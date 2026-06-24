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Merz a NATO jövőjéről: „Tévútra vezetnének a nemzeti különutak a védelmi politikánkban”

2026. június 24. 21:51

A német kancellár szerint Németország számára a döntő, hogy szomszédai nagyobb biztonságban érezzék magukat.

2026. június 24. 21:51
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A NATO európai tagjai összefogva sikerre akarják vinni a július 7-8-i törökországi csúcstalálkozót – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár a védelmi költségeket tekintve öt legnagyobb európai NATO-tagországot tömörítő E5 csoport vezetőinek előkészítő találkozóján szerdán Berlinben.

„Sikerre szeretnénk vinni ezt a fontos csúcstalálkozót. Ez szolgálja biztonságunkat ezekben a veszélyes időkben” – hangoztatta a német kancellár Emmanuel Macron francia elnökkel, Giorgia Meloni olasz, Donald Tusk lengyel és Keir Starmer brit kormányfőkkel közös sajtótájékoztatóján, miután a nagyobb európai NATO-partnerek vezetői a katonai szövetség csúcstalálkozója előtt egyeztettek és több olyan közös üzenetet megfogalmaztak, amelyek elsősorban az Egyesült Államoknak szólnak.

Merz azt mondta: a csúcstól várt siker megszilárdítja majd a transzatlanti kapcsolatokat az Egyesült Államokkal „és közelebb hoz egymáshoz minket európaiakat”.

Kiállunk egy olyan NATO mellett, amely erősen és egységesen őrzi az euroatlanti térség biztonságát a szövetségesek érdekében. Ezenkívül meg szeretnénk újítani a szövetséget, megerősíteni annak európai pillérét” 

– fejtegette Merz, hozzátéve, hogy a nagyobb összegű európai védelmi kiadások egy kiegyensúlyozottabb transzatlanti partnerség alapjait teremtik majd meg.

Harmadik pontként fokozott együttműködést sürgetett transzatlanti, de európai síkon is. „Tévútra vezetnének a nemzeti különutak a védelmi politikánkban” – mondta. Németország számára a döntő, hogy szomszédai nagyobb biztonságban érezzék magukat.

További pontként említette, hogy az európaiak erős jelzést akarnak küldeni támogatásukról Ukrajnának. „A német kormány azt javasolja, hogy európai NATO-szövetségesekként erős pénzügyi kötelezettségvállalást tegyünk Kijevnek. Oroszországnak pedig az üzenet az, hogy Ukrajna erős marad. Európa támogatása nem hagy alább” – mondta.

A találkozón virtuálisan Mark Rutte NATO-főtitkár is részt vett. Merz hozzátette, hogy a találkozón megbeszéltekről később Donald Trump amerikai és Recep Tayyip Erdogan török elnököt, valamint a többi NATO-partnert is tájékoztatni fogja.

Macron azt hangsúlyozta, hogy az európaiak erősebben kívánnak részt venni a transzatlanti partnerségben. „Nyomatékosan azon vagyunk, hogy növeljük a költségvetésünket és bővítsük kapacitásainkat” – mondta.

A francia elnök mindemellett kiemelte, hogy közeledni látja egymáshoz Európát és az Egyesült Államokat nem utolsó sorban, ami Ukrajna támogatását illeti.

Meloni felszólította az európai NATO-partnereket, hogy eltökélten folytassák eddigi erőfeszítéseiket egy erősebb európai pillér kialakítása érdekében a NATO-n belül. Hangsúlyozta, hogy ez utóbbinak a szövetség amerikai pillérét kellene kiegészítenie.

Tusk pedig dacára a két ország közös történelme kapcsán kialakult vitának Lengyelország további támogatásáról biztosította a kijevi vezetést.

A lengyel kormányfő beszélt arról is, hogy mindent megtesznek azért, hogy a NATO keleti szárnyán lévő, Moszkva agresszív politikája által magukat fenyegetve érző országok képviseltetve legyenek az ukrajnai rendezést szolgáló tárgyalási formátumokban. Úgy fogalmazott, hogy Lengyelország, a skandináv és a balti államok, valamint Románia nélkül nehéz lesz bármit is elérni.

(MTI)

Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP

 

Összesen 10 komment

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demalgon
2026. június 25. 00:00
Magyarul àllj be mögènk, hogy elpusztíthassunk oroszorszàggal szemben!
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0
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VeressZoltán
2026. június 24. 23:48
" Németország számára a döntő, hogy szomszédai nagyobb biztonságban érezzék magukat." Jé, a fricc meghasonlott önmagával!
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1
0
cakoko
•••
2026. június 24. 23:43 Szerkesztve
Mindenkor fenntartjuk a védekezés jogát és lehetőségét. Akár Németországgal, akár az általa uralt Európai Unióval szemben. Egyszer már voltunk német megszállás alatt, belekényszerítve egy Barbarossa-hadműveletbe, mi után a második magyar hadsereg teljes megsemmisülése és szovjet megszállás jött. Még egyszer nem megyünk bele ugyanabba a hibába. A magyar honvédség szuverén jog, amiből nem engedünk. Még egyszer nem megyünk Oroszország ellen Németország oldalán. Aki menne, az hazaáruló.
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cakoko
2026. június 24. 23:36
Németország kiszorítása ebből a folyamatból, Európa legfőbb érdeke.
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