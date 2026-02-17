Napokon belül a pénztárcájukon érezhetik a magyar autósok Ukrajna barátságtalan lépését

Üzenjük meg az ukránoknak: hiába zsarol Zelenszkij, Magyarország nem enged az álláspontjából!
A Mol már rendkívüli intézkedést kezdeményezett az immár több mint két hete üres Barátság kőolajvezeték miatt, amit Ukrajna egyelőre nem enged üzembe helyezni. A barátságtalan lépést Volodimir Zelenszkij ukrán elnök épp a magyar kampányidőszakra időzítette, ami nem lehet véletlen. Hamarosan kilőhetnek az üzemanyagárak a kutakon.
A héten egyelőre változatlanul maradtak az üzemanyagárak hazánkban, még mindig kedvező, 564 forintos literenkénti átlagáron lehet benzint tankolni az autókba, míg a dízel literjét átlagosan 576 forintért mérik a magyarországi kutakon. Ez az állapot azonban várhatóan már nem sokáig marad így miután január 27. óta nem érkezik Magyarországra orosz kőolaj a Barátság vezetékeken keresztül Ukrajna barátságtalan lépése miatt. Márpedig ez az energiahordozó elengedhetetlen Magyarország ellátásához, jelenleg nem igazán lehet pótolni az így kiesett mennyiséget.
A magyar kormány a napokban jelentette be, hogy egy légicsapás következtében még januárban megsérült a vezeték. A helyreállítás azóta megtörtént, ám a kijevi kormány, illetve Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyelőre nem engedélyezte a szállítások újbóli megindítását. Szakértők ezt durva nyomásgyakorlásként értékelik és a magyar kormány álláspontja is az, hogy Zelenszkijék így próbálnak nyomást gyakorolni Magyarországra, hogy az bólintson rá Európai Uniós csatlakozásukra.
Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója is úgy vélekedett, hogy Zelenszkij tovább támadja Magyarországot az energiaellátáson keresztül, mert nem járulunk hozzá Ukrajna uniós csatlakozásához, nem adjuk fel a vétójogot és nem fizetünk az ukránoknak. Magyarország földrajzi helyzetére tekintettel korábban mentességet kapott a szankciók alól, amely lehetővé teszi az orosz olaj vásárlásának folytatását a Barátság vezetéken keresztül.”
Ukrajna azonban politikai okokból továbbra is blokkolja az olajszállítás újraindítását a Barátság kőolajvezetéken keresztül.
A Mol-Csoport az eset miatt rendkívüli lépésre kényszerült:
Az ukrán rezsim a magyar kampányidőszakra időzítette „lépését”.
hétfő délutáni közleményében azt írták, hogy a kieső mennyiségek pótlása érdekében a Mol megkezdte finomítóinak tengeri úton történő nyersolaj-ellátását.
A tengeri szállítás hosszabb átfutási ideje miatt ez az ellátási útvonal azonban fokozatosan épül fel: az első szállítmányok várhatóan március elején érkeznek meg a horvátországi Omišalj kikötőjébe, ahonnan további 5-12 nap szükséges ahhoz, hogy a kőolaj eljusson a Mol-csoport finomítóiban. Tehát bő egy hónap, mire ebből bármilyen eredmény is lesz.
Éppen ezért a cég is leszögezte, hogy „amennyiben a keleti irányból érkező szállítások a következő napokban nem indulnak újra, Magyarországon első körben mintegy 250 ezer tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé. Ennek érdekében a Mol Magyarországon az Energiaügyi Minisztériumhoz fordult, kezdeményezve a stratégiai kőolajkészletek felszabadítását. Szlovákiában is szoros a kapcsolat a szlovák kormánnyal annak érdekében, hogy ha az ország gyorsan tudjon reagálni a helyzetre. Mindkét országban az Európai Unió szabályozásával összhangban mintegy 90 napra elegendő kőolaj- és üzemanyagkészlet áll rendelkezésre.”
Hozzátették: a kialakult helyzet nem veszélyezteti az üzemanyag-ellátást: a piac kiszolgálása zavartalan, a Mol működése továbbra is a normál üzletmenet keretei között zajlik.
