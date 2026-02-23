Ezt mindenkinek látnia kell: Brüsszelben tátva maradtak a szájak, úgy oktatta Szijjártó Péter az újságírót (VIDEÓ)

Megfagyott a levegő Brüsszelben: most már Von der Leyen is látja, nem szórakozhat Magyarországgal
Nem teketóriázott Szijjártó Péter.
A téma a háború finanszírozása volt.
Ahogy arról beszámoltunk, a magyar kormány semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntéshez nem járul hozzá az Európai Unióban mindaddig, amíg Kijev újra nem indítja a kőolajszállítást hazánk irányába a Barátság vezetéken – erősítette meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.
A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az EU-s külügyi tanácsülését megelőzően arról számolt be a Barátság vezetékkel szembeni újabb dróntámadással kapcsolatban, hogy azt a megnyugtató információt kapták, hogy már elhárították a tatárföldi szivattyúállomásban keletkezett károkat.
Szijjártó Péter Brüsszelben újságírói kérdésekre is válaszolt, az erről készült videót pedig a Facebook-oldalán tették közzé.
„Mi finanszírozzuk a háborút? Komolytalan”
– írták a bejegyzéshez.
