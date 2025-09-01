Rég szaladt már ekkora pofonba Magyar Péter: lesz mit megemésztenie

Indul Magyarország legnagyobb otthonteremtési programja

Óriási lehetőséget kapnak az államilag támogatott, fix 3 százalékos kamatozású Otthon Start-programban azok, akik saját lakást szeretnének, és azok is örülhetnek, akik inkább bérelnék otthonukat. A támogatott kölcsön az egész ingatlanpiacot megmozgatja, gyakorlatilag mindenki jól jár vele.