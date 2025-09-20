Ft
Mandineren Digitális Polgári Körök Nagygyűlés interjú Orbán Viktor miniszterelnök

Digitális Polgári Körök nagygyűlése – ÉLŐ közvetítés a Mandineren szeptember 20-án!

2025. szeptember 20. 10:01

Orbán Viktor, Lázár János és Kocsis Máté beszéde, koncertek és temérdek exkluzív interjú – ez a Digitális Polgári Körök első nagygyűlése a Papp László Sportarénában! Élőben közvetítünk az eseményről!

2025. szeptember 20. 10:01
null

Orbán Viktor meghirdette a digitális honfoglalást, több tízezren csatlakoztak már a Digitális Polgári Körökhöz. 

A DKP-k első nagygyűlését Budapesten, a Papp László Sportarénában tartják szeptember 20-án – a Mandiner élő közvetítését déltől az alábbi videóban követheti! 

Az eseményen felszólal a miniszterelnök mellett Lázár János és Kocsis Máté is, továbbá koncertekkel és pódiumbeszélgetésekkel készültek a szervezők – a Mandiner pedig exkluzív interjúkkal! Tartson velünk!

Kövesse ÉLŐBEN az eseményt a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

Összesen 2 komment

nogradi
2025. szeptember 20. 10:54
Kezdésként megemlékeznek Szabó Zsolt alezredesről, akit a fidesz taszított a halálba.
Válasz erre
0
0
belbuda
•••
2025. szeptember 20. 10:06 Szerkesztve
Hatalmas a csapat…Terror Mariska és még a Pityi is… Bástya elvtárs,túl jó vagy hozzánk….😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣😂🤣
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!