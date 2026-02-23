Hátborzongató hírek érkeztek Oroszországból: ha igazuk van, óriási bajban lehet Zelenszkij

Az orosz fél ismertette álláspontját minden kulcsfontosságú kérdésben az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalásokon, beleértve a területi kérdést és a leszerelés paramétereit is, de ezekre még nem kapott választ – jelentette ki Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke, amikor hétfőn egy drónalakulat katonáival találkozott.

„Megállapodtunk, hogy nem hozzuk nyilvánosságra a jelenlegi tárgyalások eredményeit. De azt elmondhatom, hogy az orosz fél előterjesztette álláspontunkat – amelyet a legfőbb főparancsnok (Vlagyimir Putyin elnök) fogalmazott meg és többször is hangoztatott –, beleértve a leglényegesebb kérdéseket a területekkel, ezen állam demilitarizálásának paramétereivel és egy sor egyéb kérdéssel kapcsolatban. A másik fél ezt tudomásul vette, de még nem kaptunk választ” – mondta a volt elnök és kormányfő.