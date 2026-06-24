Történelmi döntést hozott a NOB, ennek minden magyar olimpikon örülhet

„Breaking news: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság 146. ülésén történelmi döntés született - a 2026-os milánói-cortinai téli olimpiával kezdve minden olimpikon, aki rajthoz áll, részt vesz, elindul a téli vagy nyári játékokon, 10 ezer amerikai dollárt (mai árfolyamon több mint 3 millió forintot) kap a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól elismerésként az olimpiai részvételért” – jelentette be Facebook oldalán Fürjes Balázs, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság magyar tagja.

Fürjes keimelte: „Ez az elismerés minden más felkészülési vagy eredményességi támogatástól, díjazástól független, azokhoz képest kiegészítő - így