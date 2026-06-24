Legyen nemzeti ünnep a Pride? Furcsa értelmezéssel állt elő Budapest főpolgármestere

„Igaz is, a magunk és mások szabadságáért, az emberi méltóság elidegeníthetetlen jogáért, a jogegyenlőségért, a kölcsönös tiszteletért és elfogadásért kiálló Budapest Pride szerintem is igazi szabadságünnep, ráadásul, ahogy tavaly, idén is a magyar szabadság napján.

Így aztán a felvonulás idejére nemzeti lobogó is, Pride-zászló is lesz a hídon, köszi az ötletet”

– jelentette be Karácsony Gergely, bár az önkéntesek szándéka éppen ennek az ellenkezője volt.