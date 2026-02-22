Ft
Ft
8°C
3°C
Ft
Ft
8°C
3°C
02. 22.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 22.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Hetilap
Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

„Gyengén játszott” – ritkán olvasni ilyet Szoboszlai Dominik teljesítményéről

2026. február 22. 18:17

Szoboszlai Dominik jobbhátvédként gyenge volt, miközben Kerkez Milos az egyik legjobb teljesítményt nyújtotta a liverpooli média szerint. Nottingham Forest–Liverpool: így értékelték honfitársaink teljesítményét.

2026. február 22. 18:17
null

Drámai hosszabbítást hozott a Nottingham Forest–Liverpool a Premier League-ben: a mérkőzés nagy részében rendkívül gyengén játszó vendégcsapat két gólt is szerzett a ráadásban, ezek közül egyet meg is adott a játékvezető, így Szoboszlai Dominikék 1–0-s győzelmet ünnepelhettek.

Ezt is ajánljuk a témában

A magyar válogatott csapatkapitánya jobbhátvédként kezdett, fél óra után középpályás lett. A győztes gól előtt ő adta be a labdát. Kerkez Milos 83 percet kapott a védelem bal oldalán. Nézzük, hogyan értékelte a liverpooli média honfitársaink teljesítményét.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)
Tovább a cikkhezchevron

Nottingham Forest–Liverpool: a magyarok értékelése

Liverpool Echo

Szoboszlai (7 pont): nehezen tudott a beadásokkal és Hudson-Odoi tempójával megbirkózni, mielőtt a középpályára került. Onnan már nagyobb befolyása volt a mérkőzésre, a győztes gól végül a beadása után született meg.

Kerkez (6): kitartóan védekezett Hutchinson, majd Bakwa ellen. Lecserélték.

Liverpool Express

Szoboszlai (6): 

gyengén játszott jobbhátvédként, fél óra után a középpályára került.

Okos passzt adott Szalah-nak, de az egyiptomi nem tudta beadni a labdát. Nem volt annyira hatásos, mint általában, de ő adta be a labdát a győztes gól előtt.

Kerkez (6): stabilan is kitartóan védekezett Omari Hutchinsonnal szemben. 

A meccs emberévé választott Konaté után a Liverpool egyik legjobbja volt, de lehetett volna bátrabb a labdával.

Nottingham Forest–Liverpool
Nottingham Forest–Liverpool: Kerkez Milos a mérkőzés egyik legjobbja volt. Fotó: Ben STANSALL / AFP

Rousing The Kop

Szoboszlai (5): a meccs előtt Jamie Carragher azt mondta, Szoboszlai a Liverpool legjobb jobbhátvédje. A védelemben is kezdett, nagy nyomás alatt volt, de tisztességesen helyt állt, mielőtt felkerült a középpályára.

Kerkez (5): bizonyította, hogy miért ő a kezdő balhátvéd a Liverpoolban. Támadásban nem mutatott semmi különöset, de védekezésben stabil volt.

Liverpool World

Szoboszlai (6): jobbhátvédként kezdett, de még az első félidőben a középpályára került. A szünet előtt bemutatott egy fontos blokkot. A második játékrészben nem igazán tudta befolyásolni a mérkőzést, de aztán beadott egy labdát, ami után győztes gól született.

Kerkez (6): sok csapattársánál jobb volt az első félidőben, bár nem volt magasan a léc. A szünet után sem esett vissza a teljesítménye.

Nyitókép: Ben STANSALL / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pandalala
2026. február 22. 18:32
De a lényeg h megvan a 3 pont... ;-))) A következő 2 meccs is a sereghajtók ellen lesz .... Jó lenne ha meglenne a 2 x 3 ponty .... Ha jól néztem, most már beérték pontszámban a Chelsea-t ....
Válasz erre
0
0
hannibal2
2026. február 22. 18:31
Borzalmasan gyenge lehetett, ha a sofascore pontszáma 7.6 lett, ami a Liverpoolban a legjobb, a mezőnyben - a nottinghami kapus után - a 2. legjobb volt. Az eredmenyek.com-nál meg 8.1-et kapott, vagyis a legmagasabbat. Kedves mandi! Ne legyetek már ilyen klikkbait-ek! :D
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!