Sebestyén Géza, a Mathias Corvinus Collegium Gazdaságpolitikai műhelyének vezetője a Mandinernek elmondta:
többhetes kiesést is el tud viselni Magyarország anélkül, hogy komoly gondok legyenek a fizikai ellátásban, ám egy ilyen esemény költségsokkot hozhat.
„Megdrágítja a beszerzéseket, megemeli a szállítási költségeket, egyben növeli a kockázati felárakat. A Dunai Finomító névleges kapacitása nagyjából 165 ezer hordó/nap. A rendszer jellemzően az orosz (Urals) vezetékolajra van optimalizálva. A Barátság déli ága Magyarország és Szlovákia felé együtt tipikusan körülbelül 200 ezer hordó/nap körül szokott ilyenkor szállítani. Ha sikerül gyorsan átállnunk az Adria vezetékre, akkor is meg kell fizetni az onnan jövő olaj felárát, ami csak a szállítási költségek miatt akár 5 dollár is lehet hordónként. Emellett ha az Adrián nem tudunk orosz, csak Brent olajat venni, akkor ennek is meg kell fizetni a felárát, ami jelenleg 10 dollár körül van. És annak is van többletköltsége, hogy a Mol finomítói az Urals olajra vannak optimalizálva, nem a Brent-re. Így a többletköltség naponta akár többmillió dollár is lehet” – mondta a szakértő.
Rámutatott: a kiskereskedelmi üzemanyagárak nem csak akkor fognak emelkedni, amikor már tényleges készlethiány van. A nagykereskedelmi jegyzések és a beszerzési várakozások akár napokon belül beárazódhatnak a kutakra.
Ha a piac azt látja, hogy a Barátságon nem jön a megszokott mennyiség, miközben alternatív beszerzésre kell átállni, akkor a hazai nagykereskedelmi árak a következő árazási ciklusokban elmozdulhatnak. Ez esetben a kutakon 1–2 héten belül már érzékelhető lehet a magasabb ár.
„Fontos azonban hangsúlyozni, hogy a fizikai ellátás tekintetében Magyarország kifejezetten jelentős tartalékokkal rendelkezik. Az MSZKSZ adatai szerint 2025-ben a biztonsági kőolaj és kőolajtermék készlet tipikusan
Ez azt jelenti, hogy hetekig tartó zavar esetén a lakosság a benzinkútaknál nem fog készlethiányt tapasztalni” – tette hozzá.
A magyar kormány Zágrábhoz fordult segítségért, hogy engedélyezzék az orosz kőolaj tengeri szállítását és onnan Magyarországra érkeztetését az Adria vezetéken keresztül. Ebbe Horvátország készséggel bele is egyezett. Sebestyén Géza szerint is a leggyorsabb fizikai alternatíva az Adria. Ez a tengeri importot csővezetékkel köti be Százhalombattánál. Ugyanakkor a jelenlegi szerződéses volumenek nagyságrendje nem elegendő a Barátság teljes kiváltására. Kiegészítő csatorna a regionális termékimport (benzin/dízel) közúton vagy vasúton. Középtávon Magyarország mozgástere nő azzal, hogy a Dunai Finomító többféle nem-Urals nyersolajhoz tud technológiailag alkalmazkodni, ám ennek többletköltségei vannak.
„A Janaf saját közlése szerint a releváns szakasz 13–16,4 millió tonna/év kapacitást is elérhet a pumpakonfigurációtól függően. Ezzel szemben a Mol 2025-ös közlése és a közös tesztek tapasztalata az, hogy a rendszer a maximális teljesítményt csak 1–2 óráig tudta stabilan tartani, ami üzemszerű, hetekig-hónapokig tartó kiváltásnál kritikus különbség. Adott esetben nem igazán látom a realitását annak, hogy a helyzet a Barátság vezeték újbóli üzembe helyezése hiányában Magyarország számára kedvező módon rendezhető legyen” – fogalmazott Sebestyén Géza.
