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erzsébet - híd valentino vecchietti pride

Nem akármilyen zászlókat dobáltak le az Erzsébet-hídról

2026. június 24. 14:45

Ön sem ismerte, mi sem, de most bemutatjuk, mit jelentenek a sávok a Dunába dobott lobogón!

2026. június 24. 14:45
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A minapi erzsébet hídi zászlódobó akció miatt ismét fókuszba kerültek a budapesti Pride rendezvényének hivatalos zászlói.

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Az még laikusok számára is feltűnhetett, hogy nem szimpla szivárványszínű zászlók ezek, mint amelyekkel pl. V. Naszályi Márta országlása alatt fellobogózta a budavári önkormányzatot, hanem belekerültek egyéb csíkok is.

A Valentino Vecchietti brit interszex emberi jogi aktivista, író és tervező által készített egyik legújabb verzió volt az, aki kiemelt figyelmet szentelt az interszex szimbólumok fejlesztésének. Ez talán annyiból érdekes, hogy az interszexualitás nem genderidentitás, hanem tényleg születési állapot: ők azok, akik fizikailag, biológiailag tényleg nem sorolhatóak be egyik nembe sem, vagyis nem pusztán egy identitásról van szó, mint a szaporodó számú, újabb és újabb genderkategóriáknál, hanem valójában egy születési rendellenességről.

Aki szeretne barangolni a nemi identitások kavalkádjában, az egyik félig-meddig legújabb, 72 (!) darabos listából itt mazsolázhat.

A zászló egyébként az alábbiakat mindenképpen reprezentálja

  • leszbikus nők (ők a nőket szeretik)
  • meleg férfiak (ők a férfiakat)
  • biszexuális emberek (ők mindkettőt)
  • pánszexuális emberek (ugyanaz, mint a biszexuális, de mégsem)
  • aszexuális emberek (ők egyiket sem)
  • demiszexuális emberek (ők csak azután szexelnek, hogy érzelmileg kötődnek valakihez)
  • queerek (az első ilyen kategória, amely nem érzi magát teljesen leírhatónak a hagyományos kategóriákkal).
  • transznemű nők (ők férfiból műttették át magukat nőkké)
  • transznemű férfiak (ők nőkből férfiakká)
  • nem-bináris emberek (ők sem férnek bele a hagyományos fogalmakba, de másképp)
  • genderqueer emberek (szintén)
  • agender emberek (szintén)
  • bigender emberek (ők egyszerre férfiak és nők, néha felváltva)
  • genderfluid emberek (ugyanez, csak átmenetekkel)
  • kétlelkű (Two-Spirit) emberek (egyes észak-amerikai őslakos kultúrákból átemelve úgy gondolják, hogy nekik két lelkük is van).

Nyitókép: képernyőfelvétel/HírTV

Összesen 46 komment

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salátás
2026. június 24. 16:08
trd127 2026. június 24. 16:05 "mi nem világos azon, hogy ez nem utcára való téma?" Szerintem utcára való téma. Van olyan ország, ahol büntetik a melegeket. Szerintem ez helytelen. És ki kell valahogy fejezni, hogy sokan gondolják helytelennek. Ebben nincsen semmi rendkívüli. Egy évben egyszer demonstrálnak, és kész. -------- bazdmeg, akkor ott tüntessenek, ahol büntetik őket. nálunk a haja szála nem görbül egyiknek se. kit akarsz hülyének nézni?
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mlotta
2026. június 24. 16:07
Magyar emberek! Magyar zászlót minden otthonra!
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trd127
2026. június 24. 16:05
"mi nem világos azon, hogy ez nem utcára való téma?" Szerintem utcára való téma. Van olyan ország, ahol büntetik a melegeket. Szerintem ez helytelen. És ki kell valahogy fejezni, hogy sokan gondolják helytelennek. Ebben nincsen semmi rendkívüli. Egy évben egyszer demonstrálnak, és kész.
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0
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salátás
2026. június 24. 16:01
trd127 2026. június 24. 15:57 --- uncsi vagy, homokos. senki nem kíváncsi arra, hogy kinek a segglukába akarod tenni. mi nem világos azon, hogy ez nem utcára való téma?
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