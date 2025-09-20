Digitális Polgári Körök nagygyűlése – ÉLŐ közvetítés a Mandineren szeptember 20-án!

Puzsér szerint Orbán Viktor „retteg, a fegyverei hatástalanok, a történetei hiteltelenek, a trükkjei átlátszóak”
A publicista hozzátette, szerinte a miniszterelnök „egy nagyon gagyi bűvésztrükköt ad elő az elvesztett narratíva visszaszerzésére".
Orbán Viktor, Lázár János és Kocsis Máté beszéde, koncertek és temérdek exkluzív interjú – ez a Digitális Polgári Körök első nagygyűlése a Papp László Sportarénában! Élőben közvetítünk az eseményről!
Orbán Viktor meghirdette a digitális honfoglalást, több tízezren csatlakoztak már a Digitális Polgári Körökhöz.
A DKP-k első nagygyűlését Budapesten, a Papp László Sportarénában tartják szeptember 20-án – a Mandiner élő közvetítését déltől az alábbi videóban követheti!
Az eseményen felszólal a miniszterelnök mellett Lázár János és Kocsis Máté is, továbbá koncertekkel és pódiumbeszélgetésekkel készültek a szervezők – a Mandiner pedig exkluzív interjúkkal! Tartson velünk!
Kövesse ÉLŐBEN az eseményt a Mandiner YouTube-csatornáján!