Carragher megmagyarázta: ezért arrogáns Szoboszlai Dominik

2026. február 23. 16:59

Az utolsó pillanatban nyerte meg a hétvégi mérkőzését a Liverpool. Szoboszlai Dominik ismét kiemelkedő teljesítményt nyújtott a Premier League-ben, de a „kritikák” ezúttal sem maradtak el.

2026. február 23. 16:59
Mint arról beszámoltunk, gyakorlatilag nézhetetlen meccset játszottak Szoboszlai Dominikék vasárnap az angol labdarúgó Premier League-ben. A Nottingham Forest–Liverpool egyetlen gólja az utolsó pillanatban született, így végül a vendégek elvitték a három pontot. A meccs után az éles nyelvű kritikus, Jamie Carragher megint szájára vette az univerzális magyar középpályást.

SZOBOSZLAI Dominik
Szoboszlai Dominik megint „kihúzta” a gyufát Carraghernél
Fotó: MTI/AP/Jon Super

Szoboszlai jobbhátvédként kezdett Nottinghamben, majd előremehetett az eredeti helyére és a ráadásban fogant győztes gól megszületésében is elévülhetetlen érdemei voltak. Mint ismert, az első félidőben siralmas teljesítményt nyújtottak a Vörösök, hogy Alexis Mac Allister 97. percben szerzett találata három pontot érjen – írja a Liverpool World.

Szoboszlai és az arrogancia

Jamie Carragher a Sky Sportson dicsérte Szoboszlai különleges „arroganciáját”, amellyel nagyban hozzájárult a Liverpool győztes góljához.

„Imádom, amikor a labda Szoboszlaihoz kerül, ott az a futballarrogancia, ami az abszolút fantasztikus minőség velejárója. Korábban sokszor oldalra passzolt, a könnyebbik megoldást választotta, de most már megvan benne az arrogancia:

»Én vagyok a legjobb játékos ebben a csapatban. Én vagyok az egyik legjobb játékos a Premier League-ben, az európai futballban, és mutatok valamit«

Ez az önbizalmából fakad” – fogalmazott Carragher.

Mivel Jeremie Frimpong és Conor Bradley is sérült, Szoboszlai ismét felcsapott jobbhátvédnek. A magyar válogatott csapatkapitánya az első félidő közepén aztán átkerült a középpályára, Curtis Jones pedig vissza a védelembe. Carragher azt is hozzátette, hogy a Liverpool vezetőedzője, Arne Slot dicséretet érdemel azért a döntésért, illetve hogy Mac Allistert egy előretoltabb szerepkörbe helyezte át. Ez is hozzájárult a kései győzelemhez.

Fotó: MTI/AP/PA/Peter Byrne

hannibal2
2026. február 23. 18:25
Carragher fogalmi zavarokkal küzd. Az önbizalom nem arrogancia.
lefty67
2026. február 23. 18:25
Biztos, hogy komoly feszültség van az öltözőben és ez látszik meg a játékon is! Nyáron vagy Slot, vagy a Fáraó megy...De a legfontosabb, hogy a mieink játszanak! Pécsi meg ne maradjon az U21-ben, mert az gyerek foci, komolytalan! Felnőtt csapatban kell védenie!
tapir32
2026. február 23. 18:10
Európa népei hálával tartoznak a magyar népnek és Orbán Viktornak mert nem engedjük az EU-ba Ukrajnát.
kiborg-2
2026. február 23. 17:45
Carragher vagy a fordító összekeveri a dolgokat - Szobo nem arrogáns, hanem magabiztos, megbízható , átlátja és alakítja a helyzeteket és jól dönt.
