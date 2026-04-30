Ft
Ft
15°C
0°C
Ft
Ft
15°C
0°C
04. 30.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
04. 30.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
szurkolótábor Isztambul Galatasaray Sallai Roland

Elképesztő képsorok: mindent visz a Liverpoollal szóba hozott magyar reakciója

2026. április 30. 18:37

Páratlan élmény. A szurkolók már hangolnak Sallai Rolandék bajnoki címére.

2026. április 30. 18:37
A legfőbb rivális, a Fenerbahce legyőzésével karnyújtásnyira került az újabb török bajnoki címtől Sallai Roland labdarúgócsapata, a Galatasaray. Az isztambuli óriás már szombaton begyűjtheti a 26. aranyérmét, jelenleg hét pont az előnye a tabella élén, a forduló után pedig már csak két mérkőzés lesz hátra a pontvadászatban.

Sallai: Soha életemben nem volt még ilyenben részem!

Éppen ezért a Galata vezetői szerették volna feltüzelni a játékosokat, nyílt edzést hirdettek az 53 ezres Rams Parkba, amelyre telt ház előtt került sor. A fanatikus török szurkolók kitettek magukért, látványosan megtöltötték élettel a lelátókat.

Óriási élmény volt telt házas stadionban edzeni, soha életemben nem volt még ilyenben részem. Leírhatatlan hangulat volt!”

fogalmazott a Blikknek a hírek szerint a Liverpool által is csábított 66-szoros válogatott szélső, Sallai Roland, aki a második bajnoki aranyérmét szerezheti meg a vörös-sárga isztambuli csapattal.

A török sajtó ezzel párhuzamosan továbbra is szeret kombinálni, ezt Sallai Roland kapcsán is előszeretettel megteszi: csak az idei szezonban „eladták” már a Bundesligába, Liverpoolba, Brentfordba és Sunderlandbe is. A sokoldalú magyar válogatott klasszis ennek ellenére még mindig a Galatasaray játékosa, ám egy újszerű, eddig még nem hallott forgatókönyvet is felvázoltak egy lehetséges nyári Premier League-váltásról: Virgil van Dijkért cserébe engednék el Angliába a magyar válogatott játékost – néhány millió euróval megtoldva.

Hihetetlen extázisra készülnek a törökök, a Galata-szurkolók fanatizmusa nem igazán ismer határokat, ezt pedig csak fokozza, ha bajnoki címet ünnepelhetnek. Sallaiék szombati ellenfele a hetedik Samsunspor lesz idegenben, a Fenerbahce pedig az ötödik Basaksehir gárdáját fogadja.

Fotó: MTI/AP/Jon Super

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!