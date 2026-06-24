Nem akármilyen zászlókat dobáltak le az Erzsébet-hídról

Szivárványos zászló helyett önkéntesek magyar zászlókat függesztettek ki az Erzsébet hídra
Balogh Péter egy üzenetet is hagyott az általa kihelyezett zászló mellett.
Ön sem ismerte, mi sem, de most bemutatjuk, mit jelentenek a sávok a Dunába dobott lobogón!
A minapi erzsébet hídi zászlódobó akció miatt ismét fókuszba kerültek a budapesti Pride rendezvényének hivatalos zászlói.
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Balogh Péter egy üzenetet is hagyott az általa kihelyezett zászló mellett.
Az még laikusok számára is feltűnhetett, hogy nem szimpla szivárványszínű zászlók ezek, mint amelyekkel pl. V. Naszályi Márta országlása alatt fellobogózta a budavári önkormányzatot, hanem belekerültek egyéb csíkok is.
A Valentino Vecchietti brit interszex emberi jogi aktivista, író és tervező által készített egyik legújabb verzió volt az, aki kiemelt figyelmet szentelt az interszex szimbólumok fejlesztésének. Ez talán annyiból érdekes, hogy az interszexualitás nem genderidentitás, hanem tényleg születési állapot: ők azok, akik fizikailag, biológiailag tényleg nem sorolhatóak be egyik nembe sem, vagyis nem pusztán egy identitásról van szó, mint a szaporodó számú, újabb és újabb genderkategóriáknál, hanem valójában egy születési rendellenességről.
Aki szeretne barangolni a nemi identitások kavalkádjában, az egyik félig-meddig legújabb, 72 (!) darabos listából itt mazsolázhat.
A zászló egyébként az alábbiakat mindenképpen reprezentálja
Nyitókép: képernyőfelvétel/HírTV