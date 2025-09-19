Csak az alkalmat keresi Magyar Péter: tehertétellé válhatott számára Ruszin-Szendi Romulusz

Gulyás Gergely kíméletlenül megfogalmazta véleményét Ruszin-Szendi Romuluszról. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint már a Tisza Párt számára is kezd kínossá válni a volt vezérkari főnök.

„Ruszin-Szendi Romulusz tehertétellé vált még a botrányról botrányra bukdácsoló Tisza Pártban is.

Fegyverviselés politikai nagygyűlésen, erőszak újságíróval szemben. Ez az elmúlt hetek közéleti termése.

A végtelen elvtelenség – ami kiválasztási feltétel pártjában – azonban további megszólalásokra sarkallja. Egy többszörösen párbajképtelen ember helyesírási hibákkal teli írásában a miniszterelnököt támadja, akinek éveken át kegyeit kereste, akinek tevékenységéről korábban csak ájult tisztelettel beszélt, akinek személyéről áradozott.

Azóta tudjuk, ezzel nem a haderőfejlesztés, a haza védelme, a magyar katonák jobb kiképzése volt a célja, hanem a személyes előrejutás, mindezt a hivatalával visszaélve: milliárdos luxusvillával közpénzből, magánéleti helikopterezés és ingyenes zsírleszívás a Honvédkórházban.