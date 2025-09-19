Ősgabona, kövesmalom, családi összefogás: tízéves a biogazdaság, most díjra jelölték

A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. Köztük volt a Szabadfi Szabolcs által jelölt Csoroszlya Farm is.

Nagyköveti méltatás:

Ágoston és családja tíz éve bizonyítja, hogy a földet tisztelettel, vegyszerek nélkül művelve lehet igazán értéket és minőséget teremteni. A magokat az elvetésétől az elkészült termékekig kísérik, mindent a saját kezükkel visznek végig. Gabona, len, napraforgó, hüvelyesek kerülnek a földbe, majd a francia kövesmalmukban őrölt lisztből születnek a kenyerek, tészták és más kincsek. Minden falat egy darabka Vértes, egy darabka családi örökség és egy darabka gondoskodás a jövő iránt. Ez a farm nemcsak biogazdaság hanem hiteles bizonyíték arra, hogy a természet ritmusával együtt tiszta, szerethető, felelős életet élni és táplálni másokat.