Ft
Ft
22°C
14°C
Ft
Ft
22°C
14°C
09. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt zsírleszívás Ukrajna botrány Magyar Péter Szalay-Bobrovniczky Kristóf Gulyás Gergely honvédelmi miniszter

Kihullottak a csontvázak a szekrényből: ezek után nehezen fog vitázni Ruszin-Szendi Romulusz (VIDEÓ)

2025. szeptember 19. 21:54

Ezt nem fogja zsebre tenni Magyar Péter embere.

2025. szeptember 19. 21:54
null

„Hallom, vitázni akar velem Ruszin úr! Majd a stúdióba is fegyverrel érkezik?” – tette fel a kérdést Szalay-Bobrovniczky Kristóf a Facebook-oldalára feltöltött videóban.

„Ezen már túl vagyunk kétszer-háromszor, nem tiszás korában kezdte el a fegyverviselést” – emlékeztetett a honvédelmi miniszter, majd hozzátette: „aztán miről akarna vitatkozni, Ruszin úr?” Ezt követően Szalay-Bobrovniczky Kristóf felsorolta Ruszin-Szendi Romulusz összes eddigi elfogadhatatlan tevékenységét kezdve azzal, hogy Ukrajnát éltette nyilvánosan, holott következetesen békepárti álláspontot kellett volna képviselnie, de említette a mára már legendássá vált zsírleszívását is.

A Mandiner is beszámolt róla, hogy Gulyás Gergely is kíméletlenül megfogalmazta véleményét Ruszin-Szendi Romuluszról. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint már a Tisza Párt számára is kezd kínossá válni a volt vezérkari főnök.

„Ruszin-Szendi Romulusz tehertétellé vált még a botrányról botrányra bukdácsoló Tisza Pártban is.

Fegyverviselés politikai nagygyűlésen, erőszak újságíróval szemben. Ez az elmúlt hetek közéleti termése” – írta Gulyás Gergely.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

Ezt is ajánljuk a témában

 Nyitókép: YouTube

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
pollip
2025. szeptember 19. 22:23
Már a zsírleszivás kiderülésekor le kellett volna mondania. Olyan gáz...
Válasz erre
0
0
Egyszeriember
2025. szeptember 19. 22:13
Hullámzó a teljesítménye, mint a dzsekije vesetájon.
Válasz erre
0
0
SzaboGeza
2025. szeptember 19. 22:06
A Szendi a "tisza" párt HORGONYA lesz!!!:) Cibálhatjátok sok szeretettel!!!:)))
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!