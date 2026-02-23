Balos elemző rántotta le a leplet: a Tisza támogatni fogja Ukrajna uniós tagságát, „csak ezt a választópolgároknak nem mondják el"

Itt egy újabb közvélemény-kutatás: nyílik az olló Orbán és Magyar között (grafikon)
Az abszolút többség szerint egyértelmű, kire nem szabad bízni Magyarország vezetését.
Nagy Attila Tibor szerint Magyar Péter érzi azt, hogy az ukránok nem túl népszerűek.
Nagy Attila Tibor politikai elemző volt az Ultrahang Youtube-csatorna vendége, akivel többek között az induló aláírásgyűjtésről, a kispártok esélyeiről, Orbán Viktor Ukrajnával kapcsolatos döntéséről, azok kampányra gyakorolt hatásairól, valamint Magyar Péter és a Tisza párt Ukrajna politikájáról is beszélgettek.
Nagy ezúttal is lerántotta a leplet Magyar Péter pártjáról. Mint fogalmazott, a Tisza támogatni fogja Ukrajna uniós tagságát,
csak ezt a választópolgároknak nem mondják el Magyar Péterék, mert attól félnek, hogy szavazatokat veszíthetnének”.
Az elemző a beszélgetés során rámutatott, hogy Magyar Péter látványosan nem szeret belemenni Ukrajna kérdésébe, mert „érzi azt, hogy az ukránok nem túl népszerűek, tehát ő próbálja tényleg kerülni ezt a dolgot” – magyarázta.
Valamivel később a szakértő arról is beszélt, hogy „amennyiben Magyar Péter pártja győzelmet fog aratni, akkor a Tisza kormány nem zárkózik el eleve attól, hogy megnyissanak csatlakozási fejezeteket Ukrajnával. Tehát ez nem jelent azonnali csatlakozást, az viszont jelenti, hogy évekig tartó csatlakozási tárgyalásokba egy Magyar Péter vezette kormány belemegy”.
(....) „Tehát a csatlakozási fejezetek megnyitását, lezárást akadályozza a magyar kormány. És akkor egy Magyar Péter vezette kormány mondhatja, hogy ő ezt nem akadályozza vagy néhány fejezet megnyitását legalábbis nem akadályozza vagy klaszter megnyitását nem akadályozza, tehát ezt nagyon is el tudom képzelni, csak ezt a választópolgároknak nem mondják el Magyar Péterék, mert attól félnek, hogy szavazatokat veszíthetnének.”
Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP