Kihullottak a csontvázak a szekrényből: ezek után nehezen fog vitázni Ruszin-Szendi Romulusz (VIDEÓ)

Csak az alkalmat keresi Magyar Péter: tehertétellé válhatott számára Ruszin-Szendi Romulusz
A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmagyarázta, miért lett kínos a volt vezérkari főnök.
Ezt nem fogja zsebre tenni Magyar Péter embere.
„Hallom, vitázni akar velem Ruszin úr! Majd a stúdióba is fegyverrel érkezik?” – tette fel a kérdést Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Facebook-oldalára feltöltött videóban.
„Ezen már túl vagyunk kétszer-háromszor, nem tiszás korában kezdte el a fegyverviselést” – emlékeztetett a honvédelmi miniszter, majd hozzátette: „aztán miről akarna vitatkozni, Ruszin úr?” Ezt követően Szalay-Bobrovniczky Kristóf felsorolta Ruszin-Szendi Romulusz összes eddigi elfogadhatatlan tevékenységét kezdve azzal, hogy Ukrajnát éltette nyilvánosan, holott következetesen békepárti álláspontot kellett volna képviselnie, de említette a mára már legendássá vált zsírleszívását is.
A Mandiner is beszámolt róla, hogy Gulyás Gergely is kíméletlenül megfogalmazta véleményét Ruszin-Szendi Romuluszról. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint már a Tisza Párt számára is kezd kínossá válni a volt vezérkari főnök.
„Ruszin-Szendi Romulusz tehertétellé vált még a botrányról botrányra bukdácsoló Tisza Pártban is.
Fegyverviselés politikai nagygyűlésen, erőszak újságíróval szemben. Ez az elmúlt hetek közéleti termése” – írta Gulyás Gergely.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
