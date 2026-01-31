Eldőlt Szoboszlai sorsa: ettől lehetett tartani (ÉLŐ)

Ismét pályára lép a Liverpool. A Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató gárda a Newcastle Unitedet fogadja az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 24. fordulójának szombati rangadóján. Kísérje figyelemmel a mérkőzést a Mandiner élő, szöveges tudósítása segítségével!

Angol Premier League

24. forduló

Liverpool–Newcastle United – 0–0 – tart az első félidő (Tv: Spíler1)

Liverpool, Anfield. Vezeti: Simon Hooper

Liverpool: Alisson – Szoboszlai, I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Mac Allister – Szalah, Wirtz, Gakpo – Ekitiké. Vezetőedző: Arne Slot

Newcastle: Pope – Trippier, Thiaw, Burn, Hall – J. Ramsey, Tonali, Willock – Elanga, Gordon, H. Barnes. Vezetőedző: Eddie Howe