Elképesztő képsorok: mindent visz a Liverpoollal szóba hozott magyar reakciója

Elképesztő üzlet készülőben: így kerülhet Liverpoolba Sallai Roland?
Egy három sztárjátékost megmozgató ügyletről vizionálnak.
A legfőbb rivális, a Fenerbahce legyőzésével karnyújtásnyira került az újabb török bajnoki címtől Sallai Roland labdarúgócsapata, a Galatasaray. Az isztambuli óriás már szombaton begyűjtheti a 26. aranyérmét, jelenleg hét pont az előnye a tabella élén, a forduló után pedig már csak két mérkőzés lesz hátra a pontvadászatban.
Éppen ezért a Galata vezetői szerették volna feltüzelni a játékosokat, nyílt edzést hirdettek az 53 ezres Rams Parkba, amelyre telt ház előtt került sor. A fanatikus török szurkolók kitettek magukért, látványosan megtöltötték élettel a lelátókat.
Óriási élmény volt telt házas stadionban edzeni, soha életemben nem volt még ilyenben részem. Leírhatatlan hangulat volt!”
– fogalmazott a Blikknek a hírek szerint a Liverpool által is csábított 66-szoros válogatott szélső, Sallai Roland, aki a második bajnoki aranyérmét szerezheti meg a vörös-sárga isztambuli csapattal.
A török sajtó ezzel párhuzamosan továbbra is szeret kombinálni, ezt Sallai Roland kapcsán is előszeretettel megteszi: csak az idei szezonban „eladták” már a Bundesligába, Liverpoolba, Brentfordba és Sunderlandbe is. A sokoldalú magyar válogatott klasszis ennek ellenére még mindig a Galatasaray játékosa, ám egy újszerű, eddig még nem hallott forgatókönyvet is felvázoltak egy lehetséges nyári Premier League-váltásról: Virgil van Dijkért cserébe engednék el Angliába a magyar válogatott játékost – néhány millió euróval megtoldva.
Hihetetlen extázisra készülnek a törökök, a Galata-szurkolók fanatizmusa nem igazán ismer határokat, ezt pedig csak fokozza, ha bajnoki címet ünnepelhetnek. Sallaiék szombati ellenfele a hetedik Samsunspor lesz idegenben, a Fenerbahce pedig az ötödik Basaksehir gárdáját fogadja.
