Ft
Ft
29°C
16°C
Ft
Ft
29°C
16°C
09. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
Gál King Brüsszel Magyarország konzervatív Ukrajna jobboldal Orbán Viktor EU bevándorlás Európai Unió

Földindulás történt Brüsszelben: megvalósult Orbán egyik legnagyobb álma

2025. szeptember 23. 11:44

„Nő a konzervatív hangok súlya az EU-ban” – állapította meg a The European Conservative.

2025. szeptember 23. 11:44
Orbán Viktor

A The European Conservative cikke kiemeli Gál Kingát, a Patrióták Európáért első alelnökét és de facto vezetőjét, aki meghatározó szerepet játszik az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakciójának irányításában.

Gál célja, hogy a patrióta blokkot konstruktív politikai erővé alakítsa át,

különösen hangsúlyozva az illegális migrációval, az Ukrajna támogatásával kapcsolatos felelőtlen költekezéssel és az uniós korrupcióval szembeni fellépést. A holland Marieke Ehlers újoncként máris jelentős befolyást szerzett: fő tárgyalóként igyekszik elérni, hogy a migrációs politika – például a deportálási irányelv – központi témává váljon Brüsszelben.

Mindkettőjük tevékenysége azt mutatja: nő a konzervatív hangok súlya az EU-ban,

azonban komoly ellenállással kell szembenézniük a balliberális többség részéről – állapította meg a lap.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
CirmoS
2025. szeptember 23. 12:17
Sajnálatos, hogy ennek a fertőnek, ennek a trágyadombnak a tagjai vagyunk! Szégyen! Egyébként az is álom, hogy az EU putri összedől, ha erre várunk, akkor beledöglünk, szóval más megoldást kellene keresni!
Válasz erre
3
0
Totenkopf
2025. szeptember 23. 12:05
Ja, persze. :D :D :D
Válasz erre
0
0
Medici
•••
2025. szeptember 23. 12:03 Szerkesztve
Haladunk. Liszt Ferencnek szerelmi, az Orbánnak az Európai Unióval kapcsolatban vannak álmai. Kár, jobban járnánk ha felébredne, és rájönne arra, hogy semmi keresnivalónk nincs ebben a mancsaftban.
Válasz erre
3
0
Mocca08
2025. szeptember 23. 12:00
Már megint ez az olcsó címadás. Hol itt a döbbenet ebben a cikkben? És a földindulás? Szedjétek már össze magatokat, kérlek!
Válasz erre
6
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!