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budapest pride erzsébet híd karácsony gergely pride

Legyen nemzeti ünnep a Pride? Furcsa értelmezéssel állt elő Budapest főpolgármestere

2026. június 24. 19:37

A Pride-felvonulás idejére nemzeti lobogó és Pride-zászló is lesz az Erzsébet hídon – jelentette be Karácsony Gergely, aki egyben meg is köszönte az „ötletet” az önkénteseknek, akik magyar zászlókkal helyettesítették a nem heterók büszkeségét hirdető lobogókat.

2026. június 24. 19:37
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„Nemzeti lobogó a nemzeti ünnepeken leng a budapesti hidakon” – állapította meg Karácsony Gergely a Facebook-oldaln közzétett bejegyzésben azzal kapcsolatban, hogy az Erzsébet hídon önkéntesek nemzeti színű lobogókat tettek, miután valaki szintén önszorgalomból leszedte és a Dunába hajította a nem heteroszexualitással rendelkezők büszkeségét hirdető zászlókat.

A főpolgármester úgy fogalmazott 

Most pár kedves ember, ha jól értem, az Erzsébet híd fellobogózásával azt kezdeményezi, hogy a Budapest Pride is legyen nemzeti ünnep. Kedves gesztus.”

„Igaz is, a magunk és mások szabadságáért, az emberi méltóság elidegeníthetetlen jogáért, a jogegyenlőségért, a kölcsönös tiszteletért és elfogadásért kiálló Budapest Pride szerintem is igazi szabadságünnep, ráadásul, ahogy tavaly, idén is a magyar szabadság napján.

Így aztán a felvonulás idejére nemzeti lobogó is, Pride-zászló is lesz a hídon, köszi az ötletet” 

– jelentette be Karácsony Gergely, bár az önkéntesek szándéka éppen ennek az ellenkezője volt.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, hétvégén a Karácsony Gergely-vezette Budapest LMBTQ-zászlókkal tűzdelte tele az Erzsébet hidat az idei, budapesti Pride-felvonulás alkalmából. A főváros eddig példátlan dekorációs intézkedése sokaknak nem tetszett, a KDNP és a Mi Hazánk részéről azonnal kritikákat fogalmaztak meg azzal kapcsolatban.

Nem sokkal később a zászlók eltűntek a hídról, majd hamarosan az is kiderült, miért. A világhálón ugyanis több felvétel is terjedni kezdett arról, amelyen egy férfi sorra leszedi a zászlókat és a Dunába dobja azokat. 

A Főpolgármesteri Hivatal a történtek kapcsán közölte, feljelentést tesznek az eset miatt, mivel szándékos rongálásra gyanakszanak. Hozzátették, hogy a zászlókat néhány napon belül pótolják, mert „a Pride hónap és a felvonulás idejére azoknak helyük van a szabad, sokszínű és szolidáris Budapesten.” Csakhogy mire pótolták volna „sokszínű” zászlókat, önkéntesek nemzeti színű lobogókat tettek a helyükre – erre reagált azzal Budapest főpolgármestere, hogy akkor legyen a Pride is nemzeti ünnep, habár az önkénteseknek éppen ellenkező szándéka volt.

A Pride-zászlókat a Dunába dobáló férfit egyébként azóta elfogták, előállították és rongálás bűntett megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.

A férfi a bűncselekmény elkövetését beismerte, az eljárásban szabadlábon védekezik.

„Büszke vagyok arra, amit tettem, és holnap is megtenném ugyanezt. Nem kértem ügyvédet sem a rendőri kihallgatáson. Nem volt rá szükségem, mert csak azt tettem, amit a személyes meggyőződésem diktált” – fogalmazott az elkövető.

Úgy döntöttem, hogy a gyerekeim és a gyerekeink jövője érdekében bemegyek a városba, és leszedem azokat a zászlókat.

A szándékom nem a rongálásra irányult. Úgy gondolom, azon a helyen a magyar lobogónak kellett volna lennie. Amikor vízbe dobtam a zászlót, ügyeltem rá, hogy azzal a hajóforgalmat ne veszélyeztessem. Magyarország keresztény állam ezeréves múlttal. Nem zavarnak a melegek, de a szerelmük látványát ne kényszerítsék se rám, se másra. Meggyőződésem, hogy nem követtem el bűncselekményt, hiszem, hogy a szivárványos zászlóknak nincs helye az Erzsébet hídon” – fejtette ki.

Nyitókép: MTI/Kovács Tamás

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Összesen 133 komment

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Sorrend:
ördöngös pepecselés
2026. június 24. 21:34
Kamugeri azért udvarol a buziknak, hogy megmutassa a PoloskaPötinek mekkora ganggel megy neki ha tovább szopatja szárazon
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FeketeFehér
2026. június 24. 21:33
"Syr Wullammr-woof-2 2026. június 24. 21:31 Próbálok a témának megfelelő stílusban kérdezni: mi a faszom kerül két és fél millióba bármilyen zászlón?" Kábé 40 zászló került ennyibe, ha helyesek az információim.
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vitez-laszlo
•••
2026. június 24. 21:32 Szerkesztve
Buzigeri! Figyelj cak mit mond a tiszás haverod Ruszin RAomulusz a telexen.....: "Vezérkari főnök voltam, amikor jelentkezett egy átműtött ember, direkt nem mondom meg, hogy milyen. Magától elment igazából. Tehát rájött, hogy ez a fajta a kultúra a haderőben… nem tudnak vele igazából mit kezdeni. Tehát ha saját magával nincsen tisztában, akkor elég nehéz fegyvert adni a kezébe szerintem.”" Tehát miért is vonulgattok??? Mert nem házasodhattok? Akkor a féllábúak is vonulgathatnának, hogy ők miért nem indulhatnak olimpián magasugrásban!... Tudod a házasságot egy férfinek, és egy nőnek találták ki, és nem buziknak! Ahogy a magasugrást sem a féllábúaknak... Vágod már te idióta hülye buzigyerek!?
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paater-gregor
2026. június 24. 21:30
TRIPLADUPLAVÉ.fészbuk dotkom/watch/?v=3022828841249815
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