„A valaha volt legrosszabb” – Arne Slot nem finomkodott Szoboszlaiékkal az öltözőben

„Gyengén játszott” – ritkán olvasni ilyet Szoboszlai Dominik teljesítményéről
Arne Slot a szünetben őszintén elmondta Szoboszlai Domininéknak, hogy ez a valaha volt legrosszabb első félidejük volt. Így értékelt a vezetőedző a Nottingham Forest–Liverpool után.
Nem volt az év meccse a Premier League-ben Nottingham Forest–Liverpool, amit végül Szoboszlai Dominikék drámai hosszabbításban, az utolsó pillanatokban szerzett góllal tudtak megnyerni. A magyar válogatott kapitánya jobbhátvédként kezdett, fél óra után a középpályára került, a győztes gól előtt ő adta be a labdát. Kerkez Milos balhátvédként kapott 83 percet.
A Liverpool teljesítménye főleg az első félidőben volt kritikán aluli,
0,06-os xG-t produkált, és mindössze háromszor ért labdába az ellenfél 16-osán belül.
A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón meg is kérdezték Arne Slot vezetőedzőt arról, hogy mit mondott a szünetben játékosainak.
Azt mondtam, ez a valaha volt legrosszabb félidő, amit játszottunk”
– árulta el őszintén a holland tréner. – „Viszont legalább jól védekeztünk a tizenhatosunkon belül, ezért nem kaptunk gólt. A Forest játszott jobban, védekezésre kényszerített minket, de álltuk a sarat.”
„Sok pontrúgást jól levédekeztünk” – folytatta. – „Ha ezt a mentalitást a pálya egészére ki tudnánk vinni, miközben nem veszítünk el gyakorlatilag minden egyes labdát, amihez hozzáérünk, akkor tudjuk, hogy ennél sokkal több van bennünk.”
Slot hozzátette: próbált energiát adni játékosainak, illetve felhívta a figyelmüket arra, hogy a Manchester City ellen szintén sikerült sokat javulniuk egy gyengébb első játékrész után.
A szavai összességében hatottak,
a szünet után már 8-szor is célba vette csapata a kaput, 4-szer el is találta, miközben 13-szor ért labdába az ellenfél 16-osán belül, Alexis Mac Allister pedig meg is szerezte a győztes gólt.
A vezetőedző ugyanakkor elismerte, hogy a döntetlen igazságosabb eredmény lett volna, de persze panaszkodni nem akar amiatt, hogy végül 3 pontot szereztek.
