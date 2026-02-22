„Gyengén játszott” – ritkán olvasni ilyet Szoboszlai Dominik teljesítményéről

Ez siralmas volt: bűnrossz játékkal, az utolsó pillanatokban szerzett góllal nyert Nottinghamben a Liverpool
Szoboszlai Dominik természetesen benne volt a győztes találatban.
Szoboszlai Dominik jobbhátvédként gyenge volt, miközben Kerkez Milos az egyik legjobb teljesítményt nyújtotta a liverpooli média szerint. Nottingham Forest–Liverpool: így értékelték honfitársaink teljesítményét.
Drámai hosszabbítást hozott a Nottingham Forest–Liverpool a Premier League-ben: a mérkőzés nagy részében rendkívül gyengén játszó vendégcsapat két gólt is szerzett a ráadásban, ezek közül egyet meg is adott a játékvezető, így Szoboszlai Dominikék 1–0-s győzelmet ünnepelhettek.
A magyar válogatott csapatkapitánya jobbhátvédként kezdett, fél óra után középpályás lett. A győztes gól előtt ő adta be a labdát. Kerkez Milos 83 percet kapott a védelem bal oldalán. Nézzük, hogyan értékelte a liverpooli média honfitársaink teljesítményét.
Szoboszlai (7 pont): nehezen tudott a beadásokkal és Hudson-Odoi tempójával megbirkózni, mielőtt a középpályára került. Onnan már nagyobb befolyása volt a mérkőzésre, a győztes gól végül a beadása után született meg.
Kerkez (6): kitartóan védekezett Hutchinson, majd Bakwa ellen. Lecserélték.
Szoboszlai (6):
gyengén játszott jobbhátvédként, fél óra után a középpályára került.
Okos passzt adott Szalah-nak, de az egyiptomi nem tudta beadni a labdát. Nem volt annyira hatásos, mint általában, de ő adta be a labdát a győztes gól előtt.
Kerkez (6): stabilan is kitartóan védekezett Omari Hutchinsonnal szemben.
A meccs emberévé választott Konaté után a Liverpool egyik legjobbja volt, de lehetett volna bátrabb a labdával.
Szoboszlai (5): a meccs előtt Jamie Carragher azt mondta, Szoboszlai a Liverpool legjobb jobbhátvédje. A védelemben is kezdett, nagy nyomás alatt volt, de tisztességesen helyt állt, mielőtt felkerült a középpályára.
Kerkez (5): bizonyította, hogy miért ő a kezdő balhátvéd a Liverpoolban. Támadásban nem mutatott semmi különöset, de védekezésben stabil volt.
Szoboszlai (6): jobbhátvédként kezdett, de még az első félidőben a középpályára került. A szünet előtt bemutatott egy fontos blokkot. A második játékrészben nem igazán tudta befolyásolni a mérkőzést, de aztán beadott egy labdát, ami után győztes gól született.
Kerkez (6): sok csapattársánál jobb volt az első félidőben, bár nem volt magasan a léc. A szünet után sem esett vissza a teljesítménye.
