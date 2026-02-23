Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
02. 23.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
02. 23.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
tisza nagy attila tibor Magyar Péter ukrajna

Balos elemző rántotta le a leplet: a Tisza támogatni fogja Ukrajna uniós tagságát, „csak ezt a választópolgároknak nem mondják el"

2026. február 23. 17:41

Nagy Attila Tibor szerint Magyar Péter érzi azt, hogy az ukránok nem túl népszerűek.

2026. február 23. 17:41
null

Nagy Attila Tibor politikai elemző volt az Ultrahang Youtube-csatorna vendége, akivel többek között az induló aláírásgyűjtésről, a kispártok esélyeiről, Orbán Viktor Ukrajnával kapcsolatos döntéséről, azok kampányra gyakorolt hatásairól, valamint Magyar Péter és a Tisza párt Ukrajna politikájáról is beszélgettek.

Nagy ezúttal is lerántotta a leplet Magyar Péter pártjáról. Mint fogalmazott, a Tisza támogatni fogja Ukrajna uniós tagságát, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Kellemetlen: elhangzott az eddigi legfontosabb mondat Magyar Péter rejtélyes videójáról

Kellemetlen: elhangzott az eddigi legfontosabb mondat Magyar Péter rejtélyes videójáról
Tovább a cikkhezchevron

csak ezt a választópolgároknak nem mondják el Magyar Péterék, mert attól félnek, hogy szavazatokat veszíthetnének”.

Az elemző a beszélgetés során rámutatott, hogy Magyar Péter látványosan nem szeret belemenni Ukrajna kérdésébe, mert „érzi azt, hogy az ukránok nem túl népszerűek, tehát ő próbálja tényleg kerülni ezt a dolgot” – magyarázta.

Valamivel később a szakértő arról is beszélt, hogy „amennyiben Magyar Péter pártja győzelmet fog aratni, akkor a Tisza kormány nem zárkózik el eleve attól, hogy megnyissanak csatlakozási fejezeteket Ukrajnával. Tehát ez nem jelent azonnali csatlakozást, az viszont jelenti, hogy évekig tartó csatlakozási tárgyalásokba egy Magyar Péter vezette kormány belemegy”.

(....) „Tehát a csatlakozási fejezetek megnyitását, lezárást akadályozza a magyar kormány. És akkor egy Magyar Péter vezette kormány mondhatja, hogy ő ezt nem akadályozza vagy néhány fejezet megnyitását legalábbis nem akadályozza vagy klaszter megnyitását nem akadályozza, tehát ezt nagyon is el tudom képzelni, csak ezt a választópolgároknak nem mondják el Magyar Péterék, mert attól félnek, hogy szavazatokat veszíthetnének.” 

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg:

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP
 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
tapir32
2026. február 23. 18:09
Európa népei hálával tartoznak a magyar népnek és Orbán Viktornak mert nem engedjük az EU-ba Ukrajnát.
Válasz erre
2
0
tapir32
2026. február 23. 18:09
Büszkének kell lennünk Orbán Viktorra és kormányára, hogy a vérgőzös idióták gyűlölködése és nyomása ellenére kiáll a tűzszünet és a béke mellett! A béke nem behódolás, hanem az emberek életének védelme.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!