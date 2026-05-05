Káosz vagy reform? Így írhatják át Magyar Péterék az állam működését!
A Tisza kétharmados győzelme után vajon újabb államreform érkezik?
Bebizonyosodott, hogy egyáltalán nem hülye, sőt, félelmetesen jó stratéga.
„FÉL ÉV
Minimum ennyi kell most sok mindenhez.
Ennyi kell ahhoz, hogy értékelhető legyen az új világ, ami elérkezett hazánkba. Új szellemiséggel, új hatalomgyakorlással, új kommunikációval és új csőcselékkel.
Ennyi kell ahhoz, hogy kiderüljön, Szeretetország kibékíti-e az állítólag OV által szétszakított magyarokat. Nem ide tartunk.
Ennyi kell ahhoz is, hogy mi, a jobboldalon eddig ténykedő médiások kikeveredve a sokkból újra hihetőek legyünk. Ehhez meg kell tisztulnunk, át kell gondolnunk, mit basztunk mi el, mit néztünk be műhelyileg és egyénenként. Ez felelősség, mert épp ti várjátok tőlünk és a Fidesztől, hogy mégis wadafak. Nekem elhihetitek, hogy akik eddig is meggyőződésből csináltuk, nem azért kóválygunk, mert helyezkedünk, hanem mert minket éppúgy agyonvert a valóság. A saját hitelességünk szerintem meglesz valahol a kuplerájban, de a gúnyos, kárörvendő, fejeket követelő jakobinus zajban ez a lőtéri kutyát nem fogja édekelni. Pedig a Tisza mögötti gigantikus tömegben ott van 1 millió ember, aki nem stabil, aki nem dühből büntetett, hanem makarenkói pofonnal. Nektek és nekik kell szólnunk tehát úgy, hogy ölég szar az árfolyama most a propagandista szólamoknak. Picit mást igen, de nagyon mást viszont ne várjatok tőlem. Hiszen ez egy büszkén vállalható 4 ciklus volt a vállalhatatlan dolgaival együtt is.
És ez a fél év kell arra is, hogy megtanuljunk újra bízni egymásban, odafordulni, együtt sírni – együtt nevetni, megízlelni a karma keserű oldalát is, megélni újra azt, mint régen: hogy ciki fideszesnek lenni, de leszarjuk! Mert nekünk egyáltalán nem ciki, hisz nekünk ez nem érdek alapú választás volt. Nekünk, akik maradunk.
Végül pedig az abszolút filmszínház ripacsa, a bosszúmanézs hoppmestere, az OPNI tiszteletbeli ápoltja véleményem szerint ennyi ideig fogja tudni tartani a matinét, ennyi ideig lesz kibírható az addigra szétalázott kollégái lemorzsolódása, eddig tud zsonglőrködni Manfred és Ursula felé a migránskvóta és a buzzantschkultur akadályozásában. Egyszerűen fél év a szavatossága annak, hogy 4 embernek 8-félét ígért.
De hiszem, hogy kormányozni nem tud, mert ahhoz hazaszeretet, szív és erkölcs kell. Neki egyikből sem jutott. Április 12-től egészen más képességekre lenne szüksége. És azok naftája nem a bosszú, a düh és a peckes hatalomvágy.
A Backstreet Boys hatodik tagja nagyot ment. Bekerült a történelemkönyvekbe, ahogy azzal is be fog, hogy ebben az instant világban elkerülhetetlen, relatíve gyors és csúf vége lesz annak, amit csinál, amire készül. Az okát is megmondom: ahogyan él.
Fél év kell a hályog szemről való leesésének.
Addig meg lehet nekik fantasztikusan kormányozni! Ez az ő idejük. Végre lesz kihez hasonlítani Orbán Viktort a 40 év alattiaknak.
Minden ránk fog fröccsenni, pláne azok, ami nem a mi szégyenünk. Minden szerencsétlen vezetői mondat, minden korrumpálódott alak, minden túlárazott szerződés (vicces, de a Diákhitel Központosak is) ránk vet majd rossz fényt.
Tartsatok ki a fostengerben is, mert az jön! Én itt leszek. És bár nektek kell legkevésbé, de újuljon meg az a konzervatív jobboldal!
Ölellek benneteket!”
