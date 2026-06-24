Merz a NATO jövőjéről: „Tévútra vezetnének a nemzeti különutak a védelmi politikánkban”

További pontként említette, hogy az európaiak erős jelzést akarnak küldeni támogatásukról Ukrajnának. „A német kormány azt javasolja, hogy európai NATO-szövetségesekként erős pénzügyi kötelezettségvállalást tegyünk Kijevnek. Oroszországnak pedig az üzenet az, hogy Ukrajna erős marad. Európa támogatása nem hagy alább” – mondta.

A találkozón virtuálisan Mark Rutte NATO-főtitkár is részt vett. Merz hozzátette, hogy a találkozón megbeszéltekről később Donald Trump amerikai és Recep Tayyip Erdogan török elnököt, valamint a többi NATO-partnert is tájékoztatni fogja.

Macron azt hangsúlyozta, hogy az európaiak erősebben kívánnak részt venni a transzatlanti partnerségben. „Nyomatékosan azon vagyunk, hogy növeljük a költségvetésünket és bővítsük kapacitásainkat” – mondta.