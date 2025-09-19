Ft
Ft
22°C
14°C
Ft
Ft
22°C
14°C
09. 19.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
09. 19.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
biogazdaság molnár Csoroszlya Farm természet pék kenyér

Ősgabona, kövesmalom, családi összefogás: tízéves a biogazdaság, most díjra jelölték

2025. szeptember 19. 07:45

A 2015 óta minősített biogazdaság, ahol a szántóföldi növénytermesztéstől a gyümölcsösökig minden a természet ritmusára hangolódik. A Csoroszlya Farmon termesztett ősgabonákból frissen őrölt liszt és kiváló minőségű késztermék kerül a vásárlók asztalára.

2025. szeptember 19. 07:45
null

A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. Köztük volt a Szabadfi Szabolcs által jelölt Csoroszlya Farm is.

Nagyköveti méltatás:

Ágoston és családja tíz éve bizonyítja, hogy a földet tisztelettel, vegyszerek nélkül művelve lehet igazán értéket és minőséget teremteni. A magokat az elvetésétől az elkészült termékekig kísérik, mindent a saját kezükkel visznek végig. Gabona, len, napraforgó, hüvelyesek kerülnek a földbe, majd a francia kövesmalmukban őrölt lisztből születnek a kenyerek, tészták és más kincsek. Minden falat egy darabka Vértes, egy darabka családi örökség és egy darabka gondoskodás a jövő iránt. Ez a farm nemcsak biogazdaság hanem hiteles bizonyíték arra, hogy a természet ritmusával együtt tiszta, szerethető, felelős életet élni és táplálni másokat.

Ezt is ajánljuk a témában

Nobilis Ágoston neve mára elválaszthatatlanul összeforrt a Csoroszlya Farmmal – egy szívvel-lélekkel működtetett családi biogazdasággal Száron, a magyar agrárium szívében. A birtok 2015 óta minősített biogazdaság, ahol a szántóföldi növénytermesztéstől a gyümölcsösökig minden a természet ritmusára hangolódik. A saját kisüzemi malomban pedig a farmon termesztett ősgabonákból frissen őrölt liszt és kiváló minőségű késztermék kerül a vásárlók asztalára.

Ágostonnak a gazdálkodás nem csupán megélhetés: ez életforma, szemlélet, és egyfajta szövetség a természettel.

Csoroszlya Farm: A kezdetek – egy családi örökség újragondolva

A történet az édesapával kezdődött, aki a 2000-es évek elején vásárolta meg a földeket. Öt fiú közül Ágoston volt az, aki „szerencsésként” vállalta, hogy továbbvigye a családi örökséget – de nem a megszokott úton. Új, szívéhez közel álló irányt keresett, és megtalálta a biogazdálkodásban.

„Az extenzív területeken ez teljesen indokolt. A természet diktál, mi pedig alkalmazkodunk”

 – mondja.

Az ökológiai szemlélet iránti elköteleződés Ágoston stuttgarti mesterképzése alatt mélyült el. A Hohenheim Egyetemen rengeteg órát hallgatott ökológiai gazdálkodásról, és akkor fogalmazódott meg benne: „Ha ez Nyugat-Európában így működik, akkor miért ne működhetne itthon is? Ebből gazdaságot lehet építeni.”

A „bio” több mint egy címke

A Csoroszlya Farm számára a bio nem marketingfogás, hanem a vegyszermentes, talajtisztelő művelés ígérete. Itt nincsenek szintetikus növényvédő szerek, nincs műtrágya – helyette sokszínű vetésforgó, kalászosok, napraforgó, len, borsó és más hüvelyesek, mind szintetikus védelem nélkül.

A különlegességük az, hogy az egész értékláncot egy kézben tartják: a vetéstől a késztermékig. 

„Ez a működésünk közepe és lényege” – hangsúlyozza Ágoston. Nem nyersanyagot akarnak eladni, hanem magas hozzáadott értékű élelmiszert készíteni, hogy a termény ne külföldön, hanem itthon találjon gazdára.

Az elmúlt években erős szövetséget építettek gazdák, molnárok és pékek között, hogy a kenyér – mint kulturális alapélelmiszer – itthon készüljön, teljes átláthatósággal.

Fenntarthatóság, mint egyensúly

Ágostonnak a fenntarthatóság nem statisztika, hanem lelkiállapot: akkor érzi jól magát, ha egyensúlyban él a természettel. Olyan gazdálkodást folytat, amely nem terheli túl a környezetet, az élővilágot – és a családot sem.

A felesége tudatosan viszi tovább ezt a szemléletet a mindennapokban, például a bioétkezésben.

A farmon az innováció sem marad ki: az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézettel és martonvásári szakemberekkel együtt dolgoznak talajegészség-monitorozáson, zöldtrágyázáson, diverz vetésforgón – mindezt a tudomány és a gyakorlat szoros szövetségében.

Egy nap a Csoroszlya Farmon

A nyolcfős csapat hétfőnként reggel megbeszéléssel kezdi a hetet. A feladatok az évszak ritmusát követik: a nyári aratás idején „láttástól vakulásig” dolgoznak, télen a feldolgozás és a gépkarbantartás kerül előtérbe.

A malom külön fejezet: Franciaországból érkezett kövesmalom, ami nemcsak munkaeszköz, 

hanem találkozási pont is termelő, pék és fogyasztó között. 

„Fenomenális, hogy ma már sokan direktben keresik a biogazdaságok termékeit” – mondja Ágoston.

A kenyér, mint örökség

A kenyér számukra nem egyszerű termék: kultúránk alapköve, szimbóluma annak, amikor gazda, molnár, pék és tudós közös munkája egy szeletben testesül meg.

A jövőben szeretnének kutatásokat indítani az ősgabonák – például az alakor – emészthetőségével kapcsolatban, hiszen a tapasztalatok szerint ezek sokak számára kíméletesebbek. Ágoston hiszi, hogy ezt a tudást vissza kell hozni a köztudatba, és a hosszú fermentációval készült kenyerek újra helyet kell kapjanak a mindennapokban.

Jövőkép – „Jól csinálni, még jobban”

Most, hogy megszületett harmadik kislánya, Ágoston számára a család minden eddiginél fontosabb. Szeretné, ha a lányai is továbbvinnék ezt a szemléletet, és a következő tíz évben az lenne a cél, hogy „amit csinálunk, azt csináljuk jól – és még jobban”.

Hamarosan a gazdaságba költöznek, hogy testközelből élhessék meg azt az életformát, amit eddig építettek. A Csoroszlya Farm így nemcsak a földről, hanem a szívről is szól – minden értelemben.

Nyitókép: Highlights of Hungary

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
m1nvth
2025. szeptember 19. 08:17
"A történet az édesapával kezdődött, aki a 2000-es évek elején vásárolta meg a földeket. Öt fiú közül Ágoston volt az, aki „szerencsésként” vállalta, hogy továbbvigye a családi örökséget " A pénzmosodás Nobilis Kristóf csemetéje... 24.hu/kozelet/2023/11/22/nobilis-kristof-gyanusitott-penzmosas-svajc-bankszamla-panama-offshore-ceg-agrarminiszterium-atutalas-nagy-janos-helyettes-allamtitkar-nagy-istvan-miniszter-nobilis-marton Szutyok tolvaj banda, "csak az első milliárdomat ne kérdezzék honnan van"
Válasz erre
0
2
Héja
2025. szeptember 19. 08:12
Jóvágású rokonszenves házaspár, elismerésre méltó törekvés és munka.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!