Merz a NATO jövőjéről: „Tévútra vezetnének a nemzeti különutak a védelmi politikánkban”

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A német kancellár szerint Németország számára a döntő, hogy szomszédai nagyobb biztonságban érezzék magukat.
A NATO európai tagjai összefogva sikerre akarják vinni a július 7-8-i törökországi csúcstalálkozót – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár a védelmi költségeket tekintve öt legnagyobb európai NATO-tagországot tömörítő E5 csoport vezetőinek előkészítő találkozóján szerdán Berlinben.
„Sikerre szeretnénk vinni ezt a fontos csúcstalálkozót. Ez szolgálja biztonságunkat ezekben a veszélyes időkben” – hangoztatta a német kancellár Emmanuel Macron francia elnökkel, Giorgia Meloni olasz, Donald Tusk lengyel és Keir Starmer brit kormányfőkkel közös sajtótájékoztatóján, miután a nagyobb európai NATO-partnerek vezetői a katonai szövetség csúcstalálkozója előtt egyeztettek és több olyan közös üzenetet megfogalmaztak, amelyek elsősorban az Egyesült Államoknak szólnak.
Merz azt mondta: a csúcstól várt siker megszilárdítja majd a transzatlanti kapcsolatokat az Egyesült Államokkal „és közelebb hoz egymáshoz minket európaiakat”.
Kiállunk egy olyan NATO mellett, amely erősen és egységesen őrzi az euroatlanti térség biztonságát a szövetségesek érdekében. Ezenkívül meg szeretnénk újítani a szövetséget, megerősíteni annak európai pillérét”
– fejtegette Merz, hozzátéve, hogy a nagyobb összegű európai védelmi kiadások egy kiegyensúlyozottabb transzatlanti partnerség alapjait teremtik majd meg.
Harmadik pontként fokozott együttműködést sürgetett transzatlanti, de európai síkon is. „Tévútra vezetnének a nemzeti különutak a védelmi politikánkban” – mondta. Németország számára a döntő, hogy szomszédai nagyobb biztonságban érezzék magukat.
További pontként említette, hogy az európaiak erős jelzést akarnak küldeni támogatásukról Ukrajnának. „A német kormány azt javasolja, hogy európai NATO-szövetségesekként erős pénzügyi kötelezettségvállalást tegyünk Kijevnek. Oroszországnak pedig az üzenet az, hogy Ukrajna erős marad. Európa támogatása nem hagy alább” – mondta.
A találkozón virtuálisan Mark Rutte NATO-főtitkár is részt vett. Merz hozzátette, hogy a találkozón megbeszéltekről később Donald Trump amerikai és Recep Tayyip Erdogan török elnököt, valamint a többi NATO-partnert is tájékoztatni fogja.
Macron azt hangsúlyozta, hogy az európaiak erősebben kívánnak részt venni a transzatlanti partnerségben. „Nyomatékosan azon vagyunk, hogy növeljük a költségvetésünket és bővítsük kapacitásainkat” – mondta.
A francia elnök mindemellett kiemelte, hogy közeledni látja egymáshoz Európát és az Egyesült Államokat nem utolsó sorban, ami Ukrajna támogatását illeti.
Meloni felszólította az európai NATO-partnereket, hogy eltökélten folytassák eddigi erőfeszítéseiket egy erősebb európai pillér kialakítása érdekében a NATO-n belül. Hangsúlyozta, hogy ez utóbbinak a szövetség amerikai pillérét kellene kiegészítenie.
Tusk pedig dacára a két ország közös történelme kapcsán kialakult vitának Lengyelország további támogatásáról biztosította a kijevi vezetést.
A lengyel kormányfő beszélt arról is, hogy mindent megtesznek azért, hogy a NATO keleti szárnyán lévő, Moszkva agresszív politikája által magukat fenyegetve érző országok képviseltetve legyenek az ukrajnai rendezést szolgáló tárgyalási formátumokban. Úgy fogalmazott, hogy Lengyelország, a skandináv és a balti államok, valamint Románia nélkül nehéz lesz bármit is elérni.
(MTI)
Nyitókép: Tobias SCHWARZ / AFP