Az ukrán elektromos energiaellátás jövője foroghat kockán egy stratégiai vezeték sérülése miatt

A Nemzetközi Energia Ügynökség jelentése szerint Ukrajna energiarendszere 2022 óta „példátlan nyomásteszt” alatt áll. A dokumentum kiemeli: Oroszország a szovjet korszakból örökölt hálózati ismereteket felhasználva kritikus csomópontokat, különösen villamos alállomásokat vesz célba, mert ezek kiesése megszakítja a kapcsolatot a kulcsfontosságú termelőegységekhez, és költséges, időigényes javítást igényel. A jelentés szerint 2025-ben 4500 támadás érte az energetikai infrastruktúrát, 1800 rakéta és 50 ezer drón bevetésével. A villamosenergia-rendszer szenvedte el a legnagyobb veszteséget:

2024-ben 9 gigawatt termelőkapacitás esett ki, ami a téli csúcsterhelés mintegy felének felel meg.

2026 januárjára a kereslet 18 gigawattra nőtt, miközben a rendelkezésre álló napi kapacitás körülbelül 11 gigawatt volt.

A jelentés ezt „7 gigawattos hiányként” írja le, amely gördülő áramszüneteket, a fűtési és vízellátási rendszerek veszélyeztetését és az alapvető szolgáltatások működésének kockáztatását eredményezte. Az ilyen környezetben egy 750 kilovoltos alállomás elleni támadás nem lokális incidens, hanem stratégiai jelentőségű esemény. Ezek a nagyfeszültségű gerincvezetékek biztosítják a nagy erőművi blokkok – köztük az atomerőművek – teljesítményének szétosztását, valamint az importált energia rendszerbe illesztését.

Az Albertirsa–Zakhidnoukrainska–Vinnicja összeköttetés a hetvenes évek végén épült ki, és máig az egyik legnagyobb feszültségszintű kapcsolat a térségben. Magyarországon ez az egyetlen 750 kilovoltos vezeték. Eredetileg mintegy 2000 megawatt átvitelére tervezték.

A 750 kilovoltos szintű infrastruktúra sajátossága, hogy nem csupán határkeresztező szerepet tölt be, hanem belső hálózati kiegyenlítő funkciót is. Egy ilyen csomópont kiesése a teljes közép-ukrajnai energiarendszer terhelését átrendezheti, növelheti a szűk keresztmetszeteket, és korlátozhatja az importáram hasznosíthatóságát. A Nemzetközi Energia Ügynökség szerint Oroszország célzottan támadja azokat az elemeket, amelyek meghibásodása a legnagyobb hatást gyakorolja, különösen az alállomásokat.