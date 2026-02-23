Nem egy, rögtön két olyan kijelentést tett Merz a háborúról, hogy Putyin röhögőgörcsöt kap

Azt is állította, hogy Oroszország jelenleg nem áll nyerésre a háborúban.

„Ez csak propaganda és a pszichológiai hadviselés része. Oroszország ezt akarja velünk elhitetni, de a tények mást mutatnak. A fronton az oroszok nem tudnak új területeket elfoglalni, sőt épp ellenkező a helyzet” – mondta.

Beszédében arra biztatta a Kijevet támogató országokat, hogy tartsák fenn, sőt fokozzák a nyomást Oroszországon, ne lazítsanak az Ukrajna melletti összefogásukon, mert

olyan fordulóponthoz érkeztünk, amely meghatározhatja egész kontinensünk sorsát”.

„Ez a háború csak akkor fog véget érni, amikor Oroszország már nem látja értelmét a folytatásának: amikor már nem tud újabb területeket megszerezni, amikor ennek az őrültségnek a költségei már túl magasak lesznek” – mondta Merz.