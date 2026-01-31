Eldőlt Szoboszlai sorsa: ettől lehetett tartani (ÉLŐ)

Szoboszlai játszóterévé vált a Bajnokok Ligája – nincs már előtte senki a Liverpoolban
A következő körben egyeduralkodóvá válhat.
A Vörösök egy 6–0-s győzelemmel hangoltak a rangadóra. Szoboszlaiék ugyanakkor az elmúlt öt bajnokijukon nyeretlenek maradtak.
Ismét pályára lép a Liverpool. A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató gárda a Newcastle Unitedet fogadja az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 24. fordulójának szombati rangadóján. Kísérje figyelemmel a mérkőzést a Mandiner élő, szöveges tudósítása segítségével!
Angol Premier League
24. forduló
Liverpool–Newcastle United – 0–0 – tart az első félidő (Tv: Spíler1)
Liverpool, Anfield. Vezeti: Simon Hooper
Liverpool: Alisson – Szoboszlai, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo – Ekitiké. Vezetőedző: Arne Slot
Newcastle: Pope – Trippier, Thiaw, Burn, Hall – J. Ramsey, Tonali, Willock – Elanga, Gordon, H. Barnes. Vezetőedző: Eddie Howe
Jeremie Frimpong megsérült a Qarabag ellen, és bár azon a meccsen Endo Vataru játszott jobbhátvédet (Conor Bradley sem áll rendelkezésre), most Szoboszlai kezd ezen a poszton. A túloldalon Kerkez visszakerült a csapatba.
Mintkét csapat a hagyományos színösszeállításában: a Liverpool vörösben, a Newcastle fehér-feketében.
A Newcastle kezdte a mérkőzést.
A Liverpool számára remekül sikerült a hétközi Bajnokok Ligája-forduló. A gárda az utolsó alapszakasz-mérkőzésen hazai pályán 6–0-ra verte meg az azeri Qarabagot, Arne Slot vezetőedző a hajrában nyugodtan pihentethetett. Szoboszlai Dominik ismét nagyszerűen játszott 8Kerkez Milos nem lépett pályára), és ezúttal is szerepet vállalt egy gólban, Mohamed Szalahnak készített le a harmadik találat előtt. Ezzel sorozatban hat BL-találkozón szerzett gólt vagy adott gólpasszt a sorozatban, amire eddig egyedül csak Szalah volt képes a klub történetében.
A Liverpool végül a harmadik helyen zárta az alapszakaszt, így egyenes ágon bejutott a nyolcaddöntőbe. A bajnokságban viszont addig is lesz min dolgoznia, hiszen az elmúlt öt PL-meccsén nem tudott nyerni (négy döntetlen és egy vereség), és legutóbb úgy kapott ki a Tóth Alexet foglalkoztató AFC Bournemouth vendégeként, hogy ugyan két gólról felállt, de egy 95. percben kapott találattal így is pont nélkül maradt.
A Newcastle a BL alapszakaszát a 12. helyen zárta, és a Liverpool által kiütött Qarabaggal játszhat a nyolcaddöntőért. A bajnokságban a 10. pozíciót foglalja el, de nagyon sűrű a mezőny. A Szarkák a legutóbbi két PL-találkozójukon viszont nem tudtak a kapuba találni: gólnélküli döntetlenre végeztek a sereghajtó Wolverhampton Wanderers vendégeként, majd odahaza 2–0-ra kikaptak az Aston Villától. Ugyanakkor a BL-címvédő Paris Saint-Germain otthonában bravúros 1–1-et játszottak.
A Liverpool legutóbb még augusztusban játszott a Newcastle-lal, ott az utolsó pillanatokban szerezte meg a győztes gólt (2–3). Ez volt az a mérkőzés, amelyen Szoboszlai gólpasszal felérő mozdulattal lépte át a labdát a gólszerző társának.
Fotó: Thibaud Moritz/AFP, archív