Legyen nemzeti ünnep a Pride? Furcsa értelmezéssel állt elő Budapest főpolgármestere

Elfogták a férfit, aki az Erzsébet hídról a Dunába dobálta a Pride-zászlókat
A férfi a bűncselekmény elkövetését beismerte, az eljárásban szabadlábon védekezik – írja a rendőrség.
A Pride-felvonulás idejére nemzeti lobogó és Pride-zászló is lesz az Erzsébet hídon – jelentette be Karácsony Gergely, aki egyben meg is köszönte az „ötletet” az önkénteseknek, akik magyar zászlókkal helyettesítették a nem heterók büszkeségét hirdető lobogókat.
„Nemzeti lobogó a nemzeti ünnepeken leng a budapesti hidakon” – állapította meg Karácsony Gergely a Facebook-oldaln közzétett bejegyzésben azzal kapcsolatban, hogy az Erzsébet hídon önkéntesek nemzeti színű lobogókat tettek, miután valaki szintén önszorgalomból leszedte és a Dunába hajította a nem heteroszexualitással rendelkezők büszkeségét hirdető zászlókat.
A főpolgármester úgy fogalmazott
Most pár kedves ember, ha jól értem, az Erzsébet híd fellobogózásával azt kezdeményezi, hogy a Budapest Pride is legyen nemzeti ünnep. Kedves gesztus.”
„Igaz is, a magunk és mások szabadságáért, az emberi méltóság elidegeníthetetlen jogáért, a jogegyenlőségért, a kölcsönös tiszteletért és elfogadásért kiálló Budapest Pride szerintem is igazi szabadságünnep, ráadásul, ahogy tavaly, idén is a magyar szabadság napján.
Így aztán a felvonulás idejére nemzeti lobogó is, Pride-zászló is lesz a hídon, köszi az ötletet”
– jelentette be Karácsony Gergely, bár az önkéntesek szándéka éppen ennek az ellenkezője volt.
Ahogy arról korábban beszámoltunk, hétvégén a Karácsony Gergely-vezette Budapest LMBTQ-zászlókkal tűzdelte tele az Erzsébet hidat az idei, budapesti Pride-felvonulás alkalmából. A főváros eddig példátlan dekorációs intézkedése sokaknak nem tetszett, a KDNP és a Mi Hazánk részéről azonnal kritikákat fogalmaztak meg azzal kapcsolatban.
Nem sokkal később a zászlók eltűntek a hídról, majd hamarosan az is kiderült, miért. A világhálón ugyanis több felvétel is terjedni kezdett arról, amelyen egy férfi sorra leszedi a zászlókat és a Dunába dobja azokat.
A Főpolgármesteri Hivatal a történtek kapcsán közölte, feljelentést tesznek az eset miatt, mivel szándékos rongálásra gyanakszanak. Hozzátették, hogy a zászlókat néhány napon belül pótolják, mert „a Pride hónap és a felvonulás idejére azoknak helyük van a szabad, sokszínű és szolidáris Budapesten.” Csakhogy mire pótolták volna „sokszínű” zászlókat, önkéntesek nemzeti színű lobogókat tettek a helyükre – erre reagált azzal Budapest főpolgármestere, hogy akkor legyen a Pride is nemzeti ünnep, habár az önkénteseknek éppen ellenkező szándéka volt.
A Pride-zászlókat a Dunába dobáló férfit egyébként azóta elfogták, előállították és rongálás bűntett megalapozott gyanúja miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
A férfi a bűncselekmény elkövetését beismerte, az eljárásban szabadlábon védekezik.
„Büszke vagyok arra, amit tettem, és holnap is megtenném ugyanezt. Nem kértem ügyvédet sem a rendőri kihallgatáson. Nem volt rá szükségem, mert csak azt tettem, amit a személyes meggyőződésem diktált” – fogalmazott az elkövető.
Úgy döntöttem, hogy a gyerekeim és a gyerekeink jövője érdekében bemegyek a városba, és leszedem azokat a zászlókat.
A szándékom nem a rongálásra irányult. Úgy gondolom, azon a helyen a magyar lobogónak kellett volna lennie. Amikor vízbe dobtam a zászlót, ügyeltem rá, hogy azzal a hajóforgalmat ne veszélyeztessem. Magyarország keresztény állam ezeréves múlttal. Nem zavarnak a melegek, de a szerelmük látványát ne kényszerítsék se rám, se másra. Meggyőződésem, hogy nem követtem el bűncselekményt, hiszem, hogy a szivárványos zászlóknak nincs helye az Erzsébet hídon” – fejtette ki.
Nyitókép: MTI/Kovács Tamás
Ezt is ajánljuk a témában
A férfi a bűncselekmény elkövetését beismerte, az eljárásban szabadlábon védekezik – írja a rendőrség.
Ezt is ajánljuk a témában
Közeleg a Pride-felvonulás, Karácsonyék LMBTQ-zászlókkal árasztották el az Erzsébet híd mindkét oldalát.
Ezt is ajánljuk a témában
Ön sem ismerte, mi sem, de most bemutatjuk, mit jelentenek a sávok a Dunába dobott lobogón!
Ezt is ajánljuk a témában
Balogh Péter egy üzenetet is hagyott az általa kihelyezett zászló mellett.
Ezt is ajánljuk a témában
A szlovákok szerint a magyar tulajdonú földek a szlovák államot illetik, Trump az olasz miniszterlnököt kritizálta, Zelenszkij pedig orosz megtorlástól tart. Mindeközben egy férfi a Dunába hajította az Erzsébet hídon lévő LMBTQ-lobokókat. Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb cikkei vasárnap.