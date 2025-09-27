Erre varrjon gombot Ruszin-Szendi Romulusz: hamarosan búcsút inthet a havi 1,3 millió forintos juttatásának (VIDEÓ)

Szalay-Bobrovniczky Kristóf bejelentette, hogy visszavonja Ruszin-Szendi Romulusz tartalékosi szerződését, miután fegyvernek tűnő tárggyal jelent meg a Tisza Párt egy lakossági fórumán – szúrta ki az Index.

A honvédelmi miniszter szerint a szakpolitikus veszélyes, és méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen.

Továbbá a havi 1,3 millió forintos juttatásának felülvizsgálatát is kérvényezte.

Ruszin-Szendi Romulusz veszélyes – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-oldalán közzétett videójában. A honvédelmi miniszter szerint a Tisza Párt szakpolitikusa „méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen, ugyanis fegyverrel jár gyűlésekre”, amivel szabálysértést követ el, továbbá megtámadott egy újságírót, amivel a garázdaság gyanúját kelti.