Balos elemző rántotta le a leplet: a Tisza támogatni fogja Ukrajna uniós tagságát, „csak ezt a választópolgároknak nem mondják el"

Valamivel később a szakértő arról is beszélt, hogy „amennyiben Magyar Péter pártja győzelmet fog aratni, akkor a Tisza kormány nem zárkózik el eleve attól, hogy megnyissanak csatlakozási fejezeteket Ukrajnával. Tehát ez nem jelent azonnali csatlakozást, az viszont jelenti, hogy évekig tartó csatlakozási tárgyalásokba egy Magyar Péter vezette kormány belemegy”.

(....) „Tehát a csatlakozási fejezetek megnyitását, lezárást akadályozza a magyar kormány. És akkor egy Magyar Péter vezette kormány mondhatja, hogy ő ezt nem akadályozza vagy néhány fejezet megnyitását legalábbis nem akadályozza vagy klaszter megnyitását nem akadályozza, tehát ezt nagyon is el tudom képzelni, csak ezt a választópolgároknak nem mondják el Magyar Péterék, mert attól félnek, hogy szavazatokat veszíthetnének.”

A teljes beszélgetést alább tekintheti meg: