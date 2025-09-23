Földindulás történt Brüsszelben: megvalósult Orbán egyik legnagyobb álma

A The European Conservative cikke kiemeli Gál Kingát, a Patrióták Európáért első alelnökét és de facto vezetőjét, aki meghatározó szerepet játszik az Európai Parlament harmadik legnagyobb frakciójának irányításában.

Gál célja, hogy a patrióta blokkot konstruktív politikai erővé alakítsa át,

különösen hangsúlyozva az illegális migrációval, az Ukrajna támogatásával kapcsolatos felelőtlen költekezéssel és az uniós korrupcióval szembeni fellépést. A holland Marieke Ehlers újoncként máris jelentős befolyást szerzett: fő tárgyalóként igyekszik elérni, hogy a migrációs politika – például a deportálási irányelv – központi témává váljon Brüsszelben.

Mindkettőjük tevékenysége azt mutatja: nő a konzervatív hangok súlya az EU-ban,

azonban komoly ellenállással kell szembenézniük a balliberális többség részéről – állapította meg a lap.