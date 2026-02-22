„Gyengén játszott” – ritkán olvasni ilyet Szoboszlai Dominik teljesítményéről

Szoboszlai (5): a meccs előtt Jamie Carragher azt mondta, Szoboszlai a Liverpool legjobb jobbhátvédje. A védelemben is kezdett, nagy nyomás alatt volt, de tisztességesen helyt állt, mielőtt felkerült a középpályára.

Kerkez (5): bizonyította, hogy miért ő a kezdő balhátvéd a Liverpoolban. Támadásban nem mutatott semmi különöset, de védekezésben stabil volt.

Szoboszlai (6): jobbhátvédként kezdett, de még az első félidőben a középpályára került. A szünet előtt bemutatott egy fontos blokkot. A második játékrészben nem igazán tudta befolyásolni a mérkőzést, de aztán beadott egy labdát, ami után győztes gól született.