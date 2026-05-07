A háború miatt visszafogott lesz az idei moszkvai Győzelem napi felvonulás

Az idei moszkvai Győzelem napi felvonulás jelentősen visszafogott formában zajlik, és először közel két évtized után nem vonultatnak fel katonai járműveket a Vörös téren – írta meg a BBC. A döntés a Kreml szerint elsősorban biztonsági okokra vezethető vissza, különösen az ukrán drón- és rakétatámadások jelentette fenyegetés miatt, ugyanakkor sokak szerint ez azt is jelzi, hogy Oroszország ukrajnai háborúja nem a tervek szerint alakul.
A Vörös téren továbbra is erőteljesen jelen van a győzelem narratívája, a „Győzelem” szó a városban mindenhol látható, miközben katonák készülnek a parádéra. Az megemlékezés középpontjában továbbra is a második világháborús szovjet győzelem áll, ami az orosz állami identitás egyik legfontosabb alapeleme.
A Kreml szerint a katonai eszközök hiánya nem gyengeség, hanem szükségszerűség, mivel a haditechnika jelenleg a frontvonalon van bevetve Ukrajnában.
A BBC szerint ugyanakkor a háború elhúzódása és a növekvő veszteségek egyre inkább rávilágítanak arra, hogy Oroszország nem tudott gyors vagy egyértelmű győzelmet elérni. A háború közvetlen hatásai már az orosz területeken is érzékelhetők, miután az ukrán dróntámadások érték Moszkva környékét és más városokat is, ami fokozza a biztonsági intézkedéseket és indokolja az internetkorlátozásokat. Ezek az intézkedések azonban egyre nagyobb társadalmi elégedetlenséget váltanak ki, miközben a lakosság egy része háborús fáradtságról és gazdasági nehézségekről is beszél.
A BBC értesülése szerint az ünnepség kapcsán a közvéleményben megosztottság figyelhető meg. Egyesek támogatják a biztonsági szigorításokat, mások viszont gyengeségként értelmezik a visszafogott ünnepséget. A hivatalos narratíva továbbra is a győzelem és az ellenállás hangsúlyozására épül, miközben a háború elhúzódása egyre inkább próbára teszi ezt az üzenetet.
