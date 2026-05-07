Ft
Ft
19°C
14°C
Ft
Ft
19°C
14°C
05. 07.
csütörtök
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 07.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
moszkva háború ukrán győzelem oroszország

A háború miatt visszafogott lesz az idei moszkvai Győzelem napi felvonulás

2026. május 07. 21:09

A döntés a Kreml szerint elsősorban biztonsági okokra vezethető vissza, különösen az ukrán drón- és rakétatámadások jelentette fenyegetés miatt.

2026. május 07. 21:09
null

Az idei moszkvai Győzelem napi felvonulás jelentősen visszafogott formában zajlik, és először közel két évtized után nem vonultatnak fel katonai járműveket a Vörös téren – írta meg a BBC. A döntés a Kreml szerint elsősorban biztonsági okokra vezethető vissza, különösen az ukrán drón- és rakétatámadások jelentette fenyegetés miatt, ugyanakkor sokak szerint ez azt is jelzi, hogy Oroszország ukrajnai háborúja nem a tervek szerint alakul.

A Vörös téren továbbra is erőteljesen jelen van a győzelem narratívája, a „Győzelem” szó a városban mindenhol látható, miközben katonák készülnek a parádéra. Az megemlékezés középpontjában továbbra is a második világháborús szovjet győzelem áll, ami az orosz állami identitás egyik legfontosabb alapeleme. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A Kreml szerint a katonai eszközök hiánya nem gyengeség, hanem szükségszerűség, mivel a haditechnika jelenleg a frontvonalon van bevetve Ukrajnában.

A BBC szerint ugyanakkor a háború elhúzódása és a növekvő veszteségek egyre inkább rávilágítanak arra, hogy Oroszország nem tudott gyors vagy egyértelmű győzelmet elérni. A háború közvetlen hatásai már az orosz területeken is érzékelhetők, miután az ukrán dróntámadások érték Moszkva környékét és más városokat is, ami fokozza a biztonsági intézkedéseket és indokolja az internetkorlátozásokat. Ezek az intézkedések azonban egyre nagyobb társadalmi elégedetlenséget váltanak ki, miközben a lakosság egy része háborús fáradtságról és gazdasági nehézségekről is beszél.

A BBC értesülése szerint az ünnepség kapcsán a közvéleményben megosztottság figyelhető meg. Egyesek támogatják a biztonsági szigorításokat, mások viszont gyengeségként értelmezik a visszafogott ünnepséget. A hivatalos narratíva továbbra is a győzelem és az ellenállás hangsúlyozására épül, miközben a háború elhúzódása egyre inkább próbára teszi ezt az üzenetet.

Nyitókép: Alexander NEMENOV / AFP

***

Ezt is ajánljuk a témában

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bekeev-2025
2026. május 07. 22:40
duro_dorka 2026. május 07. 22:39 bekeev-2025 2026. május 07. 21:36 Befostak a legyőzött ukránoktól? ----- Kramatorszk is meglesz nemsokára. Remélem akkor is brekegsz ide valamit TT. (TT= Tiszás Tetű) Nahát, gazdádék elfoglalnak egy újabb várost? Hány ruszkit kellett érte bedarálni? :)
Válasz erre
0
0
duro_dorka
2026. május 07. 22:39
bekeev-2025 2026. május 07. 21:36 Befostak a legyőzött ukránoktól? ----- Kramatorszk is meglesz nemsokára. Remélem akkor is brekegsz ide valamit TT. (TT= Tiszás Tetű)
Válasz erre
0
0
Obsitos Technikus
•••
2026. május 07. 22:28 Szerkesztve
Tavaly a kerek évfordulós egészen elképesztő volt, bár a kínaiak szerintem lekörözték. És Putyin ahhoz képest, hogy már meghalt vagy ötször, körbesétált a fél Kremlen kereszül, ahogy két nappal előtte is.
Válasz erre
0
0
bekeev-2025
2026. május 07. 21:36
Befostak a legyőzött ukránoktól?
Válasz erre
0
3
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!