Megállt a kés a levegőben: Orbán Viktor világossá tette, miből nem fog soha engedni

A kormány a brüsszeli nyomás ellenére fenntartotta és fenntartja a rezsivédelmet, ezért továbbra is a magyar családok fizetik az Európai Unió legalacsonyabb gáz- és áramszámláját – jelentette ki a miniszterelnök hétfőn, az Országgyűlés tavaszi ülésszakának első ülésén mondott napirend előtti felszólalásában.

Orbán Viktor kiemelte: a magyar átlagfogyasztás évi 250 ezer forintos rezsiszámlát jelent,

míg ugyanezért a gázért és áramfogyasztásért Lengyelországban 800 ezer, Csehországban több mint 1 millió forintnak megfelelő összeget kell fizetni.