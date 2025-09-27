Ft
09. 27.
szombat
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt liberális lakossági fórum fegyver ellenzék Szalay-Bobrovniczky Kristóf Magyar Honvédség fórum baloldal

Erre varrjon gombot Ruszin-Szendi Romulusz: hamarosan búcsút inthet a havi 1,3 millió forintos juttatásának (VIDEÓ)

2025. szeptember 27. 11:18

Nagy bajban lehet a Tisza Párt szakpolitikusa.

2025. szeptember 27. 11:18
null

Szalay-Bobrovniczky Kristóf bejelentette, hogy visszavonja Ruszin-Szendi Romulusz tartalékosi szerződését, miután fegyvernek tűnő tárggyal jelent meg a Tisza Párt egy lakossági fórumán – szúrta ki az Index.

A honvédelmi miniszter szerint a szakpolitikus veszélyes, és méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen.

Továbbá a havi 1,3 millió forintos juttatásának felülvizsgálatát is kérvényezte.

Ruszin-Szendi Romulusz veszélyes – jelentette ki Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-oldalán közzétett videójában. A honvédelmi miniszter szerint a Tisza Párt szakpolitikusa „méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen, ugyanis fegyverrel jár gyűlésekre”, amivel szabálysértést követ el, továbbá megtámadott egy újságírót, amivel a garázdaság gyanúját kelti.

Úgy döntöttem, hogy a tartalékosi szerződését felbontom

– mondta Szalay-Bobrovniczky.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Nyitókép: YouTube

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
sanya55-2
2025. szeptember 27. 12:23 Szerkesztve
Elmehet kapálni,másra úgy sem alkalmas, de talán még erre sem
Perczel Éva
2025. szeptember 27. 12:22
Igazából örülök, hogy ez a lépés végül is megtörtént, de azt azért nem értem, hogy miért tartott ilyen sokáig ide eljutni! A "honvédelem" szó nem összeegyeztethető azzal a hon elleni támadássorozattal, amit Toka Szalonna az elmúlt 1-1,5 évben produkált, már/még aktív szolgálati állománya idején. Neki nincs semmiféle brüsszeli védőháló kifeszítve, szóval hajrá igazságszolgáltatás!
regi-nyarakon21
2025. szeptember 27. 12:18
Végre egy következmény! Gratulálok!
balatontihany-25
2025. szeptember 27. 12:11
Nagy gratalu a miniszter úrnak! Felháborító volt, hogy az a buciképű, agresszív pojáca havi 1,3 millió forintot tehetett zsebre...
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!