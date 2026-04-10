Pataky Attila keményen helyre tette Magyar Pétert, és megüzente, hogy nem akármilyen Fidesz-győzelmet vár vasárnap

Pataky Attila ezután arról beszélt, hogy ahogy azt a rendezvényeken is elmondta, számára a magyar a világ kifejezőbb nyelve. „Csodálatos, hogy ezen a nyelven írhatom a dalaimat, és épp

ezért tudom, hogy a szeretet etet, életben tart, a gyűlölet pedig öl, ölet. Utóbbi képes arra, – erre vannak történelmi példák is – hogy felfalja magát a gyűlölőt is.

Elég csak Berijára gondolni. Vagy Magyarországon a kommunistákra, akiket a végén a saját pártjuk küldött a bíróságra, majd lövetet agyon” – sorolta.

„Tehát erre képes a gyűlölet. Éppen ezért én és az Edda-tábor, akik értik és érzik, hogy én miről írtam és miről írok 52 éve, ők a szeretet országát akarják tovább építeni, és nem a gyűlölete és az irigységre épülő országot akarják. Az most nem jön el, itt kétharmados Fidesz-győzelem lesz” – zárta gondolatait az előadóművész.

