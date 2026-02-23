Ft
háború Háború Ukrajnában majdan Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Dmitrij Medvegyev Vlagyimir Putyin

Hátborzongató hírek érkeztek Oroszországból: ha igazuk van, óriási bajban lehet Zelenszkij

2026. február 23. 16:31

Döbbenetes elmélettel állt elő a volt orosz elnök.

2026. február 23. 16:31
null

Az orosz fél ismertette álláspontját minden kulcsfontosságú kérdésben az ukrajnai rendezésről szóló tárgyalásokon, beleértve a területi kérdést és a leszerelés paramétereit is, de ezekre még nem kapott választ – jelentette ki Dmitrij Medvegyev, az orosz biztonsági tanács alelnöke, amikor hétfőn egy drónalakulat katonáival találkozott.

„Megállapodtunk, hogy nem hozzuk nyilvánosságra a jelenlegi tárgyalások eredményeit. De azt elmondhatom, hogy az orosz fél előterjesztette álláspontunkat – amelyet a legfőbb főparancsnok (Vlagyimir Putyin elnök) fogalmazott meg és többször is hangoztatott –, beleértve a leglényegesebb kérdéseket a területekkel, ezen állam demilitarizálásának paramétereivel és egy sor egyéb kérdéssel kapcsolatban. A másik fél ezt tudomásul vette, de még nem kaptunk választ” – mondta a volt elnök és kormányfő.

Az az érzésem, hogy fokozatosan kezdik felismerni, hogy milyen helyzetben vannak”

– tette hozzá. Medvegyev szerint az ukrán vezetők egy része számára a harci cselekmények folytatása az élet folytatását jelenti. Úgy vélekedett, hogy ha a harcok véget érnek, a legjobb esetben elmenekülhetnek majd egy olyan országba, amely menedéket nyújt számukra,

a legrosszabb esetben pedig a sajátjaik fogják felakasztani őket valahol a Majdanon”.

A politikus azt is hangoztatta, hogy Oroszország a „különleges hadművelet” folyamán, mélyről indulva, élenjáró országgá vált a dróntechnológia területén.

(MTI)

Nyitókép: Yulia Zyranova / SPUTNIK / AFP

 

