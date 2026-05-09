Több Premier League-csapat is megvenné a magyar válogatott játékost – óriási a harc érte

Elképesztő képsorok: mindent visz a Liverpoollal szóba hozott magyar reakciója
Páratlan élmény. A szurkolók már hangolnak Sallai Rolandék bajnoki címére.
Sallait angol csapatok figyelik. A magyar válogatott játékosa a Premier League-be igazolhat.
Török sajtóértesülésekre hivatkozva a Csakfoci arról számolt be, hogy a Galatasaray magyar válogatott futballistáját, Sallai Rolandot két angol élvonalbeli klub is megvenné a nyáron: az egyik a Tottenham Hotspur, míg a másik a Nottingham Forest. Csakhogy a török együttes nem akar megválni sokoldalú játékosától.
„A 28 éves futballista sokoldalúságával alapemberré vált Okan Buruk csapatában, ezért
a török klub nem szeretne tárgyalni az átigazolásáról – kivéve egy kiemelkedően magas ajánlat esetén”
– írta a csakfoci.hu, amely hozzátette: a török sajtó szerint a vezetőség elégedett Sallai játékával, és a vezetőedző a következő idényben is fontos szerepet szán neki, különösen a jobbhátvéd pozícióban, ahol Wilfried Singóval együtt számít rá a rotációban.
A törökök egyébként szeretnek kombinálni, a magyar játékost korábban már „eladták” a Bundesligába, a Liverpoolba, a Brentfordba és a Sunderlandbe is.
Ezt is ajánljuk a témában
Páratlan élmény. A szurkolók már hangolnak Sallai Rolandék bajnoki címére.
Sallai a mostani idényben eddig 45 tétmérkőzésen szerepelt, ezeken egy gólt és négy gólpasszt jegyzett. A Transfermarkt adatai szerint a magyar válogatott támadója öt poszton is játszott ebben a kiírásban:
Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP