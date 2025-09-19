Ft
Ft
22°C
14°C
Ft
Ft
22°C
14°C
09. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
Ruszin-Szendi Romulusz Tisza Párt zsírleszívás erőszak botrány Magyar Péter Gulyás Gergely fegyverviselés luxusvilla baloldal

Csak az alkalmat keresi Magyar Péter: tehertétellé válhatott számára Ruszin-Szendi Romulusz

2025. szeptember 19. 19:37

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmagyarázta, miért lett kínos a volt vezérkari főnök.

2025. szeptember 19. 19:37
null

Gulyás Gergely kíméletlenül megfogalmazta véleményét Ruszin-Szendi Romuluszról. A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint már a Tisza Párt számára is kezd kínossá válni a volt vezérkari főnök.

„Ruszin-Szendi Romulusz tehertétellé vált még a botrányról botrányra bukdácsoló Tisza Pártban is.

Fegyverviselés politikai nagygyűlésen, erőszak újságíróval szemben. Ez az elmúlt hetek közéleti termése.

A végtelen elvtelenség – ami kiválasztási feltétel pártjában – azonban további megszólalásokra sarkallja. Egy többszörösen párbajképtelen ember helyesírási hibákkal teli írásában a miniszterelnököt támadja, akinek éveken át kegyeit kereste, akinek tevékenységéről korábban csak ájult tisztelettel beszélt, akinek személyéről áradozott.

Azóta tudjuk, ezzel nem a haderőfejlesztés, a haza védelme, a magyar katonák jobb kiképzése volt a célja, hanem a személyes előrejutás, mindezt a hivatalával visszaélve: milliárdos luxusvillával közpénzből, magánéleti helikopterezés és ingyenes zsírleszívás a Honvédkórházban.

Lefegyverző gátlástalanság.

Kár a színvonaltalan vagdalkozásért, minden jóérzésű embernek elege van az egyenruháját eláruló volt katona közéleti ámokfutásából”szögezte le Gulyás Gergely.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Képernyőfotó

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Takagi
2025. szeptember 19. 20:15
Majd Ukrajnába landol tanácsadónak, ott vannak a kapcsolatai.
Válasz erre
0
0
gyzoltan-2
2025. szeptember 19. 20:07
Teljesen mindegy Ruszin-Szendi Romulusz személye! Maga a folyamat veszélyes! A jelenlegi kül- és belpolitikai helyzetben a magyarság megosztására törekedni, semmiképp nem támogatandó! Mocskos a Fidesz?! -lehetséges, akár valószínűnek is nevezhetjük, lehet rá elég okunk. -mégis! Nincs, nem lehet más racionális döntésünk, minthogy ebben a minden téren kritikus helyzetben is felvállaljuk a "Mocskos Fidesz" támogatását, ezt határozottan állítom! Az az esetlegesség, bizonytalanság, zavar, felkészületlenség, alkalmatlanság, mely Magyar Péterék jellemzője, nem enged más utat, lehetőséget a magyarságnak! Annak a Magyar Péternek, aki kétségtelenül a magyarságot kiárusító Vona Gábor útját járja! Sajnálatos, hogy a magyar fiatalság nem tudja, mivel nem élhette át azt a traumát amit ez a cégéres gazember V. G. okozott a magyarságnak! Az Isten mentse meg a magyarságot, a magyar fiatalokat, hogy Magyar Péter uszályába ragadva, hozzájáruljanak a magyarság végzetes megosztásához, szembe fordításához!
Válasz erre
0
0
Palatin
•••
2025. szeptember 19. 20:02 Szerkesztve
h t t p s : / / cdn.magyarnemzet.hu/2025/09/KHsvMCxUykwaEiQ52HUkb6UkmXA6C_d5R0-pBT64zfE/fit/1200/676/no/1/aHR0cHM6Ly9jbXNjZG4uYXBwLmNvbnRlbnQucHJpdmF0ZS9jb250ZW50LzI1MzczY2FlYTFkNjRjNmRhNmM4MzQ5M2JmYjMwMjI2.jpg Poloskának kobakjában nem jár más mint ármány, Szegénykének az agyában van talán egy zárvány. Rosszra hajló híveinek ö olyan mint egy bálvány, Ám lelkében és jellemében bizony elég ocsmány.
Válasz erre
0
0
5m007h 0p3ra70r
2025. szeptember 19. 19:42
Végre valaki helyén kezeli a nejlonrambót és nem nevezi politikusnak.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!