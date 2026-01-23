A Demokráciapajzs célja, hogy megvédje a brüsszeli elitet a demokráciától – László András EP-képviselő a Mandinernek

Miért van erre szüksége az EU-s elitnek?

A 2024-es európai parlamenti választások előtt az Európai Néppárt és a balliberális szövetségeseinek nagykoalíciója igazi kihívó nélkül tudta meghatározni a brüsszeli politikai napirendet – legyen szó migrációról, az ukrajnai háborúról, gazdasági és kereskedelmi kérdésekről vagy bármi másról. Nem volt olyan politikai erő, amely hatékonyan számon kérte volna ezt a brüsszeli elitet. 2024 júliusában ez megváltozott. Számítani lehetett erre. Féltek a jobboldali pártok előretörésétől, és ez be is következett! A választások után létrehoztuk a Patrióták Európáért szövetséget, a harmadik legnagyobb frakciót, és egycsapásra egy ütőképes ellenzéke lett az Ursula von der Leyen mögött álló koalíciónak. Eddig egyik elhibázott brüsszeli politika miatt sem tudta őket számon kérni senki. Ez megváltozott. Mi azt mondjuk, hogy változás kell Brüsszelben. Másfél év alatt már három kísérlet is volt Ursula von der Leyen elmozdítására, ami páratlan és megalázó.

A brüsszeli elit nem tudja megoldani Európa bajait, ezért a kritikus hangokat és politikai erőket próbálják tompítani.

Mik a Demokrácia Pajzs fő mechanizmusai?

Ursula von der Leyen csomagja három pillérből áll. Az egyik az úgynevezett tudatosság növelése és a külföldi dezinformáció elleni fellépés. Olyat mondasz, ami nem tetszik Brüsszelben? „Álhíreket olvasol!” Sőt, gyorsan megkapod, hogy „orosz ügynök vagy!” A másik pillére a brüsszeli propagandát kiszolgáló NGO-k és médiumok támogatása. Ez eddig is létező és kiterjedt gyakorlat volt, de a demokráciapajzssal ki akarják jelölni, hogy melyik szervezetek a jók és kik a rosszak. A harmadik pillére pedig a polgárok demokratikus részvételének ösztönzése és a „társadalmi ellenállóképesség” növelése. Vagyis