Átmenetileg felfüggeszti az Orosz Olimpiai Bizottság eltiltását a NOB

Átmenetileg felfüggeszti az Orosz Olimpiai Bizottság eltiltását a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB), és az ország sportolói visszatérhetnek a nemzetközi versenyekre.

A NOB végrehajtó bizottsága kedden döntött úgy, hogy ideiglenesen megszünteti a 2022 februárjában kitört ukrajnai háború után életbe léptetett felfüggesztést, ugyanakkor még nem született döntés arról, hogy Oroszország használhatja-e zászlaját és nemzeti színeit, illetve felcsendülhet-e himnusza az olimpián.