Csak az alkalmat keresi Magyar Péter: tehertétellé válhatott számára Ruszin-Szendi Romulusz

Hátborzongató: időzített bombaként viselkedett Ruszin-Szendi Romulusz
Belegondolni is szörnyű, mi történhetett volna még a Mandiner riporterével.
A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmagyarázta, miért lett kínos a volt vezérkari főnök.
Gulyás Gergely kíméletlenül megfogalmazta véleményét Ruszin-Szendi Romuluszról. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint már a Tisza Párt számára is kezd kínossá válni a volt vezérkari főnök.
„Ruszin-Szendi Romulusz tehertétellé vált még a botrányról botrányra bukdácsoló Tisza Pártban is.
Fegyverviselés politikai nagygyűlésen, erőszak újságíróval szemben. Ez az elmúlt hetek közéleti termése.
A végtelen elvtelenség – ami kiválasztási feltétel pártjában – azonban további megszólalásokra sarkallja. Egy többszörösen párbajképtelen ember helyesírási hibákkal teli írásában a miniszterelnököt támadja, akinek éveken át kegyeit kereste, akinek tevékenységéről korábban csak ájult tisztelettel beszélt, akinek személyéről áradozott.
Azóta tudjuk, ezzel nem a haderőfejlesztés, a haza védelme, a magyar katonák jobb kiképzése volt a célja, hanem a személyes előrejutás, mindezt a hivatalával visszaélve: milliárdos luxusvillával közpénzből, magánéleti helikopterezés és ingyenes zsírleszívás a Honvédkórházban.
Kár a színvonaltalan vagdalkozásért, minden jóérzésű embernek elege van az egyenruháját eláruló volt katona közéleti ámokfutásából” – szögezte le Gulyás Gergely.
