Carragher megmagyarázta: ezért arrogáns Szoboszlai Dominik

Mivel Jeremie Frimpong és Conor Bradley is sérült, Szoboszlai ismét felcsapott jobbhátvédnek. A magyar válogatott csapatkapitánya az első félidő közepén aztán átkerült a középpályára, Curtis Jones pedig vissza a védelembe. Carragher azt is hozzátette, hogy a Liverpool vezetőedzője, Arne Slot dicséretet érdemel azért a döntésért, illetve hogy Mac Allistert egy előretoltabb szerepkörbe helyezte át. Ez is hozzájárult a kései győzelemhez.