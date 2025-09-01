Rég szaladt már ekkora pofonba Magyar Péter: lesz mit megemésztenie

Őrületes építkezési hullám jöhet: az Otthon Start a munkaerőpiacra is hatással lehet
Nem csak otthonok, de munkahelyek teremtését is elhozhatja a fix kamatú hitel.
Nem kegyelmezett a jobboldali politikus.
„Szeptember 1., indulunk” – írta Facebook-oldalán Menczer Tamás, majd a kormánypártok kommunikációs igazgatója újra odaszúrt Magyar Péternek, aki saját bevallása szerint fiatalon jutott egy gellérthegyi ingatlanhoz.
Ha te nem kaptál a lekváros kenyér mellé egy budai villát, mint Magyar Péter, akkor az Otthon Start neked szól”
– fogalmazott Manczer Tamás.
