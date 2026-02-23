Elgurult a gyógyszer az ukrán veteránnál: Magyarországra és Szlovákiába küldené az ukrán hadsereget
Az ok egyszerű: sokkal erősebb Ukrajna.
Döbbenetes elmélettel állt elő a volt orosz elnök.
Az orosz fél ismertette álláspontját minden kulcsfontosságú kérdésben az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalásokon, beleértve a területi kérdést és a leszerelés paramétereit is, de ezekre még nem kapott választ – jelentette ki Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke, amikor hétfőn egy drónalakulat katonáival találkozott.
„Megállapodtunk, hogy nem hozzuk nyilvánosságra a jelenlegi tárgyalások eredményeit. De azt elmondhatom, hogy az orosz fél előterjesztette álláspontunkat – amelyet a legfőbb főparancsnok (Vlagyimir Putyin elnök) fogalmazott meg és többször is hangoztatott –, beleértve a leglényegesebb kérdéseket a területekkel, ezen állam demilitarizálásának paramétereivel és egy sor egyéb kérdéssel kapcsolatban. A másik fél ezt tudomásul vette, de még nem kaptunk választ” – mondta a volt elnök és kormányfő.
Az az érzésem, hogy fokozatosan kezdik felismerni, hogy milyen helyzetben vannak”
– tette hozzá. Medvegyev szerint az ukrán vezetők egy része számára a harci cselekmények folytatása az élet folytatását jelenti. Úgy vélekedett, hogy ha a harcok véget érnek, a legjobb esetben elmenekülhetnek majd egy olyan országba, amely menedéket nyújt számukra,
a legrosszabb esetben pedig a sajátjaik fogják felakasztani őket valahol a Majdanon”.
A politikus azt is hangoztatta, hogy Oroszország a „különleges hadművelet” folyamán, mélyről indulva, élenjáró országgá vált a dróntechnológia területén.
(MTI)
Nyitókép: Yulia Zyranova / SPUTNIK / AFP
Egyértelmű, hogy az Európai Unió összejátszik Kijevvel.
A tagfelvétel még Brüsszel erőltetése mellett sem csak játék és mese, Kijev viszont nem veszi eléggé komolyan a korrupcióellenes követelményeket.
Egyre több országot vonna be a háborúba az ukrán elnök.