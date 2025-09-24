Ft
Ft
24°C
15°C
Ft
Ft
24°C
15°C
09. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
repülőtér trianon Magyarország Békéscsaba Békés vármegye ipar Gyula Orbán Viktor

Erre várt az egész ország: Orbán Viktor elmondta, mivel oldja meg a Trianon okozta problémákat

2025. szeptember 24. 22:00

Őszintén beszámolt a koncepciójáról a magyar miniszterelnök.

2025. szeptember 24. 22:00
null

Orbán Viktor szerint Békés vármegye ma egészen más jövő előtt áll, mint akár egy-két évvel ezelőtt. Az elmúlt évek fejlesztései révén a térség infrastrukturálisan felzárkózott, és megnyílt az út a nagy nemzetközi beruházások előtt – mondta a kormányfő a Beollal készült interjúban.

„Azért jöttünk, mert a már korábban eldöntött beruházások jutottak el a megszületés fázisába. Kormányzati szempontból elmondható, hogy Békés vármegye általában is nagyon nehéz. Ami az ország közepén van, azzal könnyebben boldogul az ember.

Valaha persze Békés az ország közepén volt, csak Trianon miatt a szélére került.

Békés vármegye fantasztikus erejű régiója volt Magyarországnak, ehhez képest a szélére szorult és nagyon nehéz itt újraindítani a vérkeringést – amputáció történt” – mondta a miniszterelnök.

„Békés vármegye nem bekapcsolódik a magyar iparba, hanem a világszínvonalú nemzetközi iparba kapcsolódik be, és ne felejtsük el, hogy Gyulán már egyébként is van egy kis aviatika az Airbus céggel.

Békéscsabán megállapodtunk a repülőtér fejlesztésében,

Gyulán eldöntöttük, hogy újabb ipari területeket hozunk létre újabb beruházások céljára, a következő öt-tíz év, az emelkedő pálya lesz Békés vármegye számára” tette hozzá Orbán Viktor.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
polárüveg
2025. szeptember 24. 23:00
A pozitív felismerés pozitív célmegvalósítás követett. Ilyen határon átnyúló közös előnyű régió, vagy várospárok, városcsoportok pont a trianoni szétszakítás miatt számosak léteznek két ország közötti kölcsönösen előnyös lehetőségként. Pontosan az ilyen aprólékos, kicsiben induló összedolgozás oldja az elkülönülést, és erősíti az összefogást. A múltban sok jól működő "minta" létezett. Pl. valaha Arad-Szeged között teher és személyhajózás élt. A jugó kishatárforgalom is nagyon szuper volt. Ausztriába átjáró magyar ingázók is valójában ugyanez a határon átnyúló kölcsönös előnyű működés. A mentőszolgáltatás és más szolgáltatások is lehetnek hasonlóan.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!