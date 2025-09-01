Ft
09. 01.
hétfő
Menczer Tamás Otthon Start Program Magyar Péter ellenzék Fidesz

Rég szaladt már ekkora pofonba Magyar Péter: lesz mit megemésztenie

2025. szeptember 01. 10:37

Nem kegyelmezett a jobboldali politikus.

2025. szeptember 01. 10:37
null

„Szeptember 1., indulunk” – írta Facebook-oldalán Menczer Tamás, majd a kormánypártok kommunikációs igazgatója újra odaszúrt Magyar Péternek, aki saját bevallása szerint fiatalon jutott egy gellérthegyi ingatlanhoz.

Ha te nem kaptál a lekváros kenyér mellé egy budai villát, mint Magyar Péter, akkor az Otthon Start neked szól”

– fogalmazott Manczer Tamás.

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
kbexxx
2025. szeptember 01. 11:35
Ő akkor. Csak szavakkal operált" szóvirággokal a nyert ügyért , mint most semmi kézzelfogható . Az Irónia nagyon.ütős de.ezt is várom a jövőben is.!
Válasz erre
0
0
nyugalom
2025. szeptember 01. 11:14
A kicsi kepződmeny a gyerekeit is meglopta! Mindent vitt!
Válasz erre
0
0
angie1
2025. szeptember 01. 11:06
Ez parádés reklámszöveg! Talált!
Válasz erre
4
0
gullwing
2025. szeptember 01. 11:06
Szar selejtesek ezek ott mind.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!