Hozzátette: „Oroszország teljes körű inváziójának 4. évfordulója előtt megköszöntem az EU-nak és európai partnereinknek az erős támogatást, amely segített megvédeni egész Európát, az igazságosság, az igazság és a szabadság alapelveit. (Az orosz elnök, Vlagyimir Putyin) Putyin egészen rosszul számított Ukrajnát illetően. Oroszország megpróbálta megfélemlíteni és megosztani Európát, de ehelyett példátlan egységet és új európai erőt tapasztalt, amelyet újrafegyverkezés és terjeszkedés jellemez.”

A kijevi diplomácia irányítója hangsúlyozta, Ukrajna béketeremtésre való készségét, és szorgalmazta Európa nagyobb részvételét a békefolyamatban. Ezzel egy időben kiemelte a Egyesült Államok vezető szerepét.