Történelmi döntést hozott a NOB, ennek minden magyar olimpikon örülhet

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A hírt Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja osztotta meg Facebook-oldalán. Mint fogalmazott: „Azért hoztuk ezt a döntést, mert az olimpiai mozgalom szívében a versenyzők, a sportolók állnak. Amíg csak világ a világ”
„Breaking news: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 146. ülésén történelmi döntés született - a 2026-os milánói-cortinai téli olimpiával kezdve minden olimpikon, aki rajthoz áll, részt vesz, elindul a téli vagy nyári játékokon, 10 ezer amerikai dollárt (mai árfolyamon több mint 3 millió forintot) kap a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól elismerésként az olimpiai részvételért” – jelentette be Facebook oldalán Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja.
Fürjes keimelte: „Ez az elismerés minden más felkészülési vagy eredményességi támogatástól, díjazástól független, azokhoz képest kiegészítő - így
természetesen a magyar olimpikonok ezt a NOB-elismerést a magyarországi támogatásokon és eredményességi jutalmakon, olimpiai életjáradékon felül kapják.”
Aláhúzta: „Ezzel a NOB azt ismeri el, hogy minden olimpiai sportág minden sportolója részéről önmagában eljutni az olimpiára, kivívni a részvétel jogát, kvalifikálni is hatalmas teljesítmény. Sok év lemondása, kemény, fegyelmezett munkája, áldozata szükséges hozzá.”
„Azért hoztuk ezt a döntést, mert az olimpiai mozgalom szívében a versenyzők, a sportolók állnak. Amíg csak világ a világ” – fogalmazott Fürjes Balázs.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba