Napokon belül a pénztárcájukon érezhetik a magyar autósok Ukrajna barátságtalan lépését

A héten egyelőre változatlanul maradtak az üzemanyagárak hazánkban, még mindig kedvező, 564 forintos literenkénti átlagáron lehet benzint tankolni az autókba, míg a dízel literjét átlagosan 576 forintért mérik a magyarországi kutakon. Ez az állapot azonban várhatóan már nem sokáig marad így miután január 27. óta nem érkezik Magyarországra orosz kőolaj a Barátság vezetékeken keresztül Ukrajna barátságtalan lépése miatt. Márpedig ez az energiahordozó elengedhetetlen Magyarország ellátásához, jelenleg nem igazán lehet pótolni az így kiesett mennyiséget.

A Magyarországot ellátó vezetékek: az ukrán barátságtalan lépés nehéz helyzetet idéz el hazánkban (Forrás: Mol)

Barátságtalan lépés volt a Barátság felfüggesztése

A magyar kormány a napokban jelentette be, hogy egy légicsapás következtében még januárban megsérült a vezeték. A helyreállítás azóta megtörtént, ám a kijevi kormány, illetve Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyelőre nem engedélyezte a szállítások újbóli megindítását. Szakértők ezt durva nyomásgyakorlásként értékelik és a magyar kormány álláspontja is az, hogy Zelenszkijék így próbálnak nyomást gyakorolni Magyarországra, hogy az bólintson rá Európai Uniós csatlakozásukra.