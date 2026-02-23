Tiszás hergelés Győrben: a baloldali polgármester propagandacsoportjában képviselők elleni erőszakra buzdítanak

illetve egy olyan karikatúrát is, melyen a Sárkányölő Szent György képére montírozott Pintér Bence lándzsával leszúrja (!) Sárkány Pétert, a városi ingatlanokat kezelő Győr-Szol Zrt. vezérigazgatóját.

A tüntetést követően Pintér polgármester facebookos propagandacsoportjában, a Győr összefog csoportban új megfélemlítési akció indult: a „Győr nem a Fideszé” álnévre hallgató szerző arra buzdította a csoporttagokat, hogy név nélkül kommenteljék posztja alá a közgyűléstől távolmaradó fideszes képviselők „szomszédoktól, taxisoktól” megszerzett lakcímét. „Mielőtt feljelentenének, nem, semmi radikális szándékom nincs, de kisebb tüntetések az ablak alatt, vagy hatja (sic!) olvassa olyan is, akinek vannak radikálisabb szándékai” – írta az álnév mögé bújó szerző.

Bár a szerző kilétét homály fedi, az teljesen közismert, hogy kinek az engedélyével mehetnek ki posztok a propagandacsoportba –

azt ugyanis öten adminisztrálják: a Tiszta Szívvel a Városért (Pintér Bence jelölő szervezete), maga a polgármester, Kósa Roland alpolgármester, Tóth Péter polgármesteri kabinetvezető, illetve Szakács András, a Pintérékhez átigazolt, korábban a Momentum színeiben politizáló önkormányzati képviselő.

A személyes adattal való nyílt visszaélésre, illetve burkoltan erőszakra buzdító posztot tehát a Pintér-féle városvezetés valamelyik tagja személyesen engedte ki a csoportba.