„A valaha volt legrosszabb” – Arne Slot nem finomkodott Szoboszlaiékkal az öltözőben

Nottingham Forest–Liverpool: a legrosszabb félidő

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón meg is kérdezték Arne Slot vezetőedzőt arról, hogy mit mondott a szünetben játékosainak.

Azt mondtam, ez a valaha volt legrosszabb félidő, amit játszottunk”

– árulta el őszintén a holland tréner. – „Viszont legalább jól védekeztünk a tizenhatosunkon belül, ezért nem kaptunk gólt. A Forest játszott jobban, védekezésre kényszerített minket, de álltuk a sarat.”

„Sok pontrúgást jól levédekeztünk” – folytatta. – „Ha ezt a mentalitást a pálya egészére ki tudnánk vinni, miközben nem veszítünk el gyakorlatilag minden egyes labdát, amihez hozzáérünk, akkor tudjuk, hogy ennél sokkal több van bennünk.”