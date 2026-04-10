04. 10.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Választás 2026
Hírek
Vélemények
Hetilap
Választás 2026
pataky attila országgyűlési választás 2026 országjárás Edda szeretet győzelem

Pataky Attila keményen helyre tette Magyar Pétert, és megüzente, hogy nem akármilyen Fidesz-győzelmet vár vasárnap

2026. április 10. 13:33

„Én és az Edda-tábor, akik értik és érzik, hogy én miről írtam és miről írok 52 éve, ők a szeretet országát akarják tovább építeni” – jelentette ki a Mandinernek a Kossuth-díjas előadó.

Krupincza Mariann
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke pár nappal a választások előtt egy Edda-idézetet osztott meg egyik videója kísérőszövegében. A pártelnök úgy fogalmazott: „álmodtunk egy világot magunknak, itt állunk a kapuja előtt”.

Ezt szúrta ki Pataky Attila, a zenekar frontembere, aki több alkalommal is énekelt Orbán Viktor országjárásán az egybegyűltek előtt. Közösségi oldalán válaszként azt írta: 

Mi nem álmodtunk, mi nem álmodunk és soha nem is fogunk álmodni veled, aki elárulta és elárulja a nemzetét. Soha!”

A történtek kapcsán a Mandiner megkereste az előadót, aki lapunknak azt is elárulta, hogy abszolút Fidesz-győzelmet vár a hétvégén, „abszolút kétharmados győzelmet” – húzta alá. A Kossuth-díjas művész kérdésre válaszolva azt is elárulta, hogy az országjárás azon állomásain, ahol fellépett, ott a szeretet vette körül. „Ott mosolygós emberek voltak, tele hittel, tele volt az arcuk és a tekintetük bizalommal”.

Pataky Attila ezután arról beszélt, hogy ahogy azt a rendezvényeken is elmondta, számára a magyar a világ kifejezőbb nyelve. „Csodálatos, hogy ezen a nyelven írhatom a dalaimat, és épp 

ezért tudom, hogy a szeretet etet, életben tart, a gyűlölet pedig öl, ölet. Utóbbi képes arra, – erre vannak történelmi példák is – hogy felfalja magát a gyűlölőt is.

 Elég csak Berijára gondolni. Vagy Magyarországon a kommunistákra, akiket a végén a saját pártjuk küldött a bíróságra, majd lövetet agyon” – sorolta.

„Tehát erre képes a gyűlölet. Éppen ezért én és az Edda-tábor, akik értik és érzik, hogy én miről írtam és miről írok 52 éve, ők a szeretet országát akarják tovább építeni, és nem a gyűlölete és az irigységre épülő országot akarják. Az most nem jön el, itt kétharmados Fidesz-győzelem lesz” – zárta gondolatait az előadóművész.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd
 

Összesen 21 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
majdhoznekeddonaldbacsiszuverenitast
2026. április 10. 15:18
Mi lesz Attila bácsival az állami apanázs nélkül? Elmegy az ufókhoz mosogatni? 🤷‍♂️
Válasz erre
0
0
gyaloggos
2026. április 10. 14:53
MÉG mindig NEM ÉRTITEK! ORBÁN VIKTOR, a FIDESZ-KDNP ellen szavaznak a magyar választók a TISZÁRA, és NEM MAGYAR PÉTERÉRT!
Válasz erre
0
0
socialismo-e-muerte
2026. április 10. 14:26
Sose felejtem el amikor playback-ről énekelt élőben.
Válasz erre
2
0
Hangillat
•••
2026. április 10. 14:23 Szerkesztve
"ők a szeretet országát akarják tovább építeni” M.Agyar agyvelejéig hazug ígéreteket kongat hordószónoki hordójáról,. Amikor pihen, ül a hordóban és ázik kin a mocsok, a gyűlölet. E két szer etet: :szeretet.
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!