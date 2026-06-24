Nem akármilyen zászlókat dobáltak le az Erzsébet-hídról

A Valentino Vecchietti brit interszex emberi jogi aktivista, író és tervező által készített egyik legújabb verzió volt az, aki kiemelt figyelmet szentelt az interszex szimbólumok fejlesztésének. Ez talán annyiból érdekes, hogy az interszexualitás nem genderidentitás, hanem tényleg születési állapot: ők azok, akik fizikailag, biológiailag tényleg nem sorolhatóak be egyik nembe sem, vagyis nem pusztán egy identitásról van szó, mint a szaporodó számú, újabb és újabb genderkategóriáknál, hanem valójában egy születési rendellenességről.

Aki szeretne barangolni a nemi identitások kavalkádjában, az egyik félig-meddig legújabb, 72 (!) darabos listából itt mazsolázhat.

A zászló egyébként az alábbiakat mindenképpen reprezentálja