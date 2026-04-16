Meghúzta a váratlant: betört egy békési pékségbe, felforgatta az egészet, majd a kemencében szundított el egy férfi

Egy különös esethez riasztották a rendőrséget Békés vármegyében, miután egy férfi betört egy békési pékségbe, és a kemencében aludt el. A dolgozók hajnalban érkeztek meg a munkahelyükre, ahol feldúlt állapot fogadta őket: felborított asztalok, székek, valamint szétdobált kenyerek és péksütemények voltak mindenhol.

A helyszíni ellenőrzés során, még a kemence felfűtése előtt, kinyitották a sütő ajtaját, ahol egy alvó férfit találtak. A kiérkező rendőröknek elmondta, hogy előző éjszaka italozott a barátaival, de arra nem emlékszik, hogyan került a pékségbe, majd a kemencébe.