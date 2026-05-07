A háború miatt visszafogott lesz az idei moszkvai Győzelem napi felvonulás

Az idei moszkvai Győzelem napi felvonulás jelentősen visszafogott formában zajlik, és először közel két évtized után nem vonultatnak fel katonai járműveket a Vörös téren – írta meg a BBC. A döntés a Kreml szerint elsősorban biztonsági okokra vezethető vissza, különösen az ukrán drón- és rakétatámadások jelentette fenyegetés miatt, ugyanakkor sokak szerint ez azt is jelzi, hogy Oroszország ukrajnai háborúja nem a tervek szerint alakul.

A Vörös téren továbbra is erőteljesen jelen van a győzelem narratívája, a „Győzelem” szó a városban mindenhol látható, miközben katonák készülnek a parádéra. Az megemlékezés középpontjában továbbra is a második világháborús szovjet győzelem áll, ami az orosz állami identitás egyik legfontosabb alapeleme.