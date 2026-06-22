Fontos bejelentés érkezett a 2036-os olimpiáról, Budapest is érintett

A 2032-es rendező Brisbane már 2021-ben megkapta a jogot, azaz 11 év áll rendelkezésre az előkészületekre, akárcsak a 2028-as olimpiát 2017-ben elnyerő Los Angelesnek.

A hétéves előkészületi ciklus azoknak az országoknak, városoknak vagy régióknak kedvezne, amelyek már rendelkeznek stadionokkal, olimpiai faluval, közlekedési rendszerekkel, nagyobb eseményeken szerzett tapasztalattal és kipróbált rendezői struktúrával. Ezzel szemben hátrányosan érintené azokat a kandidálókat, amelyeknek az olimpiai projekt nagy részét meg kellene valósítaniuk.

A NOB azt is fontolgatja, a 2032-es brisbane-i olimpia után korlátozza a mindenkori szervezőbizottságok által javasolható új sportágak felvételét: a nyári játékokra legfeljebb négyet, a télire pedig kettőt engedélyezne. A cél a program növekedésének korlátozása, és a kiadási költségek féken tartása.