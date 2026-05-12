Magyarország újraindította az Ukrajna felé menő üzemanyag-szállítást

Katlant alakítottak ki az oroszok, komoly nyomás alatt áll Ukrajna több fronton is
Óriási erők mozdultak meg.
Az exportot korábban a Barátság kőolajvezeték leállása miatt függesztették fel.
Újraindult a Magyarországról és Szlovákiából Ukrajna felé tartó kőolajszállítás – írja az Ukrinform.
Szakértők szerint ugyanakkor az import újraindítása nem fogja érdemben befolyásolni az ukrajnai üzemanyagárakat.
A fejleményről Szerhij Kujun, az A95 Consulting Group igazgatója beszél, aki hangsúlyozta, a magyar és szlovák üzemanyagimport helyreállítása fontos szerepet játszik az ukrán piac stabilitásában, mivel tovább növeli az ellátási útvonalak diverzifikációját.
Mint ismert, Magyarország és Szlovákia még februárban függesztette fel az Ukrajnába irányuló üzemanyag-exportot, miután megszakadt az olajszállítás a Barátság vezetéken. A vezeték működése végül április 22-én állt helyre, így újraindulhatott az energiahordozók szállítása a térségben.
Ezt is ajánljuk a témában
Óriási erők mozdultak meg.
Nyitókép: JOE KLAMAR / AFP
***