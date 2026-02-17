Üzenjük meg az ukránoknak: hiába zsarol Zelenszkij, Magyarország nem enged az álláspontjából!

„Zelenszkij tovább támadja Magyarországot az energiaellátáson keresztül, mert nem járulunk hozzá Ukrajna uniós csatlakozásához, nem adjuk fel a vétójogot és nem fizetünk az ukránoknak” – hívta fel a figyelmet Orbán Balázs a Facebook-oldalán.

„Magyarország földrajzi helyzetére tekintettel korábban mentességet kapott a szankciók alól, amely lehetővé teszi az orosz olaj vásárlásának folytatását a Barátság vezetéken keresztül. Ukrajna azonban politikai okokból továbbra is blokkolja az olajszállítás újraindítását a Barátság kőolajvezetéken keresztül” – folytatta a gondolatmenetet a miniszterelnök politikai igazgatója.