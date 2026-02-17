Ft
02. 17.
kedd
orbán balázs nemzeti petíció magyarország ukrajna

Üzenjük meg az ukránoknak: hiába zsarol Zelenszkij, Magyarország nem enged az álláspontjából!

2026. február 17. 08:22

Töltse ki Ön is a Nemzeti Petíciót!

2026. február 17. 08:22
null

„Zelenszkij tovább támadja Magyarországot az energiaellátáson keresztül, mert nem járulunk hozzá Ukrajna uniós csatlakozásához, nem adjuk fel a vétójogot és nem fizetünk az ukránoknak” – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs a Facebook-oldalán

„Magyarország földrajzi helyzetére tekintettel korábban mentességet kapott a szankciók alól, amely lehetővé teszi az orosz olaj vásárlásának folytatását a Barátság vezetéken keresztül. Ukrajna azonban politikai okokból továbbra is blokkolja az olajszállítás újraindítását a Barátság kőolajvezetéken keresztül” – folytatta a gondolatmenetet a miniszterelnök politikai igazgatója. 

„Hiába zsarolnak minket, Magyarország nem enged az álláspontjából: 

  • nem fizetünk Ukrajnának, 
  • nem finanszírozzuk a háborút 
  • és ameddig nemzeti kormány van, addig nem engedjük, hogy a magyar emberek a magasabb energiaárakon keresztül fizessék meg a háború árát!” 

– tette hozzá a kormánypárti politikus. 

„Üzenjük meg az ukránoknak: NEM FIZETÜNK! Töltse ki Ön is a Nemzeti Petíciót!”

– írta Orbán Balázs. 

Nyitókép: kormany.hu

 

 

gyzoltan-2
2026. február 17. 09:06
" hiába zsarol Zelenszkij," -méghogy a zsidó Zelenszkij zsarolna?! Ez felháborító antiszemitizmus! -remélem a zsidó Antifa, avagy a kisöcs Szikra fog kiérdemelten eljárni az ellen, aki ilyet merészel állítani! A zsidóság feddhetetlen!
Válasz erre
1
0
counter-revolution
2026. február 17. 08:41
Ukrajnát már régen le kellett volna bombázni a NATO 5. cikkely szerint. A petíciót meg csak akkor töltöm ki, ha Szijjártó berendeli a tót nagykövetet, Orbán meg nyilvánosan felelősségre vonja a soviniszta féreg Ficót.
Válasz erre
5
1
nuevoreynuevaley
2026. február 17. 08:40
Az ukranok nem hulyek, mint a fideszesek Nekik azt uzenjuk, hogy bar ok akadalyozzak az orosz energia szallitasat Magyarorszagra, ezt megtehetik, mert a nemszuveren Orbannak ugyis muszaj oket villanyarammal, gazzal ellatni Azaz azt uzenjuk az ukranoknak hogy csicskak vagyunk, a fidesz szavazoknak meg azt uzenjuk hogy szarral etetett gombak
Válasz erre
3
6
kalmanok
2026. február 17. 08:26
Üzenjétek hagy röhögjenek.
Válasz erre
2
1
