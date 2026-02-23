Ft
tisza győr pintér bence sárkány péter kósa roland fidesz

Tiszás hergelés Győrben: a baloldali polgármester propagandacsoportjában képviselők elleni erőszakra buzdítanak

2026. február 23. 17:28

Lecsapnának Pintér Bencéék a botránykeltést ellehetetlenítő fideszesekre.

2026. február 23. 17:28
null
Kohán Mátyás
Kohán Mátyás

Hetek óta lázban ég a győri közélet, miután a február eleji közgyűlés előtt Pintér Bence, a megyeszékhely óbaloldali pártok támogatásával hatalomra került polgármestere – akinek alpolgármestere, Kósa Roland a Tisza aktivistalistáján tűnt fel, titkárnője, Diószegi Judit pedig bár továbbra is kapta városházi fizetését, november óta a Tisza képviselőjelöltjeként kampányol a Győr-Moson-Sopron vármegyei 1. választókerületben – kirobbantotta az úgynevezett „lakáskassza-botrányt”. Az üggyel, amely (lásd erről szóló keretes írásunkat) jogi értelemben teljes koholmány, Pintér hetek óta hergel Győrben.

Február 20-án, pénteken a város közgyűlését is ennek vég nélküli megtárgyalására próbálta használni, ám a helyben kétharmados többséggel rendelkező Fidesz az ülésen nem jelent meg, így az határozatképtelenül zárult.

A polgármester tüntetést szervezett a közgyűlés elé a Bécsi kapu térre, majd híveivel a Városháza előtt kivetítőn nézette volna végig a közgyűlést. A balhéból a Fidesz nem kért, távol maradt – így aztán a mintegy ezer fős, jelentős részben nem győri tüntető tömeg a vasútállomás bejáratát tétován keresve a kétperces közgyűlés után nem sokkal szétszéledt. A klasszikus tiszás erőszakkal való fenyegetés azonban így sem maradt el: a tüntetés helyszínén a Fidesz felakasztásáról szóló matricákat ragasztottak lámpákra, a fideszes képviselők karikatúráit lobogtatták,

illetve egy olyan karikatúrát is, melyen a Sárkányölő Szent György képére montírozott Pintér Bence lándzsával leszúrja (!) Sárkány Pétert, a városi ingatlanokat kezelő Győr-Szol Zrt. vezérigazgatóját.

A tüntetést követően Pintér polgármester facebookos propagandacsoportjában, a Győr összefog csoportban új megfélemlítési akció indult: a „Győr nem a Fideszé” álnévre hallgató szerző arra buzdította a csoporttagokat, hogy név nélkül kommenteljék posztja alá a közgyűléstől távolmaradó fideszes képviselők „szomszédoktól, taxisoktól” megszerzett lakcímét. „Mielőtt feljelentenének, nem, semmi radikális szándékom nincs, de kisebb tüntetések az ablak alatt, vagy hatja (sic!) olvassa olyan is, akinek vannak radikálisabb szándékai” – írta az álnév mögé bújó szerző.

Bár a szerző kilétét homály fedi, az teljesen közismert, hogy kinek az engedélyével mehetnek ki posztok a propagandacsoportba –

azt ugyanis öten adminisztrálják: a Tiszta Szívvel a Városért (Pintér Bence jelölő szervezete), maga a polgármester, Kósa Roland alpolgármester, Tóth Péter polgármesteri kabinetvezető, illetve Szakács András, a Pintérékhez átigazolt, korábban a Momentum színeiben politizáló önkormányzati képviselő.

A személyes adattal való nyílt visszaélésre, illetve burkoltan erőszakra buzdító posztot tehát a Pintér-féle városvezetés valamelyik tagja személyesen engedte ki a csoportba.

Mi az a „lakáskassza-ügy”?

Pintér ugyanis azt állítja, hogy az önkormányzat legnagyobb közszolgáltató cégétől, a többek között az önkormányzati bérlakásokat és a többi, városi tulajdonú ingatlant is kezelő Győr-Szol Zrt.-től „eltűnt” 1,7 milliárd forint – arra alapozva, hogy míg az ingatlanbevételek és -kiadások főkönyvi nyilvántartásában 2,1 milliárd forint szerepel, a cég bankszámláján a 2025. harmadik negyedéves beszámoló időpontjában kevesebb mint 400 millió forint volt. Az üggyel kapcsolatban az országos médiában először lapunknak nyilatkozott részletesen Sárkány Péter, a Győr-Szol Zrt. elnök-vezérigazgatója, aki világossá tette, hogy az önkormányzat és a cég között fennálló szerződés nem írja elő a „lakáskassza” vagyonának külön kezelését, csak a külön könyvelést és az ingatlanokkal kapcsolatos kiadások fedezetének mindenkori rendelkezésre bocsátását – így aztán az egyébként alulfinanszírozott cég teljesen szerződésszerűen járt el, amikor a „lakáskassza” vagyonát általános likviditásának részeként kezelte, az ingatlanok kapcsán szükséges kiadások fedezetének folyamatos rendelkezésre bocsátása mellett.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

