Carragher megmagyarázta: ezért arrogáns Szoboszlai Dominik

Ez siralmas volt: bűnrossz játékkal, az utolsó pillanatokban szerzett góllal nyert Nottinghamben a Liverpool
Szoboszlai Dominik természetesen benne volt a győztes találatban.
Az utolsó pillanatban nyerte meg a hétvégi mérkőzését a Liverpool. Szoboszlai Dominik ismét kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Premier League-ben, de a „kritikák” ezúttal sem maradtak el.
Mint arról beszámoltunk, gyakorlatilag nézhetetlen meccset játszottak Szoboszlai Dominikék vasárnap az angol labdarúgó Premier League-ben. A Nottingham Forest–Liverpool egyetlen gólja az utolsó pillanatban született, így végül a vendégek elvitték a három pontot. A meccs után az éles nyelvű kritikus, Jamie Carragher megint szájára vette az univerzális magyar középpályást.
Szoboszlai jobbhátvédként kezdett Nottinghamben, majd előremehetett az eredeti helyére és a ráadásban fogant győztes gól megszületésében is elévülhetetlen érdemei voltak. Mint ismert, az első félidőben siralmas teljesítményt nyújtottak a Vörösök, hogy Alexis Mac Allister 97. percben szerzett találata három pontot érjen – írja a Liverpool World.
Jamie Carragher a Sky Sportson dicsérte Szoboszlai különleges „arroganciáját”, amellyel nagyban hozzájárult a Liverpool győztes góljához.
„Imádom, amikor a labda Szoboszlaihoz kerül, ott az a futballarrogancia, ami az abszolút fantasztikus minőség velejárója. Korábban sokszor oldalra passzolt, a könnyebbik megoldást választotta, de most már megvan benne az arrogancia:
»Én vagyok a legjobb játékos ebben a csapatban. Én vagyok az egyik legjobb játékos a Premier League-ben, az európai futballban, és mutatok valamit«
Ez az önbizalmából fakad” – fogalmazott Carragher.
Elismerte, hogy nem érdemeltek győzelmet.
Mivel Jeremie Frimpong és Conor Bradley is sérült, Szoboszlai ismét felcsapott jobbhátvédnek. A magyar válogatott csapatkapitánya az első félidő közepén aztán átkerült a középpályára, Curtis Jones pedig vissza a védelembe. Carragher azt is hozzátette, hogy a Liverpool vezetőedzője, Arne Slot dicséretet érdemel azért a döntésért, illetve hogy Mac Allistert egy előretoltabb szerepkörbe helyezte át. Ez is hozzájárult a kései győzelemhez.
Pedig megint kivette a részét a győztes gólból.
Fotó: MTI/AP/PA/Peter Byrne