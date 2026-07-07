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nob nemzetközi olimpiai bizottság orosz olimpiai bizottság oroszország

Átmenetileg felfüggeszti az Orosz Olimpiai Bizottság eltiltását a NOB

2026. július 07. 17:28

Az orosz sportolók semlegesként vettek részt a 2024-es párizsi nyári és a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián.

2026. július 07. 17:28
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Átmenetileg felfüggeszti az Orosz Olimpiai Bizottság eltiltását a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), és az ország sportolói visszatérhetnek a nemzetközi versenyekre.

A NOB végrehajtó bizottsága kedden döntött úgy, hogy ideiglenesen megszünteti a 2022 februárjában kitört ukrajnai háború után életbe léptetett felfüggesztést, ugyanakkor még nem született döntés arról, hogy Oroszország használhatja-e zászlaját és nemzeti színeit, illetve felcsendülhet-e himnusza az olimpián.

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Az orosz sportolók semlegesként vettek részt a 2024-es párizsi nyári és a 2026-os milánói-cortinai téli olimpián.

(MTI) 

Nyitókép: SEFA KARACAN / ANADOLU / Anadolu via AFP

 

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Összesen 4 komment

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Sorrend:
Orange79
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2026. július 07. 18:19 Szerkesztve
Ennyiszer és ilyen hosszan a nácikat sem tiltották el a sporttól mint amit az oroszokkal művelnek az elmúlt 30 évben. Az NSZK 1954-ben már vb-t nyert (épp ellenünk), senkit nem zavart a történelmi közelmúlt.
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1
0
hegyaljai-2
2026. július 07. 18:03
Indoklás? Ugyan már, van az a pénz...
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1
0
VeressZoltán
2026. július 07. 17:45
Lófaszt nektek is!
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2
0
formaegy-2
2026. július 07. 17:38
A NOB végrehajtó bizottsága akkor lett volna hiteles, ha egyidőben, párhuzamosan a világ legaljasabb terrorista államát (akkor támadnak meg más országokat amikor nekik tetszik!!!!) az USA-t is eltiltja! Gyalázatos az egész banda, éppen úgy, mint a FIFA!!!!!!!!!!!!
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8
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