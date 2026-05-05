Ennyi kell ahhoz, hogy értékelhető legyen az új világ, ami elérkezett hazánkba. Új szellemiséggel, új hatalomgyakorlással, új kommunikációval és új csőcselékkel.

Ennyi kell ahhoz, hogy kiderüljön, Szeretetország kibékíti-e az állítólag OV által szétszakított magyarokat. Nem ide tartunk.

Ennyi kell ahhoz is, hogy mi, a jobboldalon eddig ténykedő médiások kikeveredve a sokkból újra hihetőek legyünk. Ehhez meg kell tisztulnunk, át kell gondolnunk, mit basztunk mi el, mit néztünk be műhelyileg és egyénenként. Ez felelősség, mert épp ti várjátok tőlünk és a Fidesztől, hogy mégis wadafak. Nekem elhihetitek, hogy akik eddig is meggyőződésből csináltuk, nem azért kóválygunk, mert helyezkedünk, hanem mert minket éppúgy agyonvert a valóság. A saját hitelességünk szerintem meglesz valahol a kuplerájban, de a gúnyos, kárörvendő, fejeket követelő jakobinus zajban ez a lőtéri kutyát nem fogja édekelni. Pedig a Tisza mögötti gigantikus tömegben ott van 1 millió ember, aki nem stabil, aki nem dühből büntetett, hanem makarenkói pofonnal. Nektek és nekik kell szólnunk tehát úgy, hogy ölég szar az árfolyama most a propagandista szólamoknak. Picit mást igen, de nagyon mást viszont ne várjatok tőlem. Hiszen ez egy büszkén vállalható 4 ciklus volt a vállalhatatlan dolgaival együtt is.