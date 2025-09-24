Erre várt az egész ország: Orbán Viktor elmondta, mivel oldja meg a Trianon okozta problémákat

Orbán Viktor szerint Békés vármegye ma egészen más jövő előtt áll, mint akár egy-két évvel ezelőtt. Az elmúlt évek fejlesztései révén a térség infrastrukturálisan felzárkózott, és megnyílt az út a nagy nemzetközi beruházások előtt – mondta a kormányfő a Beollal készült interjúban.

„Azért jöttünk, mert a már korábban eldöntött beruházások jutottak el a megszületés fázisába. Kormányzati szempontból elmondható, hogy Békés vármegye általában is nagyon nehéz. Ami az ország közepén van, azzal könnyebben boldogul az ember.

Valaha persze Békés az ország közepén volt, csak Trianon miatt a szélére került.

Békés vármegye fantasztikus erejű régiója volt Magyarországnak, ehhez képest a szélére szorult és nagyon nehéz itt újraindítani a vérkeringést – amputáció történt” – mondta a miniszterelnök.

„Békés vármegye nem bekapcsolódik a magyar iparba, hanem a világszínvonalú nemzetközi iparba kapcsolódik be, és ne felejtsük el, hogy Gyulán már egyébként is van egy kis aviatika az Airbus céggel.