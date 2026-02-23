Ft
02. 23.
hétfő
02. 23.
hétfő
háború szijjártó péter brüsszel kijev ukrajna

Ezt mindenkinek látnia kell: Brüsszelben tátva maradtak a szájak, úgy oktatta Szijjártó Péter az újságírót (VIDEÓ)

2026. február 23. 16:21

A téma a háború finanszírozása volt.

2026. február 23. 16:21
null

Ahogy arról beszámoltunk, a magyar kormány semmilyen, Ukrajna számára kedvező döntéshez nem járul hozzá az Európai Unióban mindaddig, amíg Kijev újra nem indítja a kőolajszállítást hazánk irányába a Barátság vezetéken – erősítette meg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Brüsszelben.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető az EU-s külügyi tanácsülését megelőzően arról számolt be a Barátság vezetékkel szembeni újabb dróntámadással kapcsolatban, hogy azt a megnyugtató információt kapták, hogy már elhárították a tatárföldi szivattyúállomásban keletkezett károkat.

Szijjártó Péter Brüsszelben újságírói kérdésekre is válaszolt, az erről készült videót pedig a Facebook-oldalán tették közzé. 

„Mi finanszírozzuk a háborút? Komolytalan”

– írták a bejegyzéshez. 

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Összesen 29 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
cinkegolyó
•••
2026. február 23. 18:15 Szerkesztve
Kis senkiházi kotlós tyúk, aki még fel sem nőtt, semmit nem ért a politikához, gazdasághoz, csak fújja a hülye közhelyeket, amit a szájába adnak. Pont ezek fogják megváltani a világot, megmenteni a harmadik világháborútól.
Válasz erre
1
0
Mátyás01
2026. február 23. 18:14
Én válasz gyanánt visszakérdeztem volna, hogy az USA-t ki szankcionálta az elmúlt 80 évben a számtalan támadó háborúja miatt? És itt felsoroltam volna néhányat, pl. Korea, Vietnám, Panama, Irán, Irak, Afganisztán. Ezután felvilágosítottam volna a hölgyet, hogy ezeket pont az az USA-t irányító háttérhatalom robbantotta ki, akik a Majdani puccsal a mostani Orosz-Ukrán testvérháborút is. Van-e még kérdés? :)
Válasz erre
0
0
kuzmics
2026. február 23. 18:14
Ez gretathunberg-i színvonal! Ahhoz ész is kellene, hogy belássa, a gazdái finanszírozzák a háborút.
Válasz erre
0
0
csapláros
2026. február 23. 18:13
dryanflowd- 2026. február 23. 17:30 • ...""Atyaég, bazmeg! Ez a Szijjártó...")) (madarat jachtjáról)"... Te vagy az a balfasz, aki a Monarchia külügyminiszterére, gróf Andrássy Gyulára is azt mondanád, hogy: "Atyaég, bazmeg! Ez az Andrássy ...")) (madarat jachtjáról)".... bruhahaha ! Na hess picsába, seggfej liberálnyilas !
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!