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olimpiai bizottság fürjes balázs nemzetközi olimpiai bizottság olimpikon

Történelmi döntést hozott a NOB, ennek minden magyar olimpikon örülhet

2026. június 24. 19:00

A hírt Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja osztotta meg Facebook-oldalán. Mint fogalmazott: „Azért hoztuk ezt a döntést, mert az olimpiai mozgalom szívében a versenyzők, a sportolók állnak. Amíg csak világ a világ”

2026. június 24. 19:00
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„Breaking news: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 146. ülésén történelmi döntés született - a 2026-os milánói-cortinai téli olimpiával kezdve minden olimpikon, aki rajthoz áll, részt vesz, elindul a téli vagy nyári játékokon, 10 ezer amerikai dollárt (mai árfolyamon több mint 3 millió forintot) kap a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól elismerésként az olimpiai részvételért – jelentette be Facebook oldalán Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja.

Fürjes keimelte: „Ez az elismerés minden más felkészülési vagy eredményességi támogatástól, díjazástól független, azokhoz képest kiegészítő - így 

természetesen a magyar olimpikonok ezt a NOB-elismerést a magyarországi támogatásokon és eredményességi jutalmakon, olimpiai életjáradékon felül kapják.”

Aláhúzta: „Ezzel a NOB azt ismeri el, hogy minden olimpiai sportág minden sportolója részéről önmagában eljutni az olimpiára, kivívni a részvétel jogát, kvalifikálni is hatalmas teljesítmény. Sok év lemondása, kemény, fegyelmezett munkája, áldozata szükséges hozzá.”

„Azért hoztuk ezt a döntést, mert az olimpiai mozgalom szívében a versenyzők, a sportolók állnak. Amíg csak világ a világ” – fogalmazott Fürjes Balázs.

Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

 

Összesen 2 komment

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elektronelektor
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2026. június 24. 19:24 Szerkesztve
A bugris pszichopata úgyis elkoboz mindenkitől mindent 1928-ig terjedően, visszamenőleges hatállyal. Majd holnap ír egy Facebook posztot hogy a NOB döntése érvénytelen mert az Órbán, valamint mindenki ki van rúgva, holnaptól pedig sógora veszi át a NOB vezetését. Ezentúl pedig minden versenyző legfeljebb 2 olimpián vehet részt, utána kötelezően át kell hogy adja a helyét a Tisza versenyzőjének.
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bituman
2026. június 24. 19:22
Jó döntés. Mondjuk ez a sportolók kijutásért elköltött pénznek a töredéke lehet. Főleg olyan sportágaknál ahol két évig tartanak a kvalifikációs versenyek.
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