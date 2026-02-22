Ft
Arne Slot Liverpool Szoboszlai Dominik

„A valaha volt legrosszabb” – Arne Slot nem finomkodott Szoboszlaiékkal az öltözőben

2026. február 22. 19:14

Arne Slot a szünetben őszintén elmondta Szoboszlai Domininéknak, hogy ez a valaha volt legrosszabb első félidejük volt. Így értékelt a vezetőedző a Nottingham Forest–Liverpool után.

2026. február 22. 19:14
null

Nem volt az év meccse a Premier League-ben Nottingham Forest–Liverpool, amit végül Szoboszlai Dominikék drámai hosszabbításban, az utolsó pillanatokban szerzett góllal tudtak megnyerni. A magyar válogatott kapitánya jobbhátvédként kezdett, fél óra után a középpályára került, a győztes gól előtt ő adta be a labdát. Kerkez Milos balhátvédként kapott 83 percet.

A Liverpool teljesítménye főleg az első félidőben volt kritikán aluli, 

0,06-os xG-t produkált, és mindössze háromszor ért labdába az ellenfél 16-osán belül.

Nottingham Forest–Liverpool: a legrosszabb félidő

 A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón meg is kérdezték Arne Slot vezetőedzőt arról, hogy mit mondott a szünetben játékosainak.

Azt mondtam, ez a valaha volt legrosszabb félidő, amit játszottunk”

 – árulta el őszintén a holland tréner. – „Viszont legalább jól védekeztünk a tizenhatosunkon belül, ezért nem kaptunk gólt. A Forest játszott jobban, védekezésre kényszerített minket, de álltuk a sarat.”

„Sok pontrúgást jól levédekeztünk” – folytatta. – „Ha ezt a mentalitást a pálya egészére ki tudnánk vinni, miközben nem veszítünk el gyakorlatilag minden egyes labdát, amihez hozzáérünk, akkor tudjuk, hogy ennél sokkal több van bennünk.”

Nottingham Forest–Liverpool
Nottingham Forest–Liverpool: Arne Slot az első félidővel nagyon nem volt elégedett. Fotó: Ben STANSALL / AFP

Slot hozzátette: próbált energiát adni játékosainak, illetve felhívta a figyelmüket arra, hogy a Manchester City ellen szintén sikerült sokat javulniuk egy gyengébb első játékrész után.

A szavai összességében hatottak, 

a szünet után már 8-szor is célba vette csapata a kaput, 4-szer el is találta, miközben 13-szor ért labdába az ellenfél 16-osán belül, Alexis Mac Allister pedig meg is szerezte a győztes gólt.

A vezetőedző ugyanakkor elismerte, hogy a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna, de persze panaszkodni nem akar amiatt, hogy végül 3 pontot szereztek.

Nyitókép: Ben STANSALL / AFP

