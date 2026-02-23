Ft
Megállt a kés a levegőben: Orbán Viktor világossá tette, miből nem fog soha engedni

2026. február 23. 15:03

Sem Brüsszel, sem Ukrajna nem fogja eltántorítani a miniszterelnököt.

2026. február 23. 15:03
null

A kormány a brüsszeli nyomás ellenére fenntartotta és fenntartja a rezsivédelmet, ezért továbbra is a magyar családok fizetik az Európai Unió legalacsonyabb gáz- és áramszámláját – jelentette ki a miniszterelnök hétfőn, az Országgyűlés tavaszi ülésszakának első ülésén mondott napirend előtti felszólalásában.

Orbán Viktor kiemelte: a magyar átlagfogyasztás évi 250 ezer forintos rezsiszámlát jelent,

míg ugyanezért a gázért és áramfogyasztásért Lengyelországban 800 ezer, Csehországban több mint 1 millió forintnak megfelelő összeget kell fizetni.

A miniszterelnök az elmúlt időszak gazdasági eredményeit és kormányzati lépéseit sorolva hangsúlyozta: tavaly júliusban és idén január 1-jétől is 50 százalékkal megemelték a családi adókedvezményt, azaz megduplázták a kedvezményt, amivel 1 millió családnak nőtt meg a jövedelme.

Hozzátette: a három- és több gyermekes édesanyák után idén január 1-jétől a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák és minden 30 év alatti édesanya élethosszig mentesül a jövedelemadó fizetés alól.

Arra is kitért: a kormány döntött a 14. havi nyugdíj bevezetéséről, ennek első idén esedékes részletét február elején fizették ki.

A 13. és 14. havi nyugdíjon felül idén január elsejétől 3,6 százalékkal emelkedtek a nyugdíjak – közölte.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

(MTI)

 

