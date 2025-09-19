Ősgabona, kövesmalom, családi összefogás: tízéves a biogazdaság, most díjra jelölték

Itt a bejelentés: ők a Highlights of Hungary idei jelöltjei
Régi és új kedvencekkel is találkozhatunk a legkiválóbb magyar teljesítmények között. A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét.
A 2015 óta minősített biogazdaság, ahol a szántóföldi növénytermesztéstől a gyümölcsösökig minden a természet ritmusára hangolódik. A Csoroszlya Farmon termesztett ősgabonákból frissen őrölt liszt és kiváló minőségű késztermék kerül a vásárlók asztalára.
A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. Köztük volt a Szabadfi Szabolcs által jelölt Csoroszlya Farm is.
Nagyköveti méltatás:
Ágoston és családja tíz éve bizonyítja, hogy a földet tisztelettel, vegyszerek nélkül művelve lehet igazán értéket és minőséget teremteni. A magokat az elvetésétől az elkészült termékekig kísérik, mindent a saját kezükkel visznek végig. Gabona, len, napraforgó, hüvelyesek kerülnek a földbe, majd a francia kövesmalmukban őrölt lisztből születnek a kenyerek, tészták és más kincsek. Minden falat egy darabka Vértes, egy darabka családi örökség és egy darabka gondoskodás a jövő iránt. Ez a farm nemcsak biogazdaság hanem hiteles bizonyíték arra, hogy a természet ritmusával együtt tiszta, szerethető, felelős életet élni és táplálni másokat.
Ezt is ajánljuk a témában
Régi és új kedvencekkel is találkozhatunk a legkiválóbb magyar teljesítmények között. A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét.
Nobilis Ágoston neve mára elválaszthatatlanul összeforrt a Csoroszlya Farmmal – egy szívvel-lélekkel működtetett családi biogazdasággal Száron, a magyar agrárium szívében. A birtok 2015 óta minősített biogazdaság, ahol a szántóföldi növénytermesztéstől a gyümölcsösökig minden a természet ritmusára hangolódik. A saját kisüzemi malomban pedig a farmon termesztett ősgabonákból frissen őrölt liszt és kiváló minőségű késztermék kerül a vásárlók asztalára.
Ágostonnak a gazdálkodás nem csupán megélhetés: ez életforma, szemlélet, és egyfajta szövetség a természettel.
A történet az édesapával kezdődött, aki a 2000-es évek elején vásárolta meg a földeket. Öt fiú közül Ágoston volt az, aki „szerencsésként” vállalta, hogy továbbvigye a családi örökséget – de nem a megszokott úton. Új, szívéhez közel álló irányt keresett, és megtalálta a biogazdálkodásban.
„Az extenzív területeken ez teljesen indokolt. A természet diktál, mi pedig alkalmazkodunk”
– mondja.
Az ökológiai szemlélet iránti elköteleződés Ágoston stuttgarti mesterképzése alatt mélyült el. A Hohenheim Egyetemen rengeteg órát hallgatott ökológiai gazdálkodásról, és akkor fogalmazódott meg benne: „Ha ez Nyugat-Európában így működik, akkor miért ne működhetne itthon is? Ebből gazdaságot lehet építeni.”
A Csoroszlya Farm számára a bio nem marketingfogás, hanem a vegyszermentes, talajtisztelő művelés ígérete. Itt nincsenek szintetikus növényvédő szerek, nincs műtrágya – helyette sokszínű vetésforgó, kalászosok, napraforgó, len, borsó és más hüvelyesek, mind szintetikus védelem nélkül.
A különlegességük az, hogy az egész értékláncot egy kézben tartják: a vetéstől a késztermékig.
„Ez a működésünk közepe és lényege” – hangsúlyozza Ágoston. Nem nyersanyagot akarnak eladni, hanem magas hozzáadott értékű élelmiszert készíteni, hogy a termény ne külföldön, hanem itthon találjon gazdára.
Az elmúlt években erős szövetséget építettek gazdák, molnárok és pékek között, hogy a kenyér – mint kulturális alapélelmiszer – itthon készüljön, teljes átláthatósággal.
Ágostonnak a fenntarthatóság nem statisztika, hanem lelkiállapot: akkor érzi jól magát, ha egyensúlyban él a természettel. Olyan gazdálkodást folytat, amely nem terheli túl a környezetet, az élővilágot – és a családot sem.
A felesége tudatosan viszi tovább ezt a szemléletet a mindennapokban, például a bioétkezésben.
A farmon az innováció sem marad ki: az Ökológiai Mezőgazdasági Kutatóintézettel és martonvásári szakemberekkel együtt dolgoznak talajegészség-monitorozáson, zöldtrágyázáson, diverz vetésforgón – mindezt a tudomány és a gyakorlat szoros szövetségében.
A nyolcfős csapat hétfőnként reggel megbeszéléssel kezdi a hetet. A feladatok az évszak ritmusát követik: a nyári aratás idején „láttástól vakulásig” dolgoznak, télen a feldolgozás és a gépkarbantartás kerül előtérbe.
A malom külön fejezet: Franciaországból érkezett kövesmalom, ami nemcsak munkaeszköz,
hanem találkozási pont is termelő, pék és fogyasztó között.
„Fenomenális, hogy ma már sokan direktben keresik a biogazdaságok termékeit” – mondja Ágoston.
A kenyér számukra nem egyszerű termék: kultúránk alapköve, szimbóluma annak, amikor gazda, molnár, pék és tudós közös munkája egy szeletben testesül meg.
A jövőben szeretnének kutatásokat indítani az ősgabonák – például az alakor – emészthetőségével kapcsolatban, hiszen a tapasztalatok szerint ezek sokak számára kíméletesebbek. Ágoston hiszi, hogy ezt a tudást vissza kell hozni a köztudatba, és a hosszú fermentációval készült kenyerek újra helyet kell kapjanak a mindennapokban.
Most, hogy megszületett harmadik kislánya, Ágoston számára a család minden eddiginél fontosabb. Szeretné, ha a lányai is továbbvinnék ezt a szemléletet, és a következő tíz évben az lenne a cél, hogy „amit csinálunk, azt csináljuk jól – és még jobban”.
Hamarosan a gazdaságba költöznek, hogy testközelből élhessék meg azt az életformát, amit eddig építettek. A Csoroszlya Farm így nemcsak a földről, hanem a szívről is szól – minden értelemben.
Nyitókép: Highlights of Hungary