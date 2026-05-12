Magyarország újraindította az Ukrajna felé menő üzemanyag-szállítást

Újraindult a Magyarországról és Szlovákiából Ukrajna felé tartó kőolajszállítás – írja az Ukrinform.

Szakértők szerint ugyanakkor az import újraindítása nem fogja érdemben befolyásolni az ukrajnai üzemanyagárakat.

A fejleményről Szerhij Kujun, az A95 Consulting Group igazgatója beszél, aki hangsúlyozta, a magyar és szlovák üzemanyagimport helyreállítása fontos szerepet játszik az ukrán piac stabilitásában, mivel tovább növeli az ellátási útvonalak diverzifikációját.