozás, a migráció és a Covid-19, és négy nyelven működött: angolul, franciául, spanyolul és lengyelül.

Aztán ott volt a „Predictive Research on Destiny and Narratives Propagation Trajectories” (PROMPT) projekt, a francia Opsci szervezet vezetésével. A PROMPT célja az ukrajnai háborúval, valamiféle nemi alapú dezinformációval és a választási dezinformációval kapcsolatos újonnan felmerülő narratívák elemzése volt, különös tekintettel a 2024-es európai parlamenti választásokra. Eme projekt leírásának sokatmondó mondata, miszerint „a narratívák fontos szerepet játszanak a tények és információk olyan csomagba foglalásában, amely könnyen továbbítható a társadalomban”.

A projekt célja a „domináns narratív minták” feltárása a „minőségileg legreprezentatívabb példák elemzésével”.

Lewis leszögezi: ez „egy udvarias módja annak, hogy azt mondjuk, a projekt egy olyan rendszert hoz létre, amely osztályozza és rangsorolja azokat az értelmezéseket, amelyek eltérnek a Bizottság által fenntartani kívánt ideológiai normáktól.”

Nos, ideológiákat , világnézeteket, politikai irányzatokat nem lehet tényellenőrizni. Azok más kategóriák. Az EU szeretné beállítani úgy, mintha csak technikai küzdelem folyna a téves információk és tudatos manipuláció ellen, valójában bevallottan ideológiai elnyomást szeretne megvalósítani.