magyar válogatott Tottenham Nottingham Forest Nottingham Galatasaray Sallai Roland Premier League

Több Premier League-csapat is megvenné a magyar válogatott játékost – óriási a harc érte

Sallait angol csapatok figyelik. A magyar válogatott játékosa a Premier League-be igazolhat.

2026. május 09. 12:57
Török sajtóértesülésekre hivatkozva a Csakfoci arról számolt be, hogy a Galatasaray magyar válogatott futballistáját, Sallai Rolandot két angol élvonalbeli klub is megvenné a nyáron: az egyik a Tottenham Hotspur, míg a másik a Nottingham Forest. Csakhogy a török együttes nem akar megválni sokoldalú játékosától.

A magyar válogatott Sallait figyelik Angliában (Fotó: Kisbenedek Attila/AFP)

„A 28 éves futballista sokoldalúságával alapemberré vált Okan Buruk csapatában, ezért

a török klub nem szeretne tárgyalni az átigazolásáról – kivéve egy kiemelkedően magas ajánlat esetén”

– írta a csakfoci.hu, amely hozzátette: a török sajtó szerint a vezetőség elégedett Sallai játékával, és a vezetőedző a következő idényben is fontos szerepet szán neki, különösen a jobbhátvéd pozícióban, ahol Wilfried Singóval együtt számít rá a rotációban.

A törökök egyébként szeretnek kombinálni, a magyar játékost korábban már „eladták” a Bundesligába, a Liverpoolba, a Brentfordba és a Sunderlandbe is.

Ezt is ajánljuk a témában

Sokoldalú a magyar válogatott támadója

Sallai a mostani idényben eddig 45 tétmérkőzésen szerepelt, ezeken egy gólt és négy gólpasszt jegyzett. A Transfermarkt adatai szerint a magyar válogatott támadója öt poszton is játszott ebben a kiírásban:

  • jobbhátvédként: 36 meccs
  • bal oldali támadóként: 5 meccs
  • jobb oldali támadóként: 2 meccs
  • jobbszélsőként: 1 meccs
  • támadó középpályásként: 1 meccs

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP

 

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Sorrend:
Takagi
2026. május 09. 14:03
Hajrá Roli!
