Elképesztő képsorok: mindent visz a Liverpoollal szóba hozott magyar reakciója

A legfőbb rivális, a Fenerbahce legyőzésével karnyújtásnyira került az újabb török bajnoki címtől Sallai Roland labdarúgócsapata, a Galatasaray. Az isztambuli óriás már szombaton begyűjtheti a 26. aranyérmét, jelenleg hét pont az előnye a tabella élén, a forduló után pedig már csak két mérkőzés lesz hátra a pontvadászatban.

Sallai: Soha életemben nem volt még ilyenben részem!

Éppen ezért a Galata vezetői szerették volna feltüzelni a játékosokat, nyílt edzést hirdettek az 53 ezres Rams Parkba, amelyre telt ház előtt került sor. A fanatikus török szurkolók kitettek magukért, látványosan megtöltötték élettel a lelátókat.