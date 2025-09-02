Ft
Tisza Párt liberális Magyarország jobboldal Magyar Péter ellenzék Fidesz baloldal

Nehéz eldönteni, hogy ez a szélhámos pojáca szánalmasabb...

2025. szeptember 02. 16:17

...vagy a tőle bármit hozomra beszopó rajongótábora.

2025. szeptember 02. 16:17
null
Mandula Viktor
Mandula Viktor
Facebook

„Csodálatos, hogy emberünk most balhézni menne vissza Kötcsére, ahova nemrég még vendégként járt, amíg a feleségére való tekintettel »plusz 1 főként« be tudta kuncsorogni magát. Nehéz eldönteni, hogy ez a szélhámos pojáca szánalmasabb-e, vagy a tőle bármit hozomra beszopó rajongótábora.”

Nyitókép: Mandula Viktor Facebook-oldala

llnnhegyi
2025. szeptember 02. 17:31
Magyar 🐒🐓 Júdás Péter a TISZA párt őrjöngő elnöke tacss,fucss,fity-fasz.
szilvarozsa
2025. szeptember 02. 17:24
Egyértelmű. A rajongótábora mindentől és mindenkitől nyomorultabb.
Agricola
2025. szeptember 02. 17:12
Ez a szélhámos pojáca szánalmasabb-e, vagy a tőle bármit hozomra beszopó rajongótábora? A "similis simili gaudet" egy latin közmondás, aminek magyar jelentése hasonló a hasonlónak örül.
elégia
2025. szeptember 02. 16:57
A rendszerváltás óta ez a leggusztustalanabb ember a magyar politikai életben. A szürke állománya a feladathoz kevés. Dühhel pótolja.
