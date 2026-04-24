Most elhárult a veszély, de Ukrajna bármikor bevetheti újra a zsarolókártyát, ezúttal már a Tisza Párt ellen

„Hál istennek ugyanis, az Adria vezeték kisebb kiesésektől eltekintve jól teljesített a Barátság kőolajvezeték hiányában, 3-3,5-szer annyi kőolaj érkezik rajta, mint ami jellemző volt a múltban. Eddig tehát kiválóan megfelelt a kiegészítő szerepének, de egy működő Barátság vezeték ettől függetlenül is nélkülözhetetlen lesz éppen a stratégiai tartalékok visszatöltése miatt és amiatt, hogy ne emelkedjenek túl magasra az üzemanyagárak, ha a védett árak a jövőben kivezetésre kerülnek” – fogalmazott.

Hosszú távú szerződések védik hazánkat

Mint Toldi Ottó elmondta: a magyar ellátás és a Mol Csoport orosz kőolaj importja évtizedek óta hosszú távú szerződésekre épül. Ezekben az árazás nem a napi spot-, vagy tőzsdei ár alapján, hanem egy nem változó árképletre épül (jellemzően Brent ár minusz diszkont). Ez a rendszer nem változott meg attól, hogy most újraindult a vezeték.

„A Barátság kőolajvezeték visszakapcsolásával a hazai ellátásbiztonság újból megnyugtató lehet, a kérdés, hogy az ukránok nem terveznek-e újabb „meglepetést” azutánra, hogy már megkapták a 90 milliárd eurós EU-s támogatást? Hiszen Magyar Péter leendő miniszterelnök - úgy tűnik - nem kívánja támogatni Ukrajna gyorsított EU-s felvételét, és ez a kérdés tárgya lehet egy újabb ukrán energiával való zsarolásnak. Lehet ilyen kérdés az „aranykonvoj” ügye is, hiszen Zelenszkij szerint azt Orbán Viktor „ellopta” tőle. Sajtóhírek szerint a szlovák miniszterelnök se fogadna nagy tételben amellett, hogy a Barátság kőolajvezeték működése zavartalan lesz a jövőben. A döntő ebben a kérdésben az lesz, hogy az EU Bizottság ki mellé áll majd, hogy hogyan alakul a jövendő Tisza kormány és az EU Bizottság együttműködése hosszabb távon” – mondta a szakértő.

