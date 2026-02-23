Ft
háború friedrich merz német kancellár ukrajna oroszország

Nem egy, rögtön két olyan kijelentést tett Merz a háborúról, hogy Putyin röhögőgörcsöt kap

2026. február 23. 13:36

A német kancellár szerint az ukrán erők hatalmas területeket foglaltak vissza az oroszoktól...

2026. február 23. 13:36
null

A német kancellár szerint az ukrán erők hatalmas területeket foglaltak vissza az oroszoktól februárban.

Friedrich Merz azt mondta hétfőn egy Kijev támogatására szervezett rendezvényen Berlinben, hogy Ukrajna küzdelme Oroszországgal szemben hatékonyabb, mint ahogy azt gyakran lefestik.

„Februárban az ukrán védelmi erők megdöbbentő területi nyereségekre tettek szert, miközben az orosz gazdaság recseg-ropog a szankciók és a háború terhe alatt, sokkal jobban, mint ahogy azt mi időnként az itteni médiajelentések alapján sejteni szoktuk” – fogalmazott a kancellár egy nappal a háború kirobbanásának negyedik évfordulója előtt.

Merz azzal vádolta meg Oroszországot, hogy „a barbarizmus legmélyebb szintjére” jutott. 

Azt is állította, hogy Oroszország jelenleg nem áll nyerésre a háborúban.

„Ez csak propaganda és a pszichológiai hadviselés része. Oroszország ezt akarja velünk elhitetni, de a tények mást mutatnak. A fronton az oroszok nem tudnak új területeket elfoglalni, sőt épp ellenkező a helyzet” – mondta.

Beszédében arra biztatta a Kijevet támogató országokat, hogy tartsák fenn, sőt fokozzák a nyomást Oroszországon, ne lazítsanak az Ukrajna melletti összefogásukon, mert 

olyan fordulóponthoz érkeztünk, amely meghatározhatja egész kontinensünk sorsát”.

„Ez a háború csak akkor fog véget érni, amikor Oroszország már nem látja értelmét a folytatásának: amikor már nem tud újabb területeket megszerezni, amikor ennek az őrültségnek a költségei már túl magasak lesznek” – mondta Merz.

Az Egyesült Államok után Németország Ukrajna legbőkezűbb katonai támogatója. A Kiel Intézet adatai szerint Berlin 2025 végéig mintegy 20 milliárd eurós katonai segítséget nyújtott, aminél csak az amerikaiak 65 milliárd eurós segélycsomagja nagyobb. Németországban 1,3 millió ukrajnai menekült él.

Ezt is ajánljuk a témában

(MTI)

Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

2026. február 23. 14:54
Az SS-eknek fáj, hogy a Szovjetunió legyőzte őket anno. Mégegyszer megpróbálják, de a vége ugyanez lesz.
Válasz erre
0
0
Dixtroy
2026. február 23. 14:50
"az orosz gazdaság recseg-ropog a szankciók és a háború terhe alatt, sokkal jobban, mint ahogy azt mi időnként az itteni médiajelentések alapján sejteni szoktuk. Oroszország jelenleg nem áll nyerésre a háborúban. „Ez csak propaganda és a pszichológiai hadviselés része. Oroszország ezt akarja velünk elhitetni, de a tények mást mutatnak. A fronton az oroszok nem tudnak új területeket elfoglalni, sőt épp ellenkező a helyzet" Ilyen a német romantika. A tények sose a valóságot mutatják, azt merdzsó bácsi képzelete helyesbíti. Ha a szankciókról kiderül, hogy szart se érnek, akkor kötelességünk "sejteni", hogy de. Ha az oroszok durva harcokban az ország területéhez képest tényleg nem számottevő területet elfoglalnak, az nem is történt meg, egy ukrán ellentámadás sikere a tény, a többi lényegtelen. Kibaszott eszelős németek.
Válasz erre
0
0
angie1
2026. február 23. 14:39
Mindenképp a látszat fenntartása a fontos! Zelenszkij olyan filmet gyárt le a kvótapcsáknak, amilyet csak megrendel a megbízó! Csak küldjék a lóvét és ne kérdezzenek semmit! Ennyi a történet! Mert a pénzt csak így lehet szivattyúzni, a már mindjárt nyerünk szöveggel! Közben meg az orosz fiatalok luxusszállodákban nyaralgatnak ázsiában hetekig!
Válasz erre
0
0
egonsamu-2
2026. február 23. 14:36
Nem véletlenül nevezik a hazug Merz elvtársat az internet fórumain Pinocchiónak. Annyit és olyan ordas hazugságot egyedül kitalálni és nyilvánosan hirdetni nem mindenki tudna mint ö. Ja nehogy elfelejtsem: a nyugdíjas ellen aki a Pinocchiót kitalálta Merz találó megnevezésére már folyik a büntetöeljárás a germán BTK 188.§-ának értelmében: politikusok kritizálása "felségsértés"....Föleg ha a király meztelen. Akkor is ha esztelen....
Válasz erre
0
0